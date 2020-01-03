Анекдоты недели - 234

Спящий ребенок - это не только мило, но и наконец-то.
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Интересный факт: еда, оплаченная не вами, не содержит калорий.
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Женщины слишком торопятся с выводами. Как за полторы минуты можно было понять, что я плохой любовник?
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Что касается вопроса обмыть событие, отметить любой праздник или дату, наш человек удивительно обязателен и пунктуален.
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Решил проверить, что если поесть и пойти в супермаркет, то покупать еду не будет желания. И точно! Смотрю на еду - ничего не хочется. Взял коньяк.
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Ресторан "Как у мамы":
"Вкусно, много, дёшево.
Мы заставим вас доесть!".
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— Как больной с подозрением на коронавирус?
— Нормально. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.
— Что за диета?
— Кормим печеньем.
— Почему печеньем?
— В щель между полом и дверью больше ничего не проходит...
***
Женщины такие хитрые, что они будут лежать у тебя на груди и спрашивать: «Дорогой, а ты мне изменял?», и ждут, когда твоё сердце начнет биться быстрее.
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Однажды я бросил монетку в фонтан, чтобы вернуться.
И вернулся, потому что не хватило денег на маршрутку.
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Сначала был марш Мендельсона, а потом марш чистить картошку, марш мыть посуду, марш выносить мусор!.
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Любая посуда может быть одноразовой, если ты достаточно богатый.
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Объявление:
"Продам свадебное платье.
Счастливое!
Пять раз выходила в нем замуж и всегда удачно!"
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Коктейль "Ленивая Мэри": просто закуси водку помидором.
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Из дневника блондинки:
"Провела 40 минут на велотренажере. Ощущения - супер! В следующий раз попробую крутить педали..."
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- Мой дед пытался предупредить всех о гибели "Титаника", он кричал всем, что впереди айсберг. Но все, что они сделали, - это вышвырнули его из кинотеатра...
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Мы с моей женой еще в детском садике познакомились.
Она тогда была молоденькой воспитательницей.
А я просто в песочнице валялся пьяный.
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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.
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Девушка - подруге:
- Я беременна.
- С чего ты взяла?
- Меня тошнит от работы и тянет к соленому морю
***
Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском…
Чай - это напиток, который дает тебе повод с чистой совестью съесть перед сном полкило конфет и несколько бутербродов....
Когда он ее увидел, умные часы померили пульс, а умный мобильный банк заблокировал карту....
Письмо в косметическую компанию: "Месяц ежедневно втирала в лицо ваш омолаживающий крем. Подскажите, как теперь убрать мозоли с лица?"...
Женщиной быть проще - покапризничала, и все, что надо, у тебя уже есть! Мужчиной сложнее - покапризничал, и у тебя...
... И вскочил Иван-Царевич на коня, крикнул по-молодецки, но тут же подбежали к нему какие-то люди и на землю сбросили....