Анекдоты недели - 224 Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа. А вот мой муж не молился. Ему досталось то, что досталось.

Чтобы больше времени оставалось на утренний сон, Софа Львовна завтракала на ночь.

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Для экономии электричества, врежьте в дверь холодильника глазок. А то откроют дверь и по полчаса думают, что бы сожрать.

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Оказывается, у женщин размер ноги меньше, чем у мужчин, для того, чтобы они могли ближе стоять к плите.

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Не спешите соглашаться на предложение заработать. Вполне возможно, что речь идёт всего лишь о грыже или головной боли.

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Мама плохому не научит.

Тут вам понадобится другая женщина.

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Однажды на одном корпоративе проводили конкурс двойников Тины Кароль и в нём тайно приняла участие настоящая Тина Кароль. Но победила всё равно жена генерального директора.

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Она сказала, что купила это кружевное бельё специально для меня, а потом обиделась, когда я его надел.

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Сначала думал, что у моей девушки топографический кретинизм. Но оказалось, нет, обычный.

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Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть!

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Работа не волк.

Волк убивает сразу, а не мучает по 8 часов в день всю жизнь.

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Надписи в лифте постоянно на­поминают инженеру Сидорову о ­некоторых пробелах в воспитании дочери.

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Некоторые рецепты должны начинаться с фразы "Возьмите выходной и половину зарплаты".

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Объявление в аэропорту:

"Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Ухрюпинск!"

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Все мужчины ищут умную, красивую, веселую, ухоженную, стильную, начитанную, сексуальную, молодую, с наличием своей квартиры, машины, шуб, бриллиантов и самое главное - верную и бескорыстную...

Возникает один вопрос: "Вы-то ей зачем?!"