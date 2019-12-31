Анекдоты недели - 233 Чай - это напиток, который дает тебе повод с чистой совестью съесть перед сном полкило конфет и несколько бутербродов.

В доме, где есть маленькие детки, идеально чисто может быть только в вазочке с конфетами.

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Муж жене-блондинке:

- Ты стала много времени и денег тратить на парикмахерскую.

- А что делать? Многие говорят, что у меня с головой не в порядке.

Сессия. Из аудитории выбегает радостная студентка. Толпа:

- Сдала?

- Сдала! Следом выглядывает усталый преподаватель и бурчит себе под нос:

- Ну, положим, не она сдала, а я сдался. .

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Самая полезная вещь в доме - это виноватый муж.

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Экзамен. Профессор говорит студенту:

- Выбирайте билет.

Студент выставляет на стол коньяк.

Профессор:

- О! Коньяк - это хорошо.

Студент:

- Коньяк - это "отлично".

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- Папа, а хакеры хорошо получают?

- Хорошо, сынок...

Лет по пятнадцать.

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У нас с женой абсолютная гармония - чего хочет она, того хочу и я. Просто, я не всегда об этом знаю.

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- Привет, я пришел сюда на собеседование.

- Отлично, и у вас есть опыт?

- Да, это мое 20-е собеседование.

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Хочется холодца с хреном, омаров и на Мальдивы!

Пока сбылся только хрен.

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Чем ближе сессия — тем ближе студент к сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде, сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям..

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Гости - это такие люди, которые приходят на чай, а в итоге выпивают всю водку.

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Говоря о радостях материнства, почему-то забывают упомянуть самую большую: чувство, которое мать испытывает в десять часов вечера, когда ее дети наконец угомонились и легли спать.

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В Одессе:

- Моня, вы волшебник какой-то! Встречаемся всего вторую неделю, а я уже на четвертом месяце беременности!

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- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.

- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться!

- Мне для фотосессии