Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1251

Анекдоты недели - 236

Коты, живущие в кузнечном цехе механического завода, не понимают домашних котов – что в пылесосе страшного?

Суп ему, видите ли, не нравится! Всю неделю нравился, а сегодня не нравится!

***

- Слушай, наше финансовое положение вроде улучшается. Я могу старое платье превратить в половую тряпку?
- Можешь. Но на всякий случай дырку для швабры пока не делай.

***

Вот меня бесит, когда комар прилетает и жужжит над тобой. Пришёл жрать, жри молча!

***

Думаю, что каждому нужен хотя бы один дополнительный день между субботой и воскресеньем.

***

Мудрости у меня не отнять:
чего нет - того нет.

***

Он и не представлял себе, насколько крут, до того самого момента, как начал писать резюме.

***

Нашел классную статью "Как перестать откладывать дела на потом". Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. Максимум - на следующей неделе.

***

Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится во всеукраинском розыске.

***

Если выкурить сигарету, давление понизится. Если выпить рюмку коньяка - повысится...

Вы прошли краткий курс стабилизации давления в домашних условиях.

***

- Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?

- Да.

- Скажите, как делать мохито?

***

Сыр "Ухрюпинский фермерский" получил золотую медаль в Германии на выставке строительных, шпаклевочных и замазочных материалов.

***

Как завязать морской узел?

1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.

2. Кладешь в карман.

3. Достаешь - морской узел готов!

***

- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.

- Это лицо.

***

- Мам, давай возьмем котенка! 

- Нет доча, когда вырастет, он начнет гадить по углам. 

-  А тигренка? 

- Нет, когда он вырастет, гадить в углах начнем мы.

***

Зоомагазин. Продавец покупательнице: 

- Осторожнее с этим кормом, он может вызывать у хомячков запоры. 

Покупательница: 

- У нас на комод, на котором стоит аквариум с хомячком, любит кошка запрыгивать. Так что у нашего хомячка не бывает запоров.

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