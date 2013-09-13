Сентябрь в народном календаре Сентябрь - первый месяц осени. В Древнем Риме сентябрь считался седьмым меся¬цем и назывался «септем»: "семь". Но после реформ Юлия Цезаря сентябрь становится девятым месяцем года, но сохраняет свое название. В Древней Руси сентябрь назвался: «листопадник», «хмурень», «златоцвет». В белорусском и украинском языках сентябрь носит имя «вересень» (в сентябре цветет вереск).

1 сентября - Фекла-свекольница; Стратиллатов день. В древней Руси с этого начинался новый год. Проходили массовые народные гуляния с украшением деревьев. А в наше время этот день – начало учебного года для учеников и студентов. Начинали сбор свеклы. Феклин день пришел – овес дошел. Стратилатов день приспел – овес поспел. Если с утра был туман, то зима будет ранней.

2 сентября - Самойлин день; Свекольница. Продолжали убирать свеклу. По поверьям эту работу должна делать девушка. Использовали в пищу разнообразные блюда со свеклой. Появлялись полевые мыши возле домов – к студеной зиме. Если норы кротов выходили на северную сторону – зима будет теплой. Высоко пролетают журавли на небе – к теплой осени.

3 сентября - Василиса льняница; день Фаддея. Чтили память святого Фаддея. На полях убирали лен. Чистое небо и солнце – к теплой погоде на целый месяц. Большой урожай рябины – быть дождю.

4 сентября - день Агафона; Афанасьев день. В ночное время охраняли снопы от лешего, который в эти сутки мог значительно им навредить, раскидать, поджечь или сильно напугать человека. Призывали о помощи святого Агафона. Заухал возле дома филин – леший рядом. Урожай орехов, а грибов совсем мало – зима будет суровая и снежная.

5 сентября - Луп-брусничник. Вспоминали святого Луппу Солунского. Принято было собирать в лесах и на болотах бруснику. Пекли пироги, готовили варенье и варили компоты из этой ягоды. Лупенские морозы на овес садятся, брусникой сластятся. Если утром подмораживает, то ждать теплого сентября.

6 сентября - Евтихий тихий. Лучше проводить этот день дома. В лес нельзя было ходить, потому что темные силы могут заманить в гущу и загубить. Солнечная погода в этот день, то весна будет теплой. Шел дождь – осень сухая. Если темные тучи закрыли солнце, то вскоре будут холода.

7 сентября - Тит грибник; Варфоломеев день. Заканчивали сбор грибов. В полях крестьяне начинали сеять озимые. Тащи Тит последний гриб. Пришел Варфоломей - жито на золу сей. Грибы грибами, а молотьба за плечами.

8 сентября - Адриан и Наталья; Наталья овсянница. Последний день сбора овса. По традиции в этот день на столе должны быть блюда из овса. Листья березы и дуба еще не опали, то зиму следует ждать суровую. Если осталось много рябины на дереве, то скоро будут холода. Услышать пение овсянки – вскоре придет счастье.

9 сентября - день Анфисы; Кукша рябинник. Почитали рябину и собирали ягоды и заготавливали на зиму. Вешали гроздья под крышу избы. Если гремит гром, то зима скоро наступит. Если обильно уродила, то осень будет холодной и долгой.

10 сентября - день Моисея Мурина; Анна пророчица. День, когда вывозят снопы, убирают снопы с полей. Закладывали зерно в закрома. Идет грозовой дождь – будет осень теплой. Стоит тепло и сухая погода, то зима будет поздней.

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Чтили память святого Иоанна Крестителя. В этот день нельзя было резать ножом круглые предметы. Запрещалось выкапывать картофель и собирать яблоки. Иван постный пришел – лето красное увел. Много грачей во дворе – солнечная погода будет долго держаться. Скворцы улетают на юг – быть бабьему лету.

12 сентября - Александр сытник. Народ отмечал в эти сутки церковный праздник – перенесение мощей князя Александра Невского. Сытником называли, потому что принято было устраивать пышные пиры и приглашать гостей. Если вечер будет теплым, то будет богатый урожай озимых. Ежи роют норки на опушке леса – то зима будет теплой.

13 сентября - Куприянов день. Начинали уборку корнеплодов. Нельзя было ходить на болото, существует вероятность утонуть. Улетали журавли. Собирали клюкву. Громкое курлыканье журавлей – быть дождю. Низко летают журавли, то зима будет теплой и мягкой.

14 сентября - Симеон столпник. Чтили память Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. По поверьям этот день считался началом бабьего лета. С этих суток начинали планировать свадьбы. Если погода была ясная, то и осень следовало ждать теплую. Скворцы на юг еще не улетели – будет затяжная осень. Еловые ветки низко наклонились к земле, то скоро будут заморозки.

15 сентября - Мамонтий овчарник. Отмечали день мученика Мамонтия, которого считали покровителем овец. В этот день вся худоба должна была находиться дома. Ели блюда из козьего молока. Поклонись овчарнику – он тебе овец сбережет. Много росы и нет ветра – будет ясная и теплая осень.

16 сентября - день Василисы. Домна Доброродная. Поклонялись святой Домне Никомидийской. Продолжали убирать лен. Верили, что собранная вокруг дома в эти сутки рухлядь и повешенные на колья лапти принесут благополучие и избавят от сглаза. Муравьи строят высокие муравейники – зима будет затяжная. Если после обеда задождило, то ненастье продержится долго. Повесив лапти на кухне, хозяйку ждет удача целый год.

17 сентября - Неопалимая Купина. Молились Божьей Матери «Неопалимая Купина», чтоб отвела пожары и ненастья. Последний день сбора позднего лука. Заяц забежал во двор – к пожару. День ненастный и льет дождь, то ждать сухой осени.

18 сентября - день Захария и Елизаветы. Хороший день для гаданий на замужество. Ходили в баню и долго парились, чтоб прогнать болезни. Если на рябине пожелтели листья, то будет зима холодной и придет рано. Нет плодов на лесной рябине, то осень будет сухой. А если много – будет дождливая.

19 сентября - Михайлов день. Чтили архангела Михаила. По утрам начинаются морозы. В эти сутки нельзя было работать в поле и на огороде. Устраивали мирские сходки для решения семейных и родственных дел. Михаил заморозком прихватил. Если появлялся после мороза иней, то выпадет много снега зимой. Если березовые листья желтеют сверху, то будет ранняя весна.

20 сентября - Луков день. Отмечали праздник преподобного Луки Глубокореченского. Заканчивали сбор лука, и разрешалось с этих суток выносить его на продажу. Обязательно на столе должны быть блюда из лука. Если было много шелухи на луке – то зима будет морозной. Шишки растут на елке низко – вскоре будут морозы.

21сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. Справляли праздник урожая. Отмечали гуляньями и пиршеством. Молились Пресвятой Богородице. Подготавливали пасеку к зиме. Каковы эти сутки – такая и осень будет. Зайцы начинают рыть норы – зиму ждать суровую.

22 сентября - день Иоакима и Анны. Осеннее равноденствие. Чтили святых Иоакима и Анну – покровителей бездетных пар и рожениц. Ходили в гости к молодым семьям и одаривали их подарками. Много паутины – затяжная осень и поздняя зима. Гости на пороге – благополучие и счастье дому.

23 сентября - Петр и Павел рябинники. Отмечали память святителей Петра и Павла. В эти сутки рябина становилась самой сладкой. Собирали ее, варили варенья, компоты, наливки, настойки. Обязательно надо было оставлять на деревьях ягоды – птицам на зиму. С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего – рябину. Поставленная в доме ветка рябины принесет в него счастье.

24 сентября - Федорин день. С этого дня начинается дождливая и слякотная погода. Федору – покровительницей озимых, принято было ходить в поле для проверки всходов. Заканчивали все осенние труды на полях. На Федору осень на гнедой кобыле ездит. Носить золотую одежду – к счастью. Если поклонится полю с озимыми – будет хороший урожай.

25 сентября - Артамонов (змеиный) день. Все змеи уходили с полей в лес. Начинался сезон осенней охоты. Сильные заморозки утром – быть богатому урожаю ржи. До Артамонова дня первый снег выпал – к невиданному урожаю пшеницы. Убить змею – будет неурожай.

26 сентября - Корнилов день. Окончательная уборка корнеплодов с полей. Последний теплый день. С Корнилия корень в земле не растет, а только зябнет. Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро выпадет снег. Дождь к земле припадает – землю целить начинает.

27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Запрещалось ходить в лес. Происходила заготовка капусты на зиму. Пришло Сдвижение – кафтан с шубой сдвинулся. На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца. Северный ветер сулит жаркое лето.

28 сентября - день Никиты. День отлета диких гусей. Принято было готовить блюда из гусятины. Хороший день для стрижки овец. Гуси на Никиту летят – зимушку на хвосте тащат, снег несут на носу. Утки в пруду начинают нырять – быть дождю.

29 сентября - день Людмилы. Ефимия. Гадали на птичьих косточках о будущей зиме. Квасили капусту. Если гремит гром, то зимой мало будет снега. Если на Ефимию погода стоит теплая и сухая – зима придет поздно и будет мягкой.

30 сентября - Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Праздновали именины Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Устаивали пиры и гулянья. Если журавли полетят в эти сутки, то на Покров будет мороз. Линька белок предвещала раннюю весну.

Источник: Агромир