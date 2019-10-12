Анекдоты недели - 222

Господа, обращайтесь с любимыми женщинами так, чтобы потом не пришлось спрашивать у ясеня.
***
- Прочитал тут «Чиполлино» на днях.
- Ну и как ?
- Даже овощи умнее нас.
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- Сарочка! Ты чем сейчас занимаешься?!
- Радуюсь жизни!
- Ну… приятного аппетита!!!
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Жена обиженно говорит мужу:
- Никуда я с тобой не пойду!!!
- Ну, и чего ты тогда так вырядилась и накрасилась???
- А чтобы ты видел, какая красавица с тобой никуда не пошла.
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- Роза Марковна, а шо такое любовь?
- Ой, Софочка, всё просто… Это когда закрываешь глаза таки на все его недостатки.
Потом открываешь - а уже двое детей!
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Автосалону Роrsсhе срочно требуется продавец, не впадающий в депрессию от одиночества.
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Если человек без ума от вас, обязательно проверьте, был ли он с умом до вас.
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Кроме песни, строить и жить очень помогают деньги.
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Утром в понедельник хорошо просыпается только сахар мимо чашки.
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- И я короче говорю: «Лена, как ты задолбала»
- А Лена - это кто?
- Лена - это я.
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В детстве очень нравилась «Убойная сила». Меня так впечатлил сериал про приключения отважных оперов, что уже тогда понял, чем хочу заниматься во взрослой жизни - смотреть сериалы.
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- Какая хорошенькая девочка! Сколько тебе?
- Литр, пожалуйста.
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Существует легенда, что если женщину не обижать, она не обидится.
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80-летнего старика приговорили к двадцати годам тюрьмы. В последнем слове он обратился к суду:
- Граждане судьи, спасибо за оказанное доверие.
***
Поднакопил деньжат и хотел купить дачу под Киевом. Не хватило.
Пришлось взять виллу в Испании...
***
- Ты белье повесил?
- Нет, я его помиловал.
***
- Здравствуйте, доктор. Я к вам.
- Раздевайтесь!.. Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в порядке.
***
Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета, врач на весь коридор громко сообщает:
- Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем право приглашать пациентов, называя их по имени. Мужчина с сифилисом, зайдите!
- А я вот своему мужу дважды не повторяю, один раз сказала - и все!.. Иду делать сама......
Доктор предложил мне пропить железо.
Теперь у меня нет машины и гаража....
Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: "Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять - обратной дороги нет!"...
Господи, помоги мне сделать с ребенком уроки и остаться при этом любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой....
Иван был настолько невезучим, что однажды даже не успел в круглосуточный магазин....