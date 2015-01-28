Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:16100

Умер американский миллиардер и филантроп Дэвид Кох

В США умер совладелец нефтехимической корпорации Koch Industries Дэвид Кох. Миллиардера, общественного деятеля и филантропа не стало на 80-ом году жизни.

О смерти 79-летнего Дэвида Коха сообщил его 83-летний брат Чарльз.  

Дэвид родился в семье основателя Koch Industries Фреда Коха в 1940 году. На сегодняшний день состояние братьев Кохов эксперты Bloomberg оценивают в 124, 5 миллиардов долларов, а Дэвид занимал 11-е место в списке самых богатых людей планеты.

«С тяжелым сердцем я сообщаю о смерти моего брата Дэвида, — заявил Чарльз Кох. — Каждый, кто работал с Дэвидом, чувствовал его яркую индивидуальность и страсть к жизни».

Дэвид Кох ушел в отставку с поста исполнительного вице-президента Koch Industries в июне 2018 по состоянию здоровья. Почти двадцать лет назад ему рак простаты. Кроме общественной деятельности и филантропии, Дэвид был известен как спонсор консервативной идеологии в Республиканской партии. Так, только в 2012 году он потратил около 400 миллионов долларов для противодействия переизбранию Барака Обамы на пост президента США.

Источник: jetsetter.ua

Общество Девид Кох Филантроп
view counter

По тематике

В Сумах открылся «Филантроп», где продают и покупают картины ради благотворительности
28.01.2015 16:30

В Сумах открылся «Филантроп», где продают и покупают картины ради благотворительности

В атриуме научной библиотеки УАБД 28 января открылся новый выставочный зал под названием «Филантроп»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.