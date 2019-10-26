Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12151

Анекдоты недели - 224

Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа. А вот мой муж не молился. Ему досталось то, что досталось.

Чтобы больше времени оставалось на утренний сон, Софа Львовна завтракала на ночь.

***

Для экономии электричества, врежьте в дверь холодильника глазок. А то откроют дверь и по полчаса думают, что бы сожрать.

***

Оказывается, у женщин размер ноги меньше, чем у мужчин, для того, чтобы они могли ближе стоять к плите.

***

Не спешите соглашаться на предложение заработать. Вполне возможно, что речь идёт всего лишь о грыже или головной боли.

***

Мама плохому не научит. 
Тут вам понадобится другая женщина.

***

Однажды на одном корпоративе проводили конкурс двойников Тины Кароль и в нём тайно приняла участие настоящая Тина Кароль. Но победила всё равно жена генерального директора.

***

Она сказала, что купила это кружевное бельё специально для меня, а потом обиделась, когда я его надел.

***

Сначала думал, что у моей девушки топографический кретинизм. Но оказалось, нет, обычный.

***

Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть!

***

Работа не волк. 

Волк убивает сразу, а не мучает по 8 часов в день всю жизнь. 

***

Надписи в лифте постоянно на­поминают инженеру Сидорову о ­некоторых пробелах в воспитании дочери.

***

Некоторые рецепты должны начинаться с фразы "Возьмите выходной и половину зарплаты".

***

Объявление в аэропорту:

"Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Ухрюпинск!"

***

Все мужчины ищут умную, красивую, веселую, ухоженную, стильную, начитанную, сексуальную, молодую, с наличием своей квартиры, машины, шуб, бриллиантов и самое главное - верную и бескорыстную... 

Возникает один вопрос: "Вы-то ей зачем?!"

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