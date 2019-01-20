Август в народном календаре Жаркая пора уже позади, и близится конец лета. Август — самый разгар жатвы, начинается сбор урожая овощей и фруктов. В народе ему даны названия «серпень» и «жнивень». Именно на август приходятся самые любимые церковные праздники — Спасы. Всего их три: медовый, яблочный и ореховый.

1 августа – Макринин день. Мокрины. Согласно этому дню предвещали осень. Если ясно, то будет осень сухой, если дождь идет, то сырой. По Макриде предопределяют осень, а Анне (7 августа) – зиму. На Макриду льет дождь - на последующий год будет добрый урожай на рожь. Осиновый пух полетел, то отправляться пора за грибами красноголовиками.

2 августа – Илья Пророк. Ильин день. Год начинает уже поворачивать на осенний период. Сенокос заканчивается и начинается жатва. Купаться в водоемах после этого запрещалось. До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается. До обеда на Пророка Ильи стоит лето, после обеда приходит осень.

3 августа – Онуфрий Молчаливый. Убирали и чистили помещения под хранение урожая и все обязательно делали молча. Если светлячки светятся ночью необычно ярко, то будет превосходная погода завтра.

4 августа – Мария Магдалина. Ягодница. Луковичные выкапывают из земли на хранение. Ходят в лес ягоды собирать. Коли на Марью сильные росы – льны будут серы и косы. Коли гроза – сена будет за глаза.

5 августа – Трофим Бессонник. Наступало время сбора калины и малины. Если стоял ясный день, то в поле трудились до заката. Если долго спать, то добра можно не наблюдать.

6 августа – Летний Борис и Глеб. Воспрещалось трудиться в поле, существует поверье, что грозы подожгут стога сена. Собирали черемуху. На Глеба и Бориса за хлеб не берись.

7 августа – Анна Летняя. По этому дню предопределяли зимнюю погоду. Какая до обеда будет погода – такой весь декабрь, какая будет после обеда – такая оставшаяся зима. Если дождливая погода – теплая и заснеженная зима, а погожий день – морозная. Если муравьи возводили крупные муравейники, то ждать сухой зимы.

8 августа – Ермолая. Заготавливали яблоки для яблочного спаса, но не употреблять в пищу не разрешалось. Собирали травы, которые в эти сутки владели целительной силой. Ермолай – хлеб прибирай.

9 августа – Пантелеймон Целитель, Никола кочанский. В церкви освящали колосья пшеницы и приносили в дом. У капусты начинали формироваться кочаны. На полях не трудились, считалось кто будет работать у того хлеб спалит гроза.

10 августа – Прохор и Пармен. Ничем обмениваться нельзя было – не будет пользы. Прохоры и Пармены не затевай мены.

11 августа – Калинов день, Калинник. Заготавливали калину. Начинаются утренние заморозки и туман. Старались к этому дню собрать урожай всех теплолюбивых культур. Спелый овес опять зазеленеет, то будет ненастная осень.

12 августа – Силуан и Сила. Сеяли озимые хлебные культуры. Заготавливали лопух ради лечебных целей. На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна (наполнена зерном и наклоняется к земле). Засевки на Силу – к обильной озими. Если плодов рябины было много, то сырой будет осень, а суровой –зима.

13 августа – Евдокима. Приводили в порядок борону, выражали благодрность за помощь и прятали под навес до следующего сезона. Собирали репу. Если летает паутина, то солнечные деньки продляться долго.

14 августа – Медовый спас, Мокрый спас, Маковея. Первый спас. Освящали водоемы, колодца, а в церкви – свеженький мед и мак. Отмечали сбор урожая. Когда отцветают розы, начинают падать холодные росы. Если на Маковея шел дождь, то пожаров не предвидится.

15 августа – Степан (Стефан) Сеновал. Святой Степан – покровитель лошадей. Давали им отдых. Какой будет Степанов день, таким ждут и сентябрь месяц.

16 августа – Исаакий Малинник, Антон Вихревей. Веровали, что в этот период созревает лучшая малина. Какой будет Исаакий, такой ждать надо октябрь.

17 августа – Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. Какая на Авдотью будет погода, такой следует ждать и ноябрь. Выкапывают головки чеснока и лука. До этого дня пытались сено убрать с лугов. Дожни начинают идти чаще. Если на Авдотью гроза, то сена будет за глаза.

18 августа – Евстигней Житник. Ели лук с солью и житным хлебом при этом запивая квасом. По этому дню устанавливали, какой будет декабрь. Какой Евстигней, такой будет декабрь месяц.

19 августа – Преображение Господне, Яблочный Спас, Осенины. Второй спас. Позволялось, кушать яблоки с медом, которыми разговлялись после службы. Потому что употреблять до этого дня плоды считалось грехом. Какое Преображение, такой будет январь. Какой Спас Яблочный, такие и Покрова (14 октября).

20 августа – Марины-Пимены. Пора отлета аистов. Выпекали пироги с ягодками. Пимены-Марины – не ищи в лесу малины.

21 августа – Миронов день, Мирон-ветрогон. Собирали в лесу опята и ежевику. Зачастую дует сильный ветер, возможны заморозки. Ветрогоны пыль погнали по белу свету – зарыдали по красну лету.

22 августа – Матвей (Матфей). Начинались затяжные дожди, летнее тепло совсем уходит. Начинались приготовления к осенним ярмаркам. Если дуют полуденные вихри – к заснеженной зиме.

23 августа – Лаврентьев день. Священного Лаврентия принято в народе считать целителем недугов глаз. Если вода в полдень тихая и спокойная, то осень погожей будет, а зима без пурги.

24 августа – Федора и Василия, Евпатий Коловрат. Принято стричь овец. Не разрешается ходить на болотистые местности и кладбища. Святой Федор коз пасет, святой Василий овцам шерсть дает.

25 августа – Фотий Поветный. День уборки хозяйственного инвентаря. Если дождливо, то к непродолжительному "бабьему лету". Если тёплая и безоблачная погода, то будет изобилие боровиков.

26 августа – Тихон Страстной, Максим. Приводили в аккурат погреба и сараи. Сильно дует ветер – сентябрь будет дождливым.

27 августа – Михей-тиховей. Листья начинают опадать. Если птицы улетать собрались в жаркие страны, то будет достаточно морозно на Покрова (14 октября), еже ли еще мешкают, то зима не будет спешить. Михей с вихрем, то сентябрь месяц будет ненастный. На Михея веют тихие ветра, то жди осени погожей.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Встарь устраивали проводы лету и встречу осенней поре. Солили огурцы. Успение провожай – осень встречай.

29 августа – Хлебный (ореховый) Спас. Третий спас. Заготавливали орехи на зиму. Утром пекли хлеб из свежесобранного урожая муки и относили в церковь с целью освящения. Третий Спас – хлеба припас.

30 августа – Мирон. Принято было оказывать поддержку вдовам и сиротам. Если на Мирона поутру стоит туман и на траве роса, то погода целый день будет стоять хорошая.

31 августа – Фрол и Лавр. Покровители лошадей. Обрызгивали лошадей святой водой, потчевали вкусностями и давали отдых. На Фрола и Лавра не выжигают тавра.

Источник: Агромир