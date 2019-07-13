Анекдоты недели - 209

- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас пошарю в интернете.
- А может, я сам?
- Вот только давайте не будем самолечением заниматься!..
***
- Вам вина или шампанского, мадам?
- Водки. Не люблю этих алкогольных прелюдий.
***
- Пап! А почему ты ходишь в сауну с друзьями, когда можно и дома помыться?
- Сынок, папа так и делает - в сауну ходит с друзьями, а моется дома.
***
Ограблена квартира. Эксперты - экстрасенсы по отпечаткам ладоней, оставленным грабителем, установили, что жить он будет долго и счастливо, но настоящей любви так и не найдет.
***
У нас по городу развесили социальные плакаты: "Или пить, или водить автомобиль!" Это что же получается, раз у меня нет автомобиля, то они мне выбора не оставляют?!
***
Не в деньгах счастье - человек, имеющий десять миллионов долларов, может быть ничуть не счастливее человека, имеющего девять.
***
Урок литературы в школе. Учительница спрашивает:
- Кто знает, какое стихотворение Александр Сергеевич Пушкин посвятил Анне Петровне Керн?
Вовочка:
- Вот это, Марьванна: "Люблю тебя, Петра творенье..."
***
- Мама, а правда, что куриный супчик помогает при простуде?
- Да, дочка.
- А почему?
- Потому что в курочке много антибиотиков.
***
Идеальная жена и идеальный муж.
- Милый, иди водку пить!
- Милая, я еще полы не домыл!
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Хочешь обеспеченного мужчину - возьми да обеспечь.
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Очень полезный совет мужчинам. Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлись пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: "Отгадай, кто?" - в любом случае отвечайте: "Серега, ты, что ли?" Поверьте, так будет лучше.
***
Поднимая пешком на 16-й этаж холодильник, грузчики Семен и Николай подобрали 138 синонимов к словосочетанию "плохие лифтеры".
***
Руководитель благотворительного фонда для лечения гастрита активно пользуется народными средствами. На народные средства он уже побывал в Карловых Варах, Баден-Бадене и на других европейских курортах.
Жена звонит мужу:
- Вадим, ты навигатор в машине трогал?
- Да, дорогая... Я смотрел, какое расстояние между Киевом и Жмеринкой.
- Ну спасибо тебе, Вадик! Я в Жмеринке...
Всю ночь наблюдал затмение луны, когда рассвело понял, что это спутниковая тарелка....
Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой....
Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!...
Я никогда мужу не возражаю. Все равно будет так, как я молчу....
Не худею и не качаюсь к лету, потому что не вижу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза овощебазы....