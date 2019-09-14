Анекдоты недели - 218

Ольга промахнулась в тире, зато уже никто не мог помешать ей взять мишку.
***
- Знаешь, как заинтриговать?
- Как?
- Завтра скажу.
***
У мудреца спросили: "Какой женщине можно верить: блондинке, рыжей или брюнетке?" Мудрец ответил: "Женщине можно верить - седой, а мужчине нельзя верить - даже лысому!"
***
Второе дыхание вывело из строя алкотестер.
***
- Если бы случилась такая возможность, что бы вы поменяли в своем прошлом?
- Гривны!
***
Когда женщина говорит, что детей она любит больше, чем мужа, - не верьте. Детей она может оставить с соседкой, а мужа - никогда.
***
Выглядеть на все сто, мне мешали принятые внутрь триста.
***
Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и проституткой. Но она не обижалась.
"Лишь бы не узнали, что я терапевт",- думала Оксана.
***
- Как у меня мужик переночевал, так все соседи в курсе! А как квартиру обворовали, так все крепко спали!
***
- Девушка, принесите пасту!
- Дома зубы почистишь!
- Вообще-то паста - это вареные спагетти!
- Господи, чем только люди зубы не чистят!
***
Банк, в котором хранились мои деньги, вчера лопнул. Ударной волной директора банка отбросило аж на Канары.
***
Уже две недели маленький мальчик носит на крышу варенье и торты хитрому бомжу с вентилятором.
***
- Вчера ходила по магазинам.
- Шопинг?
- Зыринг!
***
Сто миллионов, выделенных на ремонт дорог, потратили на сто тысяч знаков "Неровная дорога".
***
- На это место мы можем принять лишь человека примерного поведения.
- Вот и прекрасно! Меня выпустили из тюрьмы досрочно именно из-за примерного поведения!
***
- Скажите, а окулист сегодня принимает?
- Ой, не спрашивайте, уже две недели не просыхает!
***
Если кому-то очень хочется развестись, передаю совет моей бабушки:
"Терпите и любите друг друга. Две пенсии лучше, чем одна!"
***
Если вы не материтесь за рулем, значит, вы не следите за дорогой.
***
Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон...
***
Решил разбогатеть, начал придумывать бизнес-план, но оказалось, что все мои планы уже прописаны в Уголовном кодексе...
Иван был настолько невезучим, что однажды даже не успел в круглосуточный магазин....
"Еще два блинчика - и расходимся", - шептали Светке швы на юбке....
Возвращаться плохая примета, особенно если ты замужем и трое суток не была дома...
Сорвала огурчики. Сорвала помидорчики. Сорвала спину. Сорвала мужнино сочувствие. Сорвала на нем же злость. Взорвать, что ли, этот огород?...
Получил СМС, что я выиграл 100 тысяч гривен. Переслал её банку в счёт погашения кредита....