Анекдоты недели - 215

Правду лучше говорить из танка
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- Морально устал, аморально отдохни!
- А Вы точно психолог? Хотя без разницы, мне нравится ваш подход
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Какой-то гад принёс на день рождение семечки.
Пить так и не начали.
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Если вы не пьёте и не материтесь, значит, ситуация в стране вам безразлична.
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Сочинение на тему: "Если бы я был министром финансов".
Начало и развитие сюжета дети написали разное, но концовка у всех одна: " И хрен бы меня нашли".
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Если вам нужно выключить жену на полчаса, просто спросите, что она оденет завтра на работу.
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- Волнуетесь?
- Да.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновался и раньше.
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Вот так просыпаешься утром и сразу понимаешь, что нуждаешься в улыбке, ласке, поцелуе, добром слове, денежном переводе.
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Хорошо было дикарям:
не нравится человек - убил, нравится – съел.
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Есть люди, которые несут в себе счастье. Когда эти люди рядом, всё как-будто расцветает, становится ярким и красочным. Но моя жена их называет сраными алкашами...
Мужской храп задуман природой для того, чтобы женщина не слишком огорчалась, когда муж не приходит домой ночевать.
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За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
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Вчера было ясно, о чём думают женщины, о чём молчат мужчины, как устроен мир и как всех сделать счастливыми. А сегодня опять непонятно, сегодня понедельник и отходняк!
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После выходных трудно только первые пять дней.
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Наблюдаю у себя першение в горле, насморк, кашель и другие поводы полечиться водкой.
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Играя в компьютерные игры, вы зарабатываете геморрой!
Стоит ли игра свеч?!
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- Представляешь, сегодня двое мужчин в автобусе одновременно уступили мне место.
- Поместилась?
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- Ты новости смотришь?
- Нет. Я, наверное, пропустил пару сезонов и теперь ничего там не понимаю.
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Если вы будете старательно работать по восемь часов в день, то, быть может, вам повезет, и тогда вы станете начальником и будете работать по двенадцать часов в день.
Сорвала огурчики. Сорвала помидорчики. Сорвала спину. Сорвала мужнино сочувствие. Сорвала на нем же злость. Взорвать, что ли, этот огород?...
Получил СМС, что я выиграл 100 тысяч гривен. Переслал её банку в счёт погашения кредита....
Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца.
"Самец", - догадался Иван....
- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты...
Самая вредная работа у политиков: столько вреда не приносит никто....