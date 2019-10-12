Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1236

Анекдоты недели - 222

С одной стороны, в гости без бутылки неприлично приходить. А с другой стороны, если у тебя есть бутылка - зачем в гости переться?

Господа, обращайтесь с любимыми женщинами так, чтобы потом не пришлось спрашивать у ясеня.

***

- Прочитал тут «Чиполлино» на днях.
- Ну и как ?
- Даже овощи умнее нас.

***

- Сарочка! Ты чем сейчас занимаешься?!

- Радуюсь жизни!

- Ну… приятного аппетита!!!

***

Жена обиженно говорит мужу: 
- Никуда я с тобой не пойду!!! 
- Ну, и чего ты тогда так вырядилась и накрасилась??? 
- А чтобы ты видел, какая красавица с тобой никуда не пошла.

***

- Роза Марковна, а шо такое любовь?

- Ой, Софочка, всё просто… Это когда закрываешь глаза таки на все его недостатки.

Потом открываешь - а уже двое детей! 

***

Автосалону Роrsсhе срочно требуется продавец, не впадающий в депрессию от одиночества.

***

Если человек без ума от вас, обязательно проверьте, был ли он с умом до вас.

***

Кроме песни, строить и жить очень помогают деньги.

***

Утром в понедельник хорошо просыпается только сахар мимо чашки.

***

- И я короче говорю: «Лена, как ты задолбала»
- А Лена - это кто?
- Лена - это я.

***

В детстве очень нравилась «Убойная сила». Меня так впечатлил сериал про приключения отважных оперов, что уже тогда понял, чем хочу заниматься во взрослой жизни - смотреть сериалы.

***

- Какая хорошенькая девочка! Сколько тебе?
- Литр, пожалуйста.

***

Существует легенда, что если женщину не обижать, она не обидится.

***

80-летнего старика приговорили к двадцати годам тюрьмы. В последнем слове он обратился к суду:

- Граждане судьи, спасибо за оказанное доверие.

***

Поднакопил деньжат и хотел купить дачу под Киевом. Не хватило.

Пришлось взять виллу в Испании...

***

- Ты белье повесил?

- Нет, я его помиловал.

***

- Здравствуйте, доктор. Я к вам.
- Раздевайтесь!.. Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в порядке.

***

Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета, врач на весь коридор громко сообщает: 
- Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем право приглашать пациентов, называя их по имени. Мужчина с сифилисом, зайдите!

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