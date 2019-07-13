Анекдоты недели - 209 Плохо размеченная трасса стала причиной перестрелки биатлонистов и пограничников. Биатлонисты отстрелялись на отлично.

- Доктор, как мне это вылечить?

- Сейчас пошарю в интернете.

- А может, я сам?

- Вот только давайте не будем самолечением заниматься!..

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- Вам вина или шампанского, мадам?

- Водки. Не люблю этих алкогольных прелюдий.

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- Пап! А почему ты ходишь в сауну с друзьями, когда можно и дома помыться?

- Сынок, папа так и делает - в сауну ходит с друзьями, а моется дома.

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Ограблена квартира. Эксперты - экстрасенсы по отпечаткам ладоней, оставленным грабителем, установили, что жить он будет долго и счастливо, но настоящей любви так и не найдет.

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У нас по городу развесили социальные плакаты: "Или пить, или водить автомобиль!" Это что же получается, раз у меня нет автомобиля, то они мне выбора не оставляют?!

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Не в деньгах счастье - человек, имеющий десять миллионов долларов, может быть ничуть не счастливее человека, имеющего девять.

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Урок литературы в школе. Учительница спрашивает:

- Кто знает, какое стихотворение Александр Сергеевич Пушкин посвятил Анне Петровне Керн?

Вовочка:

- Вот это, Марьванна: "Люблю тебя, Петра творенье..."

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- Мама, а правда, что куриный супчик помогает при простуде?

- Да, дочка.

- А почему?

- Потому что в курочке много антибиотиков.

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Идеальная жена и идеальный муж.

- Милый, иди водку пить!

- Милая, я еще полы не домыл!

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Хочешь обеспеченного мужчину - возьми да обеспечь.

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Очень полезный совет мужчинам. Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлись пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: "Отгадай, кто?" - в любом случае отвечайте: "Серега, ты, что ли?" Поверьте, так будет лучше.

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Поднимая пешком на 16-й этаж холодильник, грузчики Семен и Николай подобрали 138 синонимов к словосочетанию "плохие лифтеры".

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Руководитель благотворительного фонда для лечения гастрита активно пользуется народными средствами. На народные средства он уже побывал в Карловых Варах, Баден-Бадене и на других европейских курортах.

Жена звонит мужу:

- Вадим, ты навигатор в машине трогал?

- Да, дорогая... Я смотрел, какое расстояние между Киевом и Жмеринкой.

- Ну спасибо тебе, Вадик! Я в Жмеринке...