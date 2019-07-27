Анекдоты недели - 211

- Знаешь, как улучшить вкус и качество воды?
- Купить фильтр для воды?
- Нет, надо положить в воду огромный кусман мяса и поставить на газ.
***
Жена нашла заначку мужа.
- Офигеть! Это откуда у тебя столько денег?
- Да вот, это… на подарок тебе копил…
- Да! Блин, а че так мало то!
***
- Помнишь, ты мне дал 500 рублей, и я тебе их не вернул?
- Помню.
- Можешь ещё раз так дать?
***
Девушка парню:
- Знаешь, что означают эти две полоски?
- Младший сержант? . .
***
- Шо с Вами, Роза? Вы так похудели.
- Та я так переживаю, аж не могу.
- А шо такое?
- Муж стал изменять.
- Таки разведитесь.
- Щас не могу, хочу еще 5 кило скинуть.
***
- Обвиняемый! Почему вы ударили мужчину из соседней квартиры?
- Он тайком разводит кур! И это в городской квартире, на двенадцатом этаже!
- Чем же это вам помешало?
- Я три месяца лечился у психиатра, считая, что кукарекание — плод моего больного воображения.
***
Пригласил черт геймера в ад. Тот пришел, смотрит: компьютеров тьма, все
сидят, играют, по интернету лазят...
- Всё! Умру - в ад пойду!
Проходит 50 лет... Попадает в ад. Там стоит огромный котел и всех
геймеров туда кидают. Он подходит к черту и говорит:
- Что ж ты меня наколол?!
- А-а-а! То была демо-версия!
***
- Девушка, а как вы относитесь к сексу за деньги?
- Плохо! А что?
- Ничего! Просто хотел немного подзаработать.
***
- И кто мы с тобой теперь, — спросила она, склонив голову и обхватив руками свои колени, — Друзья или любовники?..
Он стоял у окна и молчал…
- Кем бы ты хотел быть? — спросила она снова.
Он посмотрел в окно, на звездное небо, и мечтательно ответил: - Космонавтом!
***
- Лена! Лет через шестнадцать ты сделаешь какого-то мужчину по-настоящему счастливым, когда будешь, сидя голая на кухне, вот так пить молоко, проливая половину на себя. А сейчас не беси папу! Открывай ротик!
***
Запись в дневнике у сына: "Ваш сын слишком любит девочек, примите меры..."
Ответ: "У нашего папы такая же проблема, найдете решение, сообщите мне! "
***
- Вышел на улицу, а там опять зима. Она что, каждый день теперь будет?
***
- Ты сошла с ума! - кричит отец на дочь. - Оглянись! Краны текут, штукатурка осыпается, телевизор старый, а ты собралась замуж за поэта!
***
- Ну что за фигня!? Сколько не кормлю мужа, а он, гад, на следующий день будто и не ел совсем!
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