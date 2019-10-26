Анекдоты недели - 224

Чтобы больше времени оставалось на утренний сон, Софа Львовна завтракала на ночь.
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Для экономии электричества, врежьте в дверь холодильника глазок. А то откроют дверь и по полчаса думают, что бы сожрать.
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Оказывается, у женщин размер ноги меньше, чем у мужчин, для того, чтобы они могли ближе стоять к плите.
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Не спешите соглашаться на предложение заработать. Вполне возможно, что речь идёт всего лишь о грыже или головной боли.
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Мама плохому не научит.
Тут вам понадобится другая женщина.
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Однажды на одном корпоративе проводили конкурс двойников Тины Кароль и в нём тайно приняла участие настоящая Тина Кароль. Но победила всё равно жена генерального директора.
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Она сказала, что купила это кружевное бельё специально для меня, а потом обиделась, когда я его надел.
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Сначала думал, что у моей девушки топографический кретинизм. Но оказалось, нет, обычный.
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Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть!
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Работа не волк.
Волк убивает сразу, а не мучает по 8 часов в день всю жизнь.
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Надписи в лифте постоянно напоминают инженеру Сидорову о некоторых пробелах в воспитании дочери.
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Некоторые рецепты должны начинаться с фразы "Возьмите выходной и половину зарплаты".
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Объявление в аэропорту:
"Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Ухрюпинск!"
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Все мужчины ищут умную, красивую, веселую, ухоженную, стильную, начитанную, сексуальную, молодую, с наличием своей квартиры, машины, шуб, бриллиантов и самое главное - верную и бескорыстную...
Возникает один вопрос: "Вы-то ей зачем?!"
Учителя труда никогда бы не спалили, что он пьет на работе, если бы однажды он не пришел трезвый....
С одной стороны, в гости без бутылки неприлично приходить. А с другой стороны, если у тебя есть бутылка - зачем...
- А я вот своему мужу дважды не повторяю, один раз сказала - и все!.. Иду делать сама......
Доктор предложил мне пропить железо.
Теперь у меня нет машины и гаража....
Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: "Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять - обратной дороги нет!"...