Анекдоты недели - 218 Господи, помоги мне сделать с ребенком уроки и остаться при этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой.

Ольга промахнулась в тире, зато уже никто не мог помешать ей взять мишку.

***

- Знаешь, как заинтриговать?

- Как?

- Завтра скажу.

***

У мудреца спросили: "Какой женщине можно верить: блондинке, рыжей или брюнетке?" Мудрец ответил: "Женщине можно верить - седой, а мужчине нельзя верить - даже лысому!"

***

Второе дыхание вывело из строя алкотестер.

***

- Если бы случилась такая возможность, что бы вы поменяли в своем прошлом?

- Гривны!

***

Когда женщина говорит, что детей она любит больше, чем мужа, - не верьте. Детей она может оставить с соседкой, а мужа - никогда.

***

Выглядеть на все сто, мне мешали принятые внутрь триста.

***

Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и проституткой. Но она не обижалась.

"Лишь бы не узнали, что я терапевт",- думала Оксана.

***

- Как у меня мужик переночевал, так все соседи в курсе! А как квартиру обворовали, так все крепко спали!

***

- Девушка, принесите пасту!

- Дома зубы почистишь!

- Вообще-то паста - это вареные спагетти!

- Господи, чем только люди зубы не чистят!

***

Банк, в котором хранились мои деньги, вчера лопнул. Ударной волной директора банка отбросило аж на Канары.

***

Уже две недели маленький мальчик носит на крышу варенье и торты хитрому бомжу с вентилятором.

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- Вчера ходила по магазинам.

- Шопинг?

- Зыринг!

***

Сто миллионов, выделенных на ремонт дорог, потратили на сто тысяч знаков "Неровная дорога".

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- На это место мы можем принять лишь человека примерного поведения.

- Вот и прекрасно! Меня выпустили из тюрьмы досрочно именно из-за примерного поведения!

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- Скажите, а окулист сегодня принимает?

- Ой, не спрашивайте, уже две недели не просыхает!

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Если кому-то очень хочется развестись, передаю совет моей бабушки:

"Терпите и любите друг друга. Две пенсии лучше, чем одна!"

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Если вы не материтесь за рулем, значит, вы не следите за дорогой.

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Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон...

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Решил разбогатеть, начал придумывать бизнес-план, но оказалось, что все мои планы уже прописаны в Уголовном кодексе...