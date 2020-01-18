Анекдоты недели - 236

Суп ему, видите ли, не нравится! Всю неделю нравился, а сегодня не нравится!
***
- Слушай, наше финансовое положение вроде улучшается. Я могу старое платье превратить в половую тряпку?
- Можешь. Но на всякий случай дырку для швабры пока не делай.
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Вот меня бесит, когда комар прилетает и жужжит над тобой. Пришёл жрать, жри молча!
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Думаю, что каждому нужен хотя бы один дополнительный день между субботой и воскресеньем.
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Мудрости у меня не отнять:
чего нет - того нет.
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Он и не представлял себе, насколько крут, до того самого момента, как начал писать резюме.
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Нашел классную статью "Как перестать откладывать дела на потом". Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. Максимум - на следующей неделе.
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Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится во всеукраинском розыске.
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Если выкурить сигарету, давление понизится. Если выпить рюмку коньяка - повысится...
Вы прошли краткий курс стабилизации давления в домашних условиях.
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- Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?
- Да.
- Скажите, как делать мохито?
***
Сыр "Ухрюпинский фермерский" получил золотую медаль в Германии на выставке строительных, шпаклевочных и замазочных материалов.
***
Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.
2. Кладешь в карман.
3. Достаешь - морской узел готов!
***
- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.
- Это лицо.
***
- Мам, давай возьмем котенка!
- Нет доча, когда вырастет, он начнет гадить по углам.
- А тигренка?
- Нет, когда он вырастет, гадить в углах начнем мы.
***
Зоомагазин. Продавец покупательнице:
- Осторожнее с этим кормом, он может вызывать у хомячков запоры.
Покупательница:
- У нас на комод, на котором стоит аквариум с хомячком, любит кошка запрыгивать. Так что у нашего хомячка не бывает запоров.
Жена будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него добавить любое женское имя....
Эротично есть банан может любая. А вот ты попробуй томно и призывно скушать холодец....
Чай - это напиток, который дает тебе повод с чистой совестью съесть перед сном полкило конфет и несколько бутербродов....
Когда он ее увидел, умные часы померили пульс, а умный мобильный банк заблокировал карту....
Письмо в косметическую компанию: "Месяц ежедневно втирала в лицо ваш омолаживающий крем. Подскажите, как теперь убрать мозоли с лица?"...