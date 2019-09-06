Анекдоты недели - 217

Ничто так не украшает квартиру, как ребёнок с фломастером.
***
Сила воли у женщин измеряется в килограммах, у мужчин - в литрах.
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– Я правильно говорю?
– Не знаю. Я не логопед.
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От смеха ещё никто не умирал, кроме тех, кто пошутил неудачно.
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– А почему вы такого странного бухгалтера взяли? Кривой, ушастый, хромой.
– Зато приметы какие!
***
Ломбард рядом с домом наркомана Сережи все больше напоминает его квартиру.
***
- Девушки, никогда не делайте мужскую работу!.. Я вот дома полочку сама прибила, а потом три дня мужу доказывала, что у меня нет любовника!
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На сто пятой минуте мучительных размышлений о том, с чего бы начать уборку, пришло наконец мудрое решение: "А не попить ли мне пивка?"
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- Что ты хочешь на ужин? Пикантную говядину, аппетитную семгу или сочную курицу?
- Аппетитную семгу.
- Вообще-то я у кота спрашивала.
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- Мам, пап, меня дети в классе дразнят, что у меня грудь меньше, чем у других девочек!
- Да ничего страшного, дочка, еще вырастет! Но ты же не собираешься из-за этого увольняться? Учитель математики - хорошая профессия!
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- Аня, говорят, что Господь хранит дураков и пьяниц. А как это понимать?
- Вася, понимай это так, что ты в полной безопасности.
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На приеме у врача:
- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные таблетки.
- И как же ему их принимать?
- Никак. Это вам.
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- Почему на главную роль в фильме "Титаник" выбрали ДиКаприо?
- Потому что, будь на его месте Вин Дизель, или Стивен Сигал, или, того хуже, Брюс Уиллис, сюжет бы не заладился, и утонул бы айсберг.
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Департамент экономической разведки ЦРУ подслушивал телефоны, считал на суперкомпьютерах и даже похищал чиновников-аграриев, но так и не понял, почему выращивать помидоры в Голландии с ее многовековым дефицитом земли, мерзким климатом и дорогой рабочей силой оказывается дешевле, чем в Украине.
"Еще два блинчика - и расходимся", - шептали Светке швы на юбке....
Возвращаться плохая примета, особенно если ты замужем и трое суток не была дома...
Сорвала огурчики. Сорвала помидорчики. Сорвала спину. Сорвала мужнино сочувствие. Сорвала на нем же злость. Взорвать, что ли, этот огород?...
Получил СМС, что я выиграл 100 тысяч гривен. Переслал её банку в счёт погашения кредита....
Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца.
"Самец", - догадался Иван....