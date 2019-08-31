Анекдоты недели - 216

Вчера очередной раз убедился, как вредно курить.
Пошел на кухню выкурить сигаретку, а там жена борщ начала готовить. Пришлось картошку чистить.
***
День, когда вы забыли о дне рождения жены, вы никогда не забудете…
***
Жена слушала рассказ мужа о том, как он всю ночь провел в больнице у постели тяжело заболевшего Коляна, и молчала.
Колян в шкафу тоже молчал.
***
- Доченька, этот парень сирота, к тому же он хромой, не выходи за него замуж!
- Мама, мне не нужен красавец.
- Я не о том, не выходи за него, ему и так уже досталось от жизни!
***
Удивительное рядом. Таможенник Петров, просто закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов.
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Проверка счетчиков на воду показала, что жильцы не только не пользуются водой, но и закачивают ее обратно в водопровод.
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У вас сильная тоска, повышенная тревожность, скрытая депрессия, хроническая усталость? Я бы порекомендовал вам обратиться к бармену.
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- Пойдем в ресторан? - Не могу, у меня низкокалорийная диета. - Классно! А как она называется? - Финансовая.
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- Семен Маркович, а вы свою жену любите? - Разумеется! Чем она хуже других?
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До тех пор, пока мне что-то не запретят, у меня даже в мыслях не возникнет желания делать это.
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Захотел купить книгу. Посмотрел на цены - и понял, что читать бумажные книги сейчас, как в средние века удел высшего сословия.
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Решил разбогатеть, начал придумывать бизнес-план, но оказалось, что все мои планы уже прописаны в Уголовном кодексе.
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По какой-то неведомой причине утром воскресенья я не люблю коньяк, хотя еще в субботу вечером очень любил. Мистика какая-то.
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Вчера в ресторане заказал Пасту Фарфелле в сливочном соусе с лососем. Такого дорогого Роллтона я еще не ел.
***
Я на работе провожу 16 часов за компом. Нужен ли мне еще и домой комп? Или достаточно того что он мне просто снится?
***
Самое жестокое кидалово его детства - это несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.
Возвращаться плохая примета, особенно если ты замужем и трое суток не была дома...
Сорвала огурчики. Сорвала помидорчики. Сорвала спину. Сорвала мужнино сочувствие. Сорвала на нем же злость. Взорвать, что ли, этот огород?...
Получил СМС, что я выиграл 100 тысяч гривен. Переслал её банку в счёт погашения кредита....
Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца.
"Самец", - догадался Иван....
- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты...