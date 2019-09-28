Анекдоты недели - 220 Доктор предложил мне пропить железо. Теперь у меня нет машины и гаража.

- Любой ваш плохой день можно исправить едой, сном или сексом. Если не помогает - бухайте!

- Елена Владимировна, а у вас точно есть диплом психолога? Хотя не важно, продолжайте.

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- Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, чуть что - сразу в слезы. А потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой.

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На въезде в Одессу патрульный останавливает авто:

- Почему нарушаете?

- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!

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В соцопросе о главном семейном празднике первое место уверенно занял пуск горячей воды.

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- Стюардесса, почему мы летим и так трясемся?

- А кто вам сказал, что мы летим? Полоса вся разбитая, взлететь не смогли. До Чернигова всего 100 километров - и так доедем.

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- Знаешь, что бывает с девочками, которые не хотят есть манную кашу?

- Да, мамочка. Они становятся стройными и работают манекенщицами.

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- Девушка, а вы животных любите?

- Очень!

- Возьмите меня к себе, я такая скотина!

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- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные пилюли.

- И когда надо будет их ему давать?

- Никогда! Пейте их сами.

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Переписка в интернете:

- Голова болит, что делать?

- Три виски.

- О, действительно легче стало.

- Еще три, пока совсем не пройдет.

- Слушай, в баре виски кончилось, может, три коньяка заказать?

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Никогда не ешьте последнюю котлету со сковороды: одной котлетой не наешься, а пустую сковородку придется мыть.

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Наш участковый - врач от бога. Выписывая рецепт, он в конце обязательно добавляет: "Аминь".

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Если кому-то очень хочется развестись, передаю совет моей бабушки:

"Терпите и любите друг друга. Две пенсии лучше, чем одна!"

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Смотрел Гарри Поттера, много думал. Как можно, получив плащ-невидимку, так ни разу и не зайти в женский душ?