Анекдоты недели - 233

В доме, где есть маленькие детки, идеально чисто может быть только в вазочке с конфетами.
***
Муж жене-блондинке:
- Ты стала много времени и денег тратить на парикмахерскую.
- А что делать? Многие говорят, что у меня с головой не в порядке.
Сессия. Из аудитории выбегает радостная студентка. Толпа:
- Сдала?
- Сдала! Следом выглядывает усталый преподаватель и бурчит себе под нос:
- Ну, положим, не она сдала, а я сдался. .
***
Самая полезная вещь в доме - это виноватый муж.
***
Экзамен. Профессор говорит студенту:
- Выбирайте билет.
Студент выставляет на стол коньяк.
Профессор:
- О! Коньяк - это хорошо.
Студент:
- Коньяк - это "отлично".
***
- Папа, а хакеры хорошо получают?
- Хорошо, сынок...
Лет по пятнадцать.
***
У нас с женой абсолютная гармония - чего хочет она, того хочу и я. Просто, я не всегда об этом знаю.
***
- Привет, я пришел сюда на собеседование.
- Отлично, и у вас есть опыт?
- Да, это мое 20-е собеседование.
***
Хочется холодца с хреном, омаров и на Мальдивы!
Пока сбылся только хрен.
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Чем ближе сессия — тем ближе студент к сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде, сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям..
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Гости - это такие люди, которые приходят на чай, а в итоге выпивают всю водку.
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Говоря о радостях материнства, почему-то забывают упомянуть самую большую: чувство, которое мать испытывает в десять часов вечера, когда ее дети наконец угомонились и легли спать.
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В Одессе:
- Моня, вы волшебник какой-то! Встречаемся всего вторую неделю, а я уже на четвертом месяце беременности!
***
- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.
- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться!
- Мне для фотосессии
Когда он ее увидел, умные часы померили пульс, а умный мобильный банк заблокировал карту....
Письмо в косметическую компанию: "Месяц ежедневно втирала в лицо ваш омолаживающий крем. Подскажите, как теперь убрать мозоли с лица?"...
Женщиной быть проще - покапризничала, и все, что надо, у тебя уже есть! Мужчиной сложнее - покапризничал, и у тебя...
... И вскочил Иван-Царевич на коня, крикнул по-молодецки, но тут же подбежали к нему какие-то люди и на землю сбросили....
Теперь к идиотским вопросам: "Как дела?", "Что делаешь?", "Как настроение?" добавился еще один: "Как Новый год прошел?"...