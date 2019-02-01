Февраль в народном календаре Февраль – завершающий месяц зимы и самый короткий в году. Славянские народы его называли лютый, потому что в этот период были самые крепкие морозы. Считалось, что этот месяц делит зиму пополам. Световой день постепенно начинает увеличиваться. Также был самым тяжелым для народа, потому что запасы провизии подходили к концу, и надо было растянуть до нового урожая. Ярким народным гулянием в этом месяце будет Масляница – неделя, на которой принято готовить вкусности, а в особенности блины с различными начинками.

1 февраля – Макарий Великий. По погоде первого дня предсказывали погоду всего месяца. Метель в этот день предвещает вьюгу на Масленицу. Если на Макария ясно, то весна наступит рано. Если небо звездное, то мороз еще продержится.

2 февраля – Ефимий. Если в полдень на Ефимия будет ясное солнце, то весна придет рано. Пасмурная погода предвещал возвращение метелей.

3 февраля – Максим-исповедник и Максим Грек. Святой Максим считался утешителем и помощником в бедах. В этот день принято вспоминать добрых людей, которые приходили на помощь. Если в полночь в этот день месяц просвечивает облака, то будет хороший урожай жита. Будет ясное небо – к морозу. Погожая погода – теплая весна.

4 февраля – Тимофей-полузимник. Проверяли закрома на то, чтоб корма хватило до нового урожая. Тимофеевский мороз ползимы с собой унес. Если много снега, то будет обильный урожай зерна. Метет метель, то продолжится еще неделю.

5 февраля – Агафий-полухлебник. Проверяли в амбарах зерно на посев, день посвящали домашним заботам. Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет. Если на полях глубокий снег, то хлеба будет хороший урожай. Утром громко поют синицы – к морозу.

6 февраля – Аксиньи (Ксении). Обращали внимание на цены на хлеб, если повышалась, то урожай будет плохим, если падали – ждали изобилия. Если метет метель, то будет неурожай травы. Идет дождь – к богатой весне. Если в этот день хорошая погода, то весна теплая будет.

7 февраля – Григория Богослова. В древности этот день посвящали добрым делам. Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил. Какая погода будет на Григория, такая и следующая зима.

8 февраля – Федора-поминальника. День почтения предков. Родительский поминальный день. Если синицы с утра поют, то зимние дни еще придут. Ясная погода предвещала богатство лесных даров. Холодно и сухо – август жаркий.

9 февраля – Иоанна Златоуста. Следили, чтоб в печи все дрова горели одновременно, и устье было золотого цвета. После метели у снежных сугробов гребни заокруглены – быть хорошему урожаю. На полях снег лежит волнами, то быть урожаю полевых культур.

10 февраля – Ефрема Сирина. Этот день нельзя было убивать в доме никаких насекомых, считалось, что разгневается домовой. На ночь ему оставляли гостинцы. На Ефрема бушует ветер – будет сырой год. Синеет воздух над лесом – скоро будет тепло.

11 февраля – Лаврентьев день. День почтения святого Лаврентия, который по поверьям может исцелять слепоту. Шумит лес – будет оттепель. Если луна на закате красная, то будет сильный ветер. Плохо горят дрова в печи – жди оттепели.

12 февраля – Трехсвятие. Васильев день. Нельзя было в эти сутки прясть. Традиционно подавали на стол блюда из дичи. Если зайцы промышляли в саду – скоро быть теплу. Мороз трескучий – будет жаркое лето. Деревья стоят в инее – скоро будет теплая погода.

13 февраля – Никита-пожарник. Святой Никита – хранитель от пожаров и молний. Галки и вороны кричат бесперебойно – к снегопаду. Днем был иней, то вечером снега не жди. Огонь в печи красный – быть морозу, белый – к оттепели.

14 февраля – Трифон-мышегон. Святой Трифон помогал прогнать всякую нечисть, незамужние девушки ему молились о женихах. Ясные звезды на небе – жди поздней весны. Снег предвещал дождливую весну. Какая погода в этот день, такая и до конца месяца.

15 февраля – Сретение Господне. День встречи зимы с весной. Если теплая погода – скоро наступит весна, если же мороз, то будет затяжная зима. Идет снег – жди дождей весной. Дует ветер – будет изобилие фруктов.

16 февраля – Симеона-Богоприимца и Анны-пророчицы. День называли «починки». Посвящали день ремонту инструмента и техники. Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю Если снег идет хлопьями, то ждать дождливое лето.

17 февраля – Никола Студеный. В этот день каждый год всегда был мороз. Студеный день — снова шубу надень. На Студеного Николу снега навалит гору.

18 февраля – Агафья Коровница, Голодуха. Уделяли внимание домашнему скоту, лечили от болезней. Мороз предвещал жаркое и сухое лето. Тепло было, то в ближайшие дни похолодания не предвидится.

19 февраля – Вувол Телятник. Считалось, что с этого дня начинали рождаться телята. Если принесет корова двойней одношерстных телят – к добру, разношерстных – к худу. Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться.

20 февраля – День Луки, Могущница. Память святого Луки. Принято было печь пироги и луком, ела семья, а остаток раздавали нищим. Благоприятный день для приготовления лекарственных снадобий. В полдень дул ветер – будет урожай яровых. Если был гром, то сенокос будет плохим.

21 февраля – Захарий. Уделяли внимание серпу, ремонтировали, затачивали, чистили. Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа. Чем холоднее в этот день, тем теплее будет в марте месяце.

22 февраля – День Панкратия. Проверяли хозяйственный инвентарь и технику на поломки. Если у Панкратия дело в руках – у хозяина хлеб в устах. На Панкратия ночь темна – убегает зима.

23 февраля – Прохор Весновей. С этого дня погода поворачивала на весну. На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует. Если туман и имей – лето будет мокрым.

24 февраля – Власьев день, Коровий праздник. Ухаживали за скотом, старались покормить вкусными яствами. Власий на дворе - весна на горе. Пришел Влас - держи рукавицы про запас. Иную пору мороз обожжет и на Власия до слез.

25 февраля – Алексей Рыбный. Приготавливали блюда из рыбы, выносили посадочное зерно на мороз, чтоб меньше поражалось заболеваниями. Если ночью иней, то днем будет снегопад. Иней если пушистый – будет хорошая погода.

26 февраля – Мартинианов день. Святой Мартиниан считался покровителем семьи. Выходили ночью и смотрели на звездное небо, считалось, что звезды прибавляют зоркость. Если началась оттепель – лето будет мокрым. День пасмурный принесет затяжную и долгую весну.

27 февраля – Кирилл Весноуказчик. Погода этого дня указывала на погодные условия весны. Снег оседает — поля утучняет. Если хорошая погода стоит – быть в скором времени морозу.

28 февраля – Онисим Овчарник. Святой Онисим – покровитель овцеводства. Молились о хорошем приплоде овец. На Онисима Овчарника зима становится безрогой Если были большие сосульки, то весна будет затяжной. Вода если в реках поднималась – ждать хорошего сенокоса.

Источник: Агромир