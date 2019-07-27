Анекдоты недели - 211 - Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права.

- Знаешь, как улучшить вкус и качество воды?

- Купить фильтр для воды?

- Нет, надо положить в воду огромный кусман мяса и поставить на газ.

***

Жена нашла заначку мужа.

- Офигеть! Это откуда у тебя столько денег?

- Да вот, это… на подарок тебе копил…

- Да! Блин, а че так мало то!

***

- Помнишь, ты мне дал 500 рублей, и я тебе их не вернул?

- Помню.

- Можешь ещё раз так дать?

***

Девушка парню:

- Знаешь, что означают эти две полоски?

- Младший сержант? . .

***

- Шо с Вами, Роза? Вы так похудели.

- Та я так переживаю, аж не могу.

- А шо такое?

- Муж стал изменять.

- Таки разведитесь.

- Щас не могу, хочу еще 5 кило скинуть.

***

- Обвиняемый! Почему вы ударили мужчину из соседней квартиры?

- Он тайком разводит кур! И это в городской квартире, на двенадцатом этаже!

- Чем же это вам помешало?

- Я три месяца лечился у психиатра, считая, что кукарекание — плод моего больного воображения.

***

Пригласил черт геймера в ад. Тот пришел, смотрит: компьютеров тьма, все

сидят, играют, по интернету лазят...

- Всё! Умру - в ад пойду!

Проходит 50 лет... Попадает в ад. Там стоит огромный котел и всех

геймеров туда кидают. Он подходит к черту и говорит:

- Что ж ты меня наколол?!

- А-а-а! То была демо-версия!

***

- Девушка, а как вы относитесь к сексу за деньги?

- Плохо! А что?

- Ничего! Просто хотел немного подзаработать.

***

- И кто мы с тобой теперь, — спросила она, склонив голову и обхватив руками свои колени, — Друзья или любовники?..

Он стоял у окна и молчал…

- Кем бы ты хотел быть? — спросила она снова.

Он посмотрел в окно, на звездное небо, и мечтательно ответил: - Космонавтом!

***

- Лена! Лет через шестнадцать ты сделаешь какого-то мужчину по-настоящему счастливым, когда будешь, сидя голая на кухне, вот так пить молоко, проливая половину на себя. А сейчас не беси папу! Открывай ротик!

***

Запись в дневнике у сына: "Ваш сын слишком любит девочек, примите меры..."

Ответ: "У нашего папы такая же проблема, найдете решение, сообщите мне! "

***

- Вышел на улицу, а там опять зима. Она что, каждый день теперь будет?

***

- Ты сошла с ума! - кричит отец на дочь. - Оглянись! Краны текут, штукатурка осыпается, телевизор старый, а ты собралась замуж за поэта!

***

- Ну что за фигня!? Сколько не кормлю мужа, а он, гад, на следующий день будто и не ел совсем!