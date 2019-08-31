Анекдоты недели - 216 "Еще два блинчика - и расходимся", - шептали Светке швы на юбке.

Вчера очередной раз убедился, как вредно курить.

Пошел на кухню выкурить сигаретку, а там жена борщ начала готовить. Пришлось картошку чистить.

***

День, когда вы забыли о дне рождения жены, вы никогда не забудете…

***

Жена слушала рассказ мужа о том, как он всю ночь провел в больнице у постели тяжело заболевшего Коляна, и молчала.

Колян в шкафу тоже молчал.

***

- Доченька, этот парень сирота, к тому же он хромой, не выходи за него замуж!

- Мама, мне не нужен красавец.

- Я не о том, не выходи за него, ему и так уже досталось от жизни!

***

Удивительное рядом. Таможенник Петров, просто закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов.

***

Проверка счетчиков на воду показала, что жильцы не только не пользуются водой, но и закачивают ее обратно в водопровод.

***

У вас сильная тоска, повышенная тревожность, скрытая депрессия, хроническая усталость? Я бы порекомендовал вам обратиться к бармену.

***

- Пойдем в ресторан? - Не могу, у меня низкокалорийная диета. - Классно! А как она называется? - Финансовая.

***

- Семен Маркович, а вы свою жену любите? - Разумеется! Чем она хуже других?

***

До тех пор, пока мне что-то не запретят, у меня даже в мыслях не возникнет желания делать это.

***

Захотел купить книгу. Посмотрел на цены - и понял, что читать бумажные книги сейчас, как в средние века удел высшего сословия.

***

Решил разбогатеть, начал придумывать бизнес-план, но оказалось, что все мои планы уже прописаны в Уголовном кодексе.

***

По какой-то неведомой причине утром воскресенья я не люблю коньяк, хотя еще в субботу вечером очень любил. Мистика какая-то.

***

Вчера в ресторане заказал Пасту Фарфелле в сливочном соусе с лососем. Такого дорогого Роллтона я еще не ел.

***

Я на работе провожу 16 часов за компом. Нужен ли мне еще и домой комп? Или достаточно того что он мне просто снится?

***

Самое жестокое кидалово его детства - это несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.