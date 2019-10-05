Анекдоты недели - 221 - А я вот своему мужу дважды не повторяю, один раз сказала - и все!.. Иду делать сама...

Производители колбасы узнав, что люди определяют качество колбасы на кошках, стали добавлять туда мышей.

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По статистике у 85% людей плохо с арифметикой.

К счастью, я принадлежу к оставшимся двадцати пяти.

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Мальчик, которого на пасеке укусила коза, больше не верит в логику.

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Когда мне было 14, я мечтал чтобы мне было 20. Столько лет прошло, а мечта осталась.

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– Дорогой, скажи, что тебе очень повезло, что ты встретил меня!

– Конечно повезло, а вот твой бывший – вообще везунчик.

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- Пошёл сдавать кровь, но они стали задавать слишком много вопросов:

- Чья кровь?

- Где взял?

- Почему в ведре?

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- В понедельник я всегда чувствую себя Робинзоном Крузо.

- Почему?

- Очень скучаю по пятнице.

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- А вы-то сами откуда будете?

- Да откуда угодно! Могу из рюмок, могу из стаканов!

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Опыт - это когда на смeну вопросам «Что? Где? Когдa? Как? и Почему?» приходит единcтвенный вопрос

«На фига?»

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Тех, кто всё время жалуется на жизнь, нужно добивать из милосердия.

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Одесса. Во время свадьбы одна из женщин говорит соседке:

- Все-таки у невесты очень усталый вид...

- Еще бы! Ведь Розочка боролась за это место лет десять...

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- А ты чего курить не пошел вместе со всеми?

- Я же бросил пару месяцев назад.

- Вот что ипотека животворящая делает!..

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Всего 4 дня не брился, а куртка уже сидит как ворованная.

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Провизор из шестой городской аптеки с 20-летним стажем, находясь на отдыхе в Иране, во время экскурсии случайно расшифровал клинопись XXVI века до н. э.

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Лучший друг человека - собака.

Не верите?

Проведите такой эксперимент: закройте в багажнике машины вместе собаку и свою жену. Через часок-другой откройте. Кто, по-вашему, вам больше обрадуется?