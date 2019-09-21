Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1264

Анекдоты недели - 219

Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: "Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять - обратной дороги нет!"

- Доктор, мне уже три месяца снится один и тот же мужчина.
- И что?
- Да, надоел.

***

- Сынок, кем ты мечтаешь работать?
- Я мечтаю работать?!

***

- Как твое солнышко?
- Масло надо менять. Или ты про жену?

***

Деньги не приносят счастья, но позволяют с комфортом предаваться печали.

***

Поговаривают о планах правительства сократить сроки беременности с девяти месяцев до семи. Не сразу, конечно, а по неделе в год.

***

- Сам решил бросить пить?
- Нет, сердце подсказало.

***

Жёны в новых шубах становятся мягкими и пушистыми.

***

Она была до того правильной, до того разумной, до того высоконравственной, что очень хотелось влить в нее бутылочку коньяка и посмотреть, что получится.

***

Когда мне было 15, цыганка нагадала мне, что я буду тратить много денег на женщин.

Теперь мне 30, и у меня жена и три дочери.

***

Я не просто учусь на своих ошибках... Я, зараза, постоянно повторяю пройденный материал!

***

В наших аэропортах остро не хватает человека, который будет утешать прилетевших назад отдыхающих и хлопать их по плечу, шепча, что возвращение на Родину не приговор и все через это проходят.

***

- Мам, скоро родительское собрание в школе, и я хотел бы анонсировать готовящиеся информационные атаки на меня.

***

- Дети, о чем заставляет задуматься сказка "Спящая царевна"?

- Марьванна, о том, что, даже если спать всю жизнь за тысячи километров от цивилизации и тебя будет охранять дракон, все равно найдется гад, который тебя разбудит.

***

Ждать, когда соберется жена, - как скачивать что-то из интернета: осталось 2 минуты, осталась 1 минута... Осталось 17 минут.

***

Совет от тети Сони:

"Пока ждешь своего единственного на всю жизнь мужчину, можно иногда и замуж отлучаться!"

***

- Вот мне 70 лет, а я чувствую себя как студент.
- Что, на девок тянет?
- Нет, денег на жратву не хватает.

***

Детство никуда не уходит: 
оно концентрируется в определенной точке, где периодически и играет.

***

Когда сидишь в поезде и смотришь на соседний поезд, сначала непонятно - твой тронулся или соседний.
С головой то же самое.

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