Анекдоты недели - 221

Производители колбасы узнав, что люди определяют качество колбасы на кошках, стали добавлять туда мышей.
***
По статистике у 85% людей плохо с арифметикой.
К счастью, я принадлежу к оставшимся двадцати пяти.
***
Мальчик, которого на пасеке укусила коза, больше не верит в логику.
***
Когда мне было 14, я мечтал чтобы мне было 20. Столько лет прошло, а мечта осталась.
***
– Дорогой, скажи, что тебе очень повезло, что ты встретил меня!
– Конечно повезло, а вот твой бывший – вообще везунчик.
***
- Пошёл сдавать кровь, но они стали задавать слишком много вопросов:
- Чья кровь?
- Где взял?
- Почему в ведре?
***
- В понедельник я всегда чувствую себя Робинзоном Крузо.
- Почему?
- Очень скучаю по пятнице.
***
- А вы-то сами откуда будете?
- Да откуда угодно! Могу из рюмок, могу из стаканов!
***
Опыт - это когда на смeну вопросам «Что? Где? Когдa? Как? и Почему?» приходит единcтвенный вопрос
«На фига?»
***
Тех, кто всё время жалуется на жизнь, нужно добивать из милосердия.
***
Одесса. Во время свадьбы одна из женщин говорит соседке:
- Все-таки у невесты очень усталый вид...
- Еще бы! Ведь Розочка боролась за это место лет десять...
***
- А ты чего курить не пошел вместе со всеми?
- Я же бросил пару месяцев назад.
- Вот что ипотека животворящая делает!..
***
Всего 4 дня не брился, а куртка уже сидит как ворованная.
***
Провизор из шестой городской аптеки с 20-летним стажем, находясь на отдыхе в Иране, во время экскурсии случайно расшифровал клинопись XXVI века до н. э.
***
Лучший друг человека - собака.
Не верите?
Проведите такой эксперимент: закройте в багажнике машины вместе собаку и свою жену. Через часок-другой откройте. Кто, по-вашему, вам больше обрадуется?
Доктор предложил мне пропить железо.
Теперь у меня нет машины и гаража....
Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: "Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять - обратной дороги нет!"...
Господи, помоги мне сделать с ребенком уроки и остаться при этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой....
Иван был настолько невезучим, что однажды даже не успел в круглосуточный магазин....
"Еще два блинчика - и расходимся", - шептали Светке швы на юбке....