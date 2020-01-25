Анекдоты недели - 237

Реклама: «Залей полный бак бензина и получи еще пять литров в подарок». У Мони только один вопрос. Куда?!
***
- Иди есть кашу!
- Ты же суп варила!
- Мало ли, что я там варила!
***
- Официант! Я уже два часа жду холодец.
- Всё, всё: уже поставили варить/
***
- Милый, мне идёт ямочка на подбородке?
- На каком именно, дорогая?&
***
— Последний мужик из нашей деревни в армию ушёл.
— А что, откосить не мог?
— Почему не мог?! Откосил — и ушёл.
***
Звонок в техподдержку:
- У меня интернет не работает.
- Девушка, а лампочка на модеме горит?
- Да, только это не лампочка, а тиристорный светодиод.
- Гм... Пожалуй, проблемы с нашей стороны.
***
Швейцарские ученые утверждают, что шоколад поднимает настроение.
Это они еще водку не пробовали!..
***
- Есть на борту гомеопат?
- А что случилось?
- Астрологу плохо!
***
- Поздравь, меня приняли в Институт психиатрии!
- Ух ты, молодец! А на какой факультет?
- На все сразу! В качестве объекта исследования…
***
- Как у тебя обстоят дела с компьютерной грамотностью?
- Отлично! Домофон я уже освоил.
***
В Одессе.
Мойша идет по улице, вдруг видит - авария: машины разбитые, люди раненые... Мойша подходит к одному из лежащих раненых и спрашивает:
- А шо, страховой агент уже приходил?
Тот отвечает:
- Нет еще...
- Ну шо, тогда я с вами тут немножко прилягу?
***
2050 год. Сборник традиционных рецептов украинской кухни "От пиццы до суши".
***
Кто знает, когда уже можно стирать пуховик?
Не накличу ли я этим жестокое похолодание?
***
Сидят два друга:
- Когда я у тещи, то пью очень мало.
- Что, теща не дает?
- Hет, просто я однажды так перебрал, что мне показалось, что у меня 2 тещи. Такого ужаса я еще никогда не испытывал!
***
Маленькие хитрости. Если туалет занят, а вам сильно надо, подергайте за ручку и громко скажите:
- Он здесь, стреляй через дверь!
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