Умер американский миллиардер и филантроп Дэвид Кох В США умер совладелец нефтехимической корпорации Koch Industries Дэвид Кох. Миллиардера, общественного деятеля и филантропа не стало на 80-ом году жизни.

О смерти 79-летнего Дэвида Коха сообщил его 83-летний брат Чарльз.

Дэвид родился в семье основателя Koch Industries Фреда Коха в 1940 году. На сегодняшний день состояние братьев Кохов эксперты Bloomberg оценивают в 124, 5 миллиардов долларов, а Дэвид занимал 11-е место в списке самых богатых людей планеты.

«С тяжелым сердцем я сообщаю о смерти моего брата Дэвида, — заявил Чарльз Кох. — Каждый, кто работал с Дэвидом, чувствовал его яркую индивидуальность и страсть к жизни».

Дэвид Кох ушел в отставку с поста исполнительного вице-президента Koch Industries в июне 2018 по состоянию здоровья. Почти двадцать лет назад ему рак простаты. Кроме общественной деятельности и филантропии, Дэвид был известен как спонсор консервативной идеологии в Республиканской партии. Так, только в 2012 году он потратил около 400 миллионов долларов для противодействия переизбранию Барака Обамы на пост президента США.

Источник: jetsetter.ua