Ноябрь в народном календаре Осенняя пора подходит к завершению и месяц ноябрь тому свидетельство. Все больше дуют холодные ветра, погода ухудшается, темнеть начинает рано. В старые времена месяц ноябрь называли «листогноем», «листопадом», потому что листья уже со всех деревьев осыпались и начинают перегнивать. Название листопад осталось и по сей день, так на украинском языке звучит этот месяц.

1 ноября – Иванов день, Проводы осени. Были проводы осени и встреча зимы. Домовой в конюшне баламутил лошадей. Режут кур и готовят вкусные яства из мяса. Время начала сильных морозов. Идет снег и холодно – весна будет тоже холодной и поздней. Если наблюдалась оттепель, то весна будет теплой. Перелетные птицы летят высота – снега будет много.

2 ноября – Артемьев день. Вспоминали Артемия Антиохийского. Он считается защитником от различного рода болезней. Также он является покровителем военачальников и атаманов. Квасят капусту. С этого дня волки стали приближаться к деревням и селам. Воют волки – быть скоро морозам. Пока с лиственницы иголки не упадут – снег не выпадет, если и выпадет, то сразу растает. Утром в лесу на деревьях иней – к неурожаю.

3 ноября – Иларионов день. Отмечали день Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. Начиналась пороша. Грязь сохранялась на земле, из-за того что ночи морозные, а днем еще тепло и все таяло. Снег выпадет на сырую землю, и не будет таять, то весной рано начнут цвести подснежники. Если земля уже будет мерзлой, то будет неплохой урожай хлеба. Тихий и ясный вечер – следующий день будет погожим.

4 ноября – Казанской иконы Божьей Матери. Очень большой и почитаемый праздник. Считался день рубежа между зимой и осенью. Считалось, что кто на Казанскую сыграет свадьбу – будет счастливым. Устраивают застолья и пиры. Если идет дождь – жди зимы. С Казанской мороз не велик, да стоять не велит. Если на Казанскую стоит ясный день, то будет похолодание.

5 ноября – День Якова. Чтили Иакова Младшего. Ели мед и играли в пчел. Заканчивали заготавливать дрова на зиму. Яков – покровитель любого мужского труда, которым и занимались в этот день. «Подкармливали» поля приготовленным вчера пирогом, тем самым надеясь на хороший урожай в следующем сезоне. Если снег обильно выпал и не таял, то зима будет мягкой, а лето ожидали урожайное. Если выпала «крупа», то зима будет с Матрениного дня (22 ноября) Снега надует – хлеба прибудет.

6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Светец. Начинались девичьи вечера, на которых пели песни и занимались различным рукодельем. Молились иконе об избавлении от скорби и заболеваний. Русский светец – отрада девиц. Если лучины трещат в печи, то быть морозу.

7 ноября – Дедовские плачи. День памяти усопших друзей и родственников. Обязательно ходят на кладбище, наводят порядок. Помогали сиротам и нищим. Утром туман, то ждать оттепели. Ветер воет – то такая же погода сохраниться еще несколько дней.

8 ноября – Дмитриев день. Отмечают память Димитрия Солунского. Как и в предыдущий день поминали усопших. Угощали друг друга свежим пивом. В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит. Если день будет холодный и снежный, то весну ждать такой же. Запотели окна в доме – наступит холод.

9 ноября – Зарок на Параскеву. Преддверие праздника святой Параскевы. В эти сутки давали обещания на выполнение любых работ или дел. За исполнение данного обещания святая Параскева исполняла заветное желание либо посылала здоровье близким. Если шерсть на зайце стала белой, то зима уже на пороге. Пойдет снег – весна будет ранней.

10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступница. Она считается покровительницей семьи и брака. Молились девушке святой о замужестве и счастливой жизни. Женщинам и девушкам нельзя было заниматься рукодельем и домашними делами, только трепать и мять лен. Если пришла оттепель, то ждать сурового мороза. Уличная собака ходит сонная, то будет ненастье.

11 ноября – Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. День назван в часть святых Анастасии Римляныни – заступницы овец и Аврамия Ростовского – покровителя овчаров. Угощают пастухов пирогами. Стригут овец и из их шерсти пряли теплые вещи либо ткали материал для зимней одежды. Вороны каркают без причины – скоро будут заморозки. Медленно падает атмосферное давление, то погода будет ветреной и дождливой.

12 ноября – Зиновий и Зиновия, Синичкин день. Праздник рыбаков и охотников. Охотники и рыболовы снаряжались в этот день за добычей. Если все проходило успешно, то устраивали пир. С теплых стран прилетали все зимующие птицы. Если синицы появлялись целыми стаями возле дома, то скоро будут холода. Снег порошит – за морозом спешит.

13 ноября – Спиридон и Никодим. Этих святых считают хранителями дома от пожара. В эти сутки переводили кур в зимние курятники. Старых и слабых резали и приготовляли из них блюда. Самым основным были – курники (пирожки с начинкой из куриного мяса). Продолжали охотиться на зайцев и ловить рыбу. Куры кудахчут – к ненастью. Если солнце заходит в плотную красноватую тучу, то будут осадки.

14 ноября – Кузьминки. Вспоминали святых бессребреников Космы и Дамиана. Они были хранителями семейного очага и покровителями ремесленников. Играли последние свадьбы. Пряли шерсть для зимней одежды. Кузьминки – осени поминки. Если снежило, то весной будет большой разлив рек. Если листья еще остались на дереве, то следующей зимой будут лютые морозы.

15 ноября – Акиндин и Пигасий. Обминали лен и коноплю, тем самым готовя его на продажу либо на прядение. Световой день идет на спад. Все чаще начатые работы продолжали в доме при лучине. Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит. Если вечером наблюдается туман, то будет ветер.

16 ноября – Анна Холодная. Девушки и женщины пряли и ткали. Наблюдали за погодными явлениями. Анна без снега – не жди хлеба. Анна холодная – осень голодная. Дрова и печи сильно горели, а пламя устремлялось в дымоход, то будет буря. Облака низко плывут – быть стуже.

17 ноября – Еремей и Никандр. Никуда не выходили из дома, чтоб не встретится с нечистой силой. Никому не давать ни лучину, ни углей – счастье дом покинет. Куры гуляют посреди двора – к снегу. Если появились кучерявые облака, то скоро наступит ненастье.

18 ноября – День Ионы. Молили девушки святого Иона о скором замужестве, и чтоб послал хорошего мужа. Последний день уборки редьки. На столе все основные блюда из редьки. Безветренная погода сулит скорые морозы. Птицы жмутся к дому – к снегу.

19 ноября – Павел Ледостав. Чтили память Павла Исповедника. Его считали заступником военных моряков. Вода на реках затягивалась ледяной коркой. Исходя из этого, последний раз выходили на рыбалку. Если идет снегопад, то зима будет заснеженная. Если на речке лед большими кусками, то будет урожай хлеба. Угли очень быстро покрываются белой золой – быть зиме суровой.

20 ноября – Федотов день. Святой Федот – покровитель рукоделия. Перед тем как начинать прясть молились этому святому о помощи в труде. Кормили зимних птиц. Федот лед на лоб наведет. Если на дорогах были снежные кочки, то год будет хлебным. Ворона спрятала нос под крыло, то ждать стужу.

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Частым явлением в эти сутки была оттепель. Наблюдали за погодой и судили о наступающей зиме. Гуляли Михайловские праздники, хозяйки готовили вкусные яства. Был иней – ждали больших снегопадов. Утром был туман, то скоро наступит оттепель. Ясный день на Михаила, то зима будет холодной.

22 ноября – Матрена Зимняя. Вспоминали преподобную Матрону Царьградскую. Заваривали разные травы от зимних недугов. С Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор. Гуси вышли на лед в поисках воды, то будет снежная погода. Шел дождь – будет урожай пшеницы.

23 ноября – Родион и Ераст, Родион Ледолом. На реках уже был лед, но не слишком прочный, под полозьями саней мог провалиться. Если случалось погодное ненастье, то нужно было выйти на крыльцо дома и поклонится зиме. Придет Родион – возьмет мужика в полон. Стелется туман по земле, то быть оттепели.

24 ноября – Федор Студит, Федор Мороз. Праздновали день византийского монаха Федора Студита. Лучше было проводить эти сутки дома. Пили чай с сушеными ягодами. Федор Студит землю студит. Со Студита стужа – что ни день, то хуже. Если небо было усыпано звездами, то можно ждать богатого урожая ягод.

25 ноября – Иван Милостивый. Свадебные недели завершались, и играть свадьбу разрешалось только после Масленицы и Красной горки. Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется. Облака перед восходом темные, то будет плохая погода.

26 ноября – Иоанн Златоуст. Морозы крепчали. Деревья все замирали, а животные прятались по норам. Начиналась «пельменная» пора, когда хозяйки готовили пельмени с разными начинками не на один день поесть. На Златоуста все поле пусто. Если камышевка (птичка) осталась зимовать, то зима придет теплая и малоснежная. Трещит лещина – к хмурой погоде.

27 ноября – Филипповка, Заговенье. Незамужние девушки могли в этот день погадать на суженого. Все празднования заканчивались и оставшиеся время посвящали труду. Женщины пряли лен и шерсть, пели песни. Выносили еду во двор, чтоб подкормить духов, которые оберегают домашних животных и скот. Был на земле иней – к урожаю овса. Идет дождь, то будет большой урожай пшеницы. Облачно и снежно – ненастье наступит в конце мая.

28 ноября – Гурьев день. Вспоминали святых мучеников Гурия, Самона и Авива. В молитвах к Гурию просили исцеления от зубных заболеваний. Уделяли особое внимание лошадям. С этих суток начинался Рождественский пост. Коли кони на Гурия ржут – это к добру. Если на Гурия выпал снег, то будет лежать до половодья.

29 ноября – Матвеев день. Поклонялись апостолу Левию Матфею. Была зачастую в эти сутки наблюдается оттепель. Ходят в гости, но на столе только постные блюда. На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась. Дует сильный ветер, то вьюга и метель будет продолжаться до Николы Зимнего (19 декабря).

30 ноября – Григорий Зимоуказатель. Отмечают память святителя Григория Чудотворца. Выходили на заснеженные поляны и склоны и там кувыркались и катались по свежему снегу. Какой Григорий – такая и зима будет. Если лед на реке темный был, то летом будет хороший урожай. Вокруг луны появился уменьшающий венец, то погода станет лучше.

Источник: Агромир