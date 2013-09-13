Декабрь в народном календаре Первый месяц зимы для наших предков был знаковым: следили, много ли выпало снега, шумит ли вода в колодце, сколько инея выпадает на деревьях. Всё это имело чрезвычайно важное значение. В декабре по народным приметам предсказывали погоду на следующие 12 месяцев, девушки гадали на суженого, а крестьяне определяли, каким будет урожай.

1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели. День памяти мучеников Платона и Романа. По этим суткам можно определить, какая погода ждет в начале зимы. Утро было предвестником погоды в начале месяца, день – средина, под вечер – конца месяца. Платон да Роман кажут зиму нам. В доме появлялся живой комар – то скоро будет оттепель. Вокруг месяца появлялся круг – к сильному морозу. Ворона ходит по дороге – жди тепла.

2 декабря – Авдей Радетель. Чтили память святого Авдия – покровителя семейного благополучия и домашнего хозяйства. Стучат обухом по всем косякам дверей и оконным рамам – это препятствовало проникновению нечистой силы в дом. В эти сутки сидели дома, и пили горячительные напитки. Какая погода в эти сутки – такой будет и сенокос. Идет снег и дует сильный ветер – зима будет долгой, а весна холодной. Глубокие сугробы сулят хороший урожай на следующий год.

3 декабря – День святого Прокла. Проклинают нечисть, чтоб не вышла из земли. Дорога для езды на санях окончательно установилась. Если в этот день выпадал снег, то 3 июня – будет дождь. До Прокла не жди от дороги прока. Если пел снегирь, то скоро будет вьюга.

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Обычно очень морозный день. Было принято проводить Введенские ярмарки. Проводили гулянья и ездили на санях в праздничных нарядах. Введенье пришло – зиму привело. Мороз и одновременно солнце означало хороший урожай хлеба. Если стоит мороз, то все рождественские праздники будут холодными.

5 декабря – день святого Прокопия. Санный путь уже хорошо наезжен. Для разметки дорог ставили вехи, наезженная в этот период дорога держалась до самой весны. После этого праздника начиналась пора изготовления и починки саней. Дети выходили на улицу и устраивали шумные игры и катались на горках. Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает. В гнездах птиц много пуха и соломы – зима будет холодной.

6 декабря – Митрофанов день. Вспоминали епископа Митрофана Воронежского. День памяти павших воинов. Гадали на тех, кто пошел служить. Принято устраивать гулянья и застолья с пирогами и пивом. Играли в подвижные игры. Если шел мелкий снег и был ветер, то 6 июня будет холодный проливной дождь. Облака плывут низко, то стужа уже близко.

7 декабря – Катерина Санница, Катерина Женодавица. День памяти мученицы Екатерины Александрийской. Она считалась покровительницей невест и брака, помощницей роженицам и беременным. Гадали на женихов. Проводили санные гулянья. С Катерин зима доймет, не мытьем, так катаньем, не голодом, так холодом. Катеринин день пришел – катанье привел.

8 декабря – Клим Холодный. Все важные дела начинали натощак. Девушкам и женщинам можно было прясть и заниматься рукоделием у окна. На Климента мороз насыпал белых роз. Если петух утром запел слишком рано – будет оттепель. Мороз на Клима всадил в зиму стужи клин.

9 декабря – Егорий Зимний, Юрий Холодный. Вспоминали святого Георгия Победоносца. Ходили к колодцу и прислушивались к воде, чтоб определить погоду. До этих суток раздают долги, а иначе будешь всю жизнь в долгах. К Юрьеву дню старались утеплить двери, погреба, и окна. Егорий считался хранителем скота и повелителем волков. С этого дня волки начинали охотиться. Если вода в колодце стоит тихая, то зима будет спокойной. Если до Егория был иней, то посев овса закончится 6 мая.

10 декабря – иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то он способен унести все печали и беды. Также молились святому Роману об исцелении от бесплодия. Воробьи начинают дружно чирикать – будет потепление. Коровы фыркают и сопят – к похолоданию. Большое количество нагара на лучине – быть похолоданию.

11 декабря – Сойкин день. Восхваляли птичку сойку. Если сойка прилетит к дому к будет кричать – добрый знак. Как же существует и другое название птицы – вещунья. Гадали на монетках, брошенных в сугроб. Если в колодце слышно позвякивание – к прибыли, было тихо – на успех не рассчитывали. Слабая тяга в печи – будет снег и пасмурно.

12 декабря – Парамон Зимоуказатель. Предсказывали погоду на весь месяц. Чистили кровли от снега веником либо метлой. Утро красное – быть декабрю ясным. Метет метель, то такая погода продержится до Николы Зимнего (19 декабря). Много снега – много хлеба, вода разольется – сена наберется.

13 декабря – Андрей Зимний. Чтили память апостола Андрея Первозванного. Девушки молились апостолу о хороших женихах. Праздник целителей и знахарей. Присматривались к воде не только в колодце, но и на реках и озерах. Если в Андреев день идет снег – то он будет лежать еще 110 дней. Стояла спокойная вода – к теплой зиме. Если же вода гудела и стонала, то быть году несчастливым, будут бури и сильные морозы.

14 декабря – Наум на ум. Вспоминали святого пророка Наума, который считался покровителем грамоты и науки. Пророку молились о мудрости. Отдавали детей на учебу. Матери пекли круглые лепешки и раздавали соседским детям – на удачу и счастье. Наум наставляет на ум. Вокруг луны красный круг – быть снегу.

15 декабря – День пророка Аввакума. Молились о крепком сне и отгоняли нечистую силу, которая пугает детей ночью. Проводили обряды для детей, чтоб крепко спали. Выпало много снега – будет обильный урожай трав. Если идет дождь, то будет еще лить 47 дней.

16 декабря – Иван Молчальник. Чтили память преподобного Иоанна Молчальника. Поменьше говорили и практически не писали в эти сутки. Молчанье привлекало удачу и оберегало от невзгод. Иван молчит – добрая молва дело растит. «Прыгают» звезды по небу – будет стужа и вьюга.

17 декабря – Варварины морозы. Отмечают память святой Варвары Илиопольской. Эти сутки были «бабьиным» праздником, из-за того что Варвара считалась заступницей женщин. Также ей молились об избежании нелепой смерти. Трещит Варюха – береги нос да ухо. Варвара от ночи своровала, да ко дню притачала.

18 декабря – день преподобного Саввы Освященного. Владельцам конюшен и лошадей запрещалось ругаться, а то быть беде на дороге. Обычно усиливался мороз в эти сутки. Старались никакой работой не заниматься – толку не будет. Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает. В печи красный огонь и трещат поленья – быть лютой стуже. Дым с трубы без ветра стелился по земле, то быть снегопаду.

19 декабря – святого Николая Угодника. Никола Зимний. Он считается защитником оклеветанных и невинно осужденных. Нельзя было грустить, поэтому придя после церкви, накрывали столы и веселились. Погода обычно была студеной. Считалось, что в эти сутки святой Николай ходит по земле и одаривает детей подарками. Зима на Николу крыши ледяной смолой кроет. Если погода на Николая холодная и ясная, то можно ждать хлебородного года. Если на Николая иней, то быть хорошему урожаю.

20 декабря – День святого Амвросия Медиоланского. Начало подготовок к Рождественским святками. До Рождества больше праздников не было и считалось, что этим праздником завершался год. Молодые девушки начинала заниматься шитьем для приданного. Лежит плотный и мокрый снег – лето будет влажным. Если солнце в туманном кругу, то стоило ждать пургу. Заход солнца облачный, то быть снегопаду.

21 декабря – Анфиса Рукодельница. Принято заниматься рукоделием – прясть, шить, ткать, вышивать в одиночестве, чтоб никто не сглазил. Старались на одежде вышивать специфические фигуры и использовать определенные цвета (на счастье, благополучие, плодородие и т.п.). Если от тяжести снега прогибаются ветви деревьев – будет хороший урожай. Тихая и спокойная погода – зима будет снежной и мягкой. Синицы ищут укрытие, то метель не за горами.

22 декабря – Анна Темная. Чествовали святую Анну. Наиболее короткий день в году. На Анну беременные должны были поститься, избегать ссор, не встречать больных и калек. Праздник пчеловодов. Читали молитву возле ульев о здравии пчел. Появление инея на деревьях – к богатому урожаю. Если снег лежит возле изгороди плотно, то хорошего лета не стоило было ждать.

23 декабря – День Мины Красноречивого. Мученик Мина считался целителем от глазных заболеваний. После этого дня сутки начинают постепенно увеличиваться. Стоит ясная и безоблачная погода, то вскоре будет мороз. Если снег сухой и ветром разносится, то лето будет засушливое. Сороки летают рядом с избой – к вьюге.

24 декабря – День Никона Печерского. Молились святому об успокоении души. Разжигали костры, чтоб прославить солнце. Лучи от солнца идут вверх – к стуже, если вниз – к метели. Несколько белок собрались в одном дупле – к сильным морозам. Стаи ворон летают с места на место, то будет буря.

25 декабря – Спиридон Солнцеворот. Отмечается память святого Спиридона Тримифунтского. Не желательно было работать. С этого периода ночь становилась короче, а день длиннее. После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек. Если солнце выглянуло рано утром, то на Новый Год будет безоблачно. Ветер в течение всего дня менял направление – ждали урожайный год.

26 декабря – Евстратиев день, Ведьмины посиделки. Вспоминали святых мучеников Мардария, Евстратия , Евгения, Авксентия и Ореста. Запрещалось сквернословить. В эти сутки ведьмы собирались на шабаш. Не оставляли на крыльце веник – нечисть мог его унести и поднять вихри. Какая погода сегодня – такой и январь будет. Мученик Евстрат солнышку рад.

27 декабря – Филимонов день. Чтили память святых мучеников Филимона, Феотиха, Ариана и Аполлония. Это время считалось самым темным в году, и нечистая сила ходит очень близко к домам. Зима от ночи урвала, дня притачала. Погода этого дня – такая и в феврале будет. Если было студено – то лето стоит ждать жарким.

28 декабря – день святого Трифона Печенгского. Он был покровителем моряков. Молились ему в случаях ненастья и опасности. Была сильная стужа. Студено так, что птицы на лету замерзают. Погода этих суток указывает, каким будет март.

29 декабря – Агей Инесей. Вспоминали святого Аггея. Наблюдали за инеем. Молились святому, чтоб наставил на путь истинный. Если иней покрывал все вокруг, то Святки будут теплые. Агей-пророк сеет иней на порог. Чтоб узнать какой будет апрель – наблюдали за погодой в этот день. Если был мороз, то он продержится до Крещения.

30 декабря – Данилов день. Отмечают память святых Азария, Даниила Мисаила и Анания. Гадали на суженного. Особое внимание уделялось огню. Поздно вечером разводили большие костры, чтоб прогнать зиму. Если метет метель, то пчелы будут хорошо роиться. Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило. Какая погода держится на Даниила, такой и май будет.

31 декабря – Модестов день. Чтят память святителя Модеста. Он считался покровителем домашнего скота. Молились святителю о защите от хищных зверей и падежа. Мужчины устраивали совместные застолья, основой стола которых были мясные блюда. Как погода на Модеста – таков и июнь. Снег перестал скрипеть – к оттепели.

Источник: Агромир