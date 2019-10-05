Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:4799

Анекдоты недели - 221

- А я вот своему мужу дважды не повторяю, один раз сказала - и все!.. Иду делать сама...

Производители колбасы узнав, что люди определяют качество колбасы на кошках, стали добавлять туда мышей.

***

По статистике у 85% людей плохо с арифметикой. 
К счастью, я принадлежу к оставшимся двадцати пяти.

***

Мальчик, которого на пасеке укусила коза, больше не верит в логику.

***

Когда мне было 14, я мечтал чтобы мне было 20. Столько лет прошло, а мечта осталась.

***

– Дорогой, скажи, что тебе очень повезло, что ты встретил меня!
– Конечно повезло, а вот твой бывший – вообще везунчик.

***

- Пошёл сдавать кровь, но они стали задавать слишком много вопросов:
- Чья кровь?
- Где взял?
- Почему в ведре?

***

- В понедельник я всегда чувствую себя Робинзоном Крузо.
- Почему?
- Очень скучаю по пятнице.

***

- А вы-то сами откуда будете?
- Да откуда угодно! Могу из рюмок, могу из стаканов!

***

Опыт - это когда на смeну вопросам «Что? Где? Когдa? Как? и Почему?» приходит единcтвенный вопрос 
«На фига?»

***

Тех, кто всё время жалуется на жизнь, нужно добивать из милосердия.

***

Одесса. Во время свадьбы одна из женщин говорит соседке:

- Все-таки у невесты очень усталый вид...

- Еще бы! Ведь Розочка боролась за это место лет десять...

***

- А ты чего курить не пошел вместе со всеми?

- Я же бросил пару месяцев назад.

- Вот что ипотека животворящая делает!..

***

Всего 4 дня не брился, а куртка уже сидит как ворованная.

***

Провизор из шестой городской аптеки с 20-летним стажем, находясь на отдыхе в Иране, во время экскурсии случайно расшифровал клинопись XXVI века до н. э.

***

Лучший друг человека - собака.

Не верите?

Проведите такой эксперимент: закройте в багажнике машины вместе собаку и свою жену. Через часок-другой откройте. Кто, по-вашему, вам больше обрадуется?

Досуг Курьезы Юмор

По тематике

Анекдоты недели - 220
02.11.2019 12:12

Анекдоты недели - 220

Доктор предложил мне пропить железо.

Теперь у меня нет машины и гаража....

Анекдоты недели - 219
26.10.2019 12:12

Анекдоты недели - 219

Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: "Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять - обратной дороги нет!"...

Анекдоты недели - 218
19.10.2019 12:12

Анекдоты недели - 218

Господи, помоги мне сделать с ребенком уроки и остаться при этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой....

Анекдоты недели - 217
12.10.2019 12:12

Анекдоты недели - 217

Иван был настолько невезучим, что однажды даже не успел в круглосуточный магазин....

Анекдоты недели - 216
05.10.2019 12:12

Анекдоты недели - 216

"Еще два блинчика - и расходимся", - шептали Светке швы на юбке....

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
Вчера 12:11
Жительница Шостки потеряла 2 тысячи, пытаясь арендовать квартиру
Сегодня 17:16
Тростянецкий центр первичной медпомощи получил авто за полмиллиона
Сегодня 17:00
В Сумах прошел турнир по шашкам и шахматам среди депутатов памяти Анатолия Ричкаля
Сегодня 16:36
В Сумах неврологическое отделение горбольницы № 4 закрывают на капремонт
Сегодня 16:19
На Сумщине обокрали церковь: полиция ищет преступника
Сегодня 16:10
В Сумах «Романтику» планируют открыть уже в этом году
Сегодня 15:43
На Сумщині Служба зайнятості навчає з урахуванням потреб роботодавця
Сегодня 15:18
В Сумах прокуратура обязала через суд чиновников заняться безопасностью дорог возле школ
Сегодня 14:37
Завтра в Сумах стартует кубок области по футзалу
Сегодня 14:19
В Сумах представители нацменьшинств высадят аллею
Сегодня 13:37
В Сумах разыграли шахматное первенство города среди вузов
Сегодня 13:15
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.