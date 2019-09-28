Анекдоты недели - 220

- Любой ваш плохой день можно исправить едой, сном или сексом. Если не помогает - бухайте!
- Елена Владимировна, а у вас точно есть диплом психолога? Хотя не важно, продолжайте.
***
- Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, чуть что - сразу в слезы. А потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой.
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На въезде в Одессу патрульный останавливает авто:
- Почему нарушаете?
- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!
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В соцопросе о главном семейном празднике первое место уверенно занял пуск горячей воды.
***
- Стюардесса, почему мы летим и так трясемся?
- А кто вам сказал, что мы летим? Полоса вся разбитая, взлететь не смогли. До Чернигова всего 100 километров - и так доедем.
***
- Знаешь, что бывает с девочками, которые не хотят есть манную кашу?
- Да, мамочка. Они становятся стройными и работают манекенщицами.
***
- Девушка, а вы животных любите?
- Очень!
- Возьмите меня к себе, я такая скотина!
***
- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные пилюли.
- И когда надо будет их ему давать?
- Никогда! Пейте их сами.
***
Переписка в интернете:
- Голова болит, что делать?
- Три виски.
- О, действительно легче стало.
- Еще три, пока совсем не пройдет.
- Слушай, в баре виски кончилось, может, три коньяка заказать?
***
Никогда не ешьте последнюю котлету со сковороды: одной котлетой не наешься, а пустую сковородку придется мыть.
***
Наш участковый - врач от бога. Выписывая рецепт, он в конце обязательно добавляет: "Аминь".
***
Если кому-то очень хочется развестись, передаю совет моей бабушки:
"Терпите и любите друг друга. Две пенсии лучше, чем одна!"
***
Смотрел Гарри Поттера, много думал. Как можно, получив плащ-невидимку, так ни разу и не зайти в женский душ?
Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: "Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять - обратной дороги нет!"...
Господи, помоги мне сделать с ребенком уроки и остаться при этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой....
Иван был настолько невезучим, что однажды даже не успел в круглосуточный магазин....
"Еще два блинчика - и расходимся", - шептали Светке швы на юбке....
Возвращаться плохая примета, особенно если ты замужем и трое суток не была дома...