Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1250

Анекдоты недели - 215

Возвращаться плохая примета, особенно если ты замужем и трое суток не была дома

Правду лучше говорить из танка

***

- Морально устал, аморально отдохни!
- А Вы точно психолог? Хотя без разницы, мне нравится ваш подход

***

Какой-то гад принёс на день рождение семечки. 
Пить так и не начали.

***

Если вы не пьёте и не материтесь, значит, ситуация в стране вам безразлична.

***

Сочинение на тему: "Если бы я был министром финансов".
Начало и развитие сюжета дети написали разное, но концовка у всех одна: " И хрен бы меня нашли".

***

Если вам нужно выключить жену на полчаса, просто спросите, что она оденет завтра на работу.

***

- Волнуетесь?
- Да.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновался и раньше.

***

Вот так просыпаешься утром и сразу понимаешь, что нуждаешься в улыбке, ласке, поцелуе, добром слове, денежном переводе.

***

Хорошо было дикарям: 
не нравится человек - убил, нравится – съел.

***

Есть люди, которые несут в себе счастье. Когда эти люди рядом, всё как-будто расцветает, становится ярким и красочным. Но моя жена их называет сраными алкашами...

Начало формы
***

Мужской храп задуман природой для того, чтобы женщина не слишком огорчалась, когда муж не приходит домой ночевать.

****

За каждым нервным тиком прячется удивительная история.

***

Вчера было ясно, о чём думают женщины, о чём молчат мужчины, как устроен мир и как всех сделать счастливыми. А сегодня опять непонятно, сегодня понедельник и отходняк!

***

После выходных трудно только первые пять дней.

***

Наблюдаю у себя першение в горле, насморк, кашель и другие поводы полечиться водкой.

***

Играя в компьютерные игры, вы зарабатываете геморрой!

Стоит ли игра свеч?!

***

- Представляешь, сегодня двое мужчин в автобусе одновременно уступили мне место.

- Поместилась?

***

- Ты новости смотришь?

- Нет. Я, наверное, пропустил пару сезонов и теперь ничего там не понимаю.

***

Если вы будете старательно работать по восемь часов в день, то, быть может, вам повезет, и тогда вы станете начальником и будете работать по двенадцать часов в день.

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