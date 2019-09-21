Анекдоты недели - 219

- Доктор, мне уже три месяца снится один и тот же мужчина.
- И что?
- Да, надоел.
***
- Сынок, кем ты мечтаешь работать?
- Я мечтаю работать?!
***
- Как твое солнышко?
- Масло надо менять. Или ты про жену?
***
Деньги не приносят счастья, но позволяют с комфортом предаваться печали.
***
Поговаривают о планах правительства сократить сроки беременности с девяти месяцев до семи. Не сразу, конечно, а по неделе в год.
***
- Сам решил бросить пить?
- Нет, сердце подсказало.
***
Жёны в новых шубах становятся мягкими и пушистыми.
***
Она была до того правильной, до того разумной, до того высоконравственной, что очень хотелось влить в нее бутылочку коньяка и посмотреть, что получится.
***
Когда мне было 15, цыганка нагадала мне, что я буду тратить много денег на женщин.
Теперь мне 30, и у меня жена и три дочери.
***
Я не просто учусь на своих ошибках... Я, зараза, постоянно повторяю пройденный материал!
***
В наших аэропортах остро не хватает человека, который будет утешать прилетевших назад отдыхающих и хлопать их по плечу, шепча, что возвращение на Родину не приговор и все через это проходят.
***
- Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.
***
- Дети, о чем заставляет задуматься сказка "Спящая царевна"?
- Марьванна, о том, что, даже если спать всю жизнь за тысячи километров от цивилизации и тебя будет охранять дракон, все равно найдется гад, который тебя разбудит.
***
Ждать, когда соберется жена, - как скачивать что-то из интернета: осталось 2 минуты, осталась 1 минута... Осталось 17 минут.
***
Совет от тети Сони:
"Пока ждешь своего единственного на всю жизнь мужчину, можно иногда и замуж отлучаться!"
***
- Вот мне 70 лет, а я чувствую себя как студент.
- Что, на девок тянет?
- Нет, денег на жратву не хватает.
***
Детство никуда не уходит:
оно концентрируется в определенной точке, где периодически и играет.
***
Когда сидишь в поезде и смотришь на соседний поезд, сначала непонятно - твой тронулся или соседний.
С головой то же самое.
Господи, помоги мне сделать с ребенком уроки и остаться при этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой....
Иван был настолько невезучим, что однажды даже не успел в круглосуточный магазин....
"Еще два блинчика - и расходимся", - шептали Светке швы на юбке....
Возвращаться плохая примета, особенно если ты замужем и трое суток не была дома...
Сорвала огурчики. Сорвала помидорчики. Сорвала спину. Сорвала мужнино сочувствие. Сорвала на нем же злость. Взорвать, что ли, этот огород?...