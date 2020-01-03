Анекдоты недели - 234 Эротично есть банан может любая. А вот ты попробуй томно и призывно скушать холодец.

Спящий ребенок - это не только мило, но и наконец-то.

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Интересный факт: еда, оплаченная не вами, не содержит калорий.

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Женщины слишком торопятся с выводами. Как за полторы минуты можно было понять, что я плохой любовник?

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Что касается вопроса обмыть событие, отметить любой праздник или дату, наш человек удивительно обязателен и пунктуален.

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Решил проверить, что если поесть и пойти в супермаркет, то покупать еду не будет желания. И точно! Смотрю на еду - ничего не хочется. Взял коньяк.

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Ресторан "Как у мамы":

"Вкусно, много, дёшево.

Мы заставим вас доесть!".

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— Как больной с подозрением на коронавирус?

— Нормально. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.

— Что за диета?

— Кормим печеньем.

— Почему печеньем?

— В щель между полом и дверью больше ничего не проходит...

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Женщины такие хитрые, что они будут лежать у тебя на груди и спрашивать: «Дорогой, а ты мне изменял?», и ждут, когда твоё сердце начнет биться быстрее.

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Однажды я бросил монетку в фонтан, чтобы вернуться.

И вернулся, потому что не хватило денег на маршрутку.

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Сначала был марш Мендельсона, а потом марш чистить картошку, марш мыть посуду, марш выносить мусор!.

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Любая посуда может быть одноразовой, если ты достаточно богатый.

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Объявление:

"Продам свадебное платье.

Счастливое!

Пять раз выходила в нем замуж и всегда удачно!"

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Коктейль "Ленивая Мэри": просто закуси водку помидором.

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Из дневника блондинки:

"Провела 40 минут на велотренажере. Ощущения - супер! В следующий раз попробую крутить педали..."

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- Мой дед пытался предупредить всех о гибели "Титаника", он кричал всем, что впереди айсберг. Но все, что они сделали, - это вышвырнули его из кинотеатра...

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Мы с моей женой еще в детском садике познакомились.

Она тогда была молоденькой воспитательницей.

А я просто в песочнице валялся пьяный.

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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.

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Девушка - подруге:

- Я беременна.

- С чего ты взяла?

- Меня тошнит от работы и тянет к соленому морю

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Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском…