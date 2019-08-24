Анекдоты недели - 215 Возвращаться плохая примета, особенно если ты замужем и трое суток не была дома

Правду лучше говорить из танка

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- Морально устал, аморально отдохни!

- А Вы точно психолог? Хотя без разницы, мне нравится ваш подход

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Какой-то гад принёс на день рождение семечки.

Пить так и не начали.

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Если вы не пьёте и не материтесь, значит, ситуация в стране вам безразлична.

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Сочинение на тему: "Если бы я был министром финансов".

Начало и развитие сюжета дети написали разное, но концовка у всех одна: " И хрен бы меня нашли".

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Если вам нужно выключить жену на полчаса, просто спросите, что она оденет завтра на работу.

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- Волнуетесь?

- Да.

- Первый раз?

- Нет, я уже волновался и раньше.

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Вот так просыпаешься утром и сразу понимаешь, что нуждаешься в улыбке, ласке, поцелуе, добром слове, денежном переводе.

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Хорошо было дикарям:

не нравится человек - убил, нравится – съел.

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Есть люди, которые несут в себе счастье. Когда эти люди рядом, всё как-будто расцветает, становится ярким и красочным. Но моя жена их называет сраными алкашами...

Начало формы

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Мужской храп задуман природой для того, чтобы женщина не слишком огорчалась, когда муж не приходит домой ночевать.

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За каждым нервным тиком прячется удивительная история.

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Вчера было ясно, о чём думают женщины, о чём молчат мужчины, как устроен мир и как всех сделать счастливыми. А сегодня опять непонятно, сегодня понедельник и отходняк!

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После выходных трудно только первые пять дней.

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Наблюдаю у себя першение в горле, насморк, кашель и другие поводы полечиться водкой.

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Играя в компьютерные игры, вы зарабатываете геморрой!

Стоит ли игра свеч?!

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- Представляешь, сегодня двое мужчин в автобусе одновременно уступили мне место.

- Поместилась?

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- Ты новости смотришь?

- Нет. Я, наверное, пропустил пару сезонов и теперь ничего там не понимаю.

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Если вы будете старательно работать по восемь часов в день, то, быть может, вам повезет, и тогда вы станете начальником и будете работать по двенадцать часов в день.