Анекдоты недели - 213

Я за свою жизнь истратил столько денег на еду, что худеть теперь очень жалко!
***
- А как тебя муж отпустил в ночной клуб?
- Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила!
- И это его остановило?!
- Монтажная пена кого угодно остановит.
***
- У тебя на пиджаке совсем нет волос!
- И что?
- Кто эта лысая мразь?..
***
Лайфхак для женщин.
Если ты вдруг загрустила, то подойди к своему мужику и ласково спроси "Ничего рассказать мне не хочешь?"
***
Нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж.
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Мужчины, учтите - женщинам нужны не тёплые шубы, а дорогие, потому что не что так не греет зимой, как зависть подруг.
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- Дорогая, давай, чтобы не спорить, что смотреть по телевизору, посмотрим фигурное катание.
- Хорошо, а кто катается?
- ЦСКА и "Монреаль"...
***
Когда речь идет о тринадцатой зарплате, все моментально забывают о суевериях.
***
Помню времена: шел в магазин с 50 гривнами, возвращался с тремя пакетами пельменей, двумя стаканами сметаны, бутылкой молока и чупа-чупсом.
А сейчас что? Понаставили видеокамер...
***
- Где служишь?
- Я работаю в СБУ.
- Расскажи что-нибудь интересное!
- О тебе или о себе?
***
- Милый, у меня пока получается хорошо готовить только тортик и жареную рыбу.
- Конечно, любовь моя, ты научишься готовить все. А пока я хочу знать, что сейчас ем: тортик или жареную рыбу?
***
Если ты понятия не имеешь, какой фигней занимаешься, назови это аналитической работой.
***
Бедный Рабинович идет по улице и видит проходящую мимо богатую похоронную процессию - черные Роллс-ройсы, море цветов, женщины в мехах, гроб с золотыми ручками...
- Да, вот это жизнь! - вздыхает Рабинович.
***
- Я езжу на работу в метро.
- Наверное, не от хорошей жизни.
- От хорошей я бы вообще на работу не ездила.
Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца.
"Самец", - догадался Иван....
- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты...
Самая вредная работа у политиков: столько вреда не приносит никто....
Плохо размеченная трасса стала причиной перестрелки биатлонистов и пограничников.
Биатлонисты отстрелялись на отлично....
Всю ночь наблюдал затмение луны, когда рассвело понял, что это спутниковая тарелка....