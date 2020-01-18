Анекдоты недели - 236 Коты, живущие в кузнечном цехе механического завода, не понимают домашних котов – что в пылесосе страшного?

Суп ему, видите ли, не нравится! Всю неделю нравился, а сегодня не нравится!

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- Слушай, наше финансовое положение вроде улучшается. Я могу старое платье превратить в половую тряпку?

- Можешь. Но на всякий случай дырку для швабры пока не делай.

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Вот меня бесит, когда комар прилетает и жужжит над тобой. Пришёл жрать, жри молча!

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Думаю, что каждому нужен хотя бы один дополнительный день между субботой и воскресеньем.

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Мудрости у меня не отнять:

чего нет - того нет.

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Он и не представлял себе, насколько крут, до того самого момента, как начал писать резюме.

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Нашел классную статью "Как перестать откладывать дела на потом". Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. Максимум - на следующей неделе.

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Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится во всеукраинском розыске.

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Если выкурить сигарету, давление понизится. Если выпить рюмку коньяка - повысится...

Вы прошли краткий курс стабилизации давления в домашних условиях.

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- Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?

- Да.

- Скажите, как делать мохито?

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Сыр "Ухрюпинский фермерский" получил золотую медаль в Германии на выставке строительных, шпаклевочных и замазочных материалов.

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Как завязать морской узел?

1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.

2. Кладешь в карман.

3. Достаешь - морской узел готов!

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- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.

- Это лицо.

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- Мам, давай возьмем котенка!

- Нет доча, когда вырастет, он начнет гадить по углам.

- А тигренка?

- Нет, когда он вырастет, гадить в углах начнем мы.

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Зоомагазин. Продавец покупательнице:

- Осторожнее с этим кормом, он может вызывать у хомячков запоры.

Покупательница:

- У нас на комод, на котором стоит аквариум с хомячком, любит кошка запрыгивать. Так что у нашего хомячка не бывает запоров.