Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12420

Анекдоты недели - 213

Получил СМС, что я выиграл 100 тысяч гривен. Переслал её банку в счёт погашения кредита.

Я за свою жизнь истратил столько денег на еду, что худеть теперь очень жалко!

***

- А как тебя муж отпустил в ночной клуб? 
- Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила! 
- И это его остановило?! 
- Монтажная пена кого угодно остановит.

***

- У тебя на пиджаке совсем нет волос!
- И что?
- Кто эта лысая мразь?..

***

Лайфхак для женщин.
Если ты вдруг загрустила, то подойди к своему мужику и ласково спроси "Ничего рассказать мне не хочешь?"

***

Нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж.

***

Мужчины, учтите - женщинам нужны не тёплые шубы, а дорогие, потому что не что так не греет зимой, как зависть подруг.

***

- Дорогая, давай, чтобы не спорить, что смотреть по телевизору, посмотрим фигурное катание.

- Хорошо, а кто катается?

- ЦСКА и "Монреаль"...

***

Когда речь идет о тринадцатой зарплате, все моментально забывают о суевериях.

***

Помню времена: шел в магазин с 50 гривнами, возвращался с тремя пакетами пельменей, двумя стаканами сметаны, бутылкой молока и чупа-чупсом.

А сейчас что? Понаставили видеокамер...

***

- Где служишь?

- Я работаю в СБУ.

- Расскажи что-нибудь интересное!

- О тебе или о себе?

***

- Милый, у меня пока получается хорошо готовить только тортик и жареную рыбу.

- Конечно, любовь моя, ты научишься готовить все. А пока я хочу знать, что сейчас ем: тортик или жареную рыбу?

***

Если ты понятия не имеешь, какой фигней занимаешься, назови это аналитической работой.

***

Бедный Рабинович идет по улице и видит проходящую мимо богатую похоронную процессию - черные Роллс-ройсы, море цветов, женщины в мехах, гроб с золотыми ручками...

- Да, вот это жизнь! - вздыхает Рабинович.

***

- Я езжу на работу в метро.

- Наверное, не от хорошей жизни.

- От хорошей я бы вообще на работу не ездила.

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