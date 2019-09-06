Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 217

Иван был настолько невезучим, что однажды даже не успел в круглосуточный магазин.

Ничто так не украшает квартиру, как ребёнок с фломастером.

***

Сила воли у женщин измеряется в килограммах, у мужчин - в литрах.

***

– Я правильно говорю?
– Не знаю. Я не логопед.

***

От смеха ещё никто не умирал, кроме тех, кто пошутил неудачно.

***

– А почему вы такого странного бухгалтера взяли? Кривой, ушастый, хромой.
– Зато приметы какие!

***

Ломбард рядом с домом наркомана Сережи все больше напоминает его квартиру.

***

- Девушки, никогда не делайте мужскую работу!.. Я вот дома полочку сама прибила, а потом три дня мужу доказывала, что у меня нет любовника!

***

На сто пятой минуте мучительных размышлений о том, с чего бы начать уборку, пришло наконец мудрое решение: "А не попить ли мне пивка?"

***

- Что ты хочешь на ужин? Пикантную говядину, аппетитную семгу или сочную курицу?

- Аппетитную семгу.

- Вообще-то я у кота спрашивала.

***

- Мам, пап, меня дети в классе дразнят, что у меня грудь меньше, чем у других девочек! 

- Да ничего страшного, дочка, еще вырастет! Но ты же не собираешься из-за этого увольняться? Учитель математики - хорошая профессия!

***

- Аня, говорят, что ­Господь хранит дураков и пьяниц. А как это понимать?

- Вася, понимай это так, что ты в полной безопасности.

***

На приеме у врача:

- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные таблетки.

- И как же ему их принимать?

- Никак. Это вам.

***

- Почему на главную роль в фильме "Титаник" выбрали ДиКаприо?

- Потому что, будь на его месте Вин Дизель, или Стивен Сигал, или, того хуже, Брюс Уиллис, сюжет бы не заладился, и утонул бы айсберг.

***

Департамент экономической разведки ЦРУ подслушивал телефоны, считал на суперкомпьютерах и даже похищал чиновников-аграриев, но так и не понял, почему выращивать помидоры в Голландии с ее многовековым дефицитом земли, мерзким климатом и дорогой рабочей силой оказывается дешевле, чем в Украине.

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