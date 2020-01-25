Анекдоты недели - 237 Села батарея в мобильнике... И все! Был человек - и нет человека!

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***

- Иди есть кашу!

- Ты же суп варила!

- Мало ли, что я там варила!

***

- Официант! Я уже два часа жду холодец.

- Всё, всё: уже поставили варить/

***

- Милый, мне идёт ямочка на подбородке?

- На каком именно, дорогая?&

***

— Последний мужик из нашей деревни в армию ушёл.

— А что, откосить не мог?

— Почему не мог?! Откосил — и ушёл.

***

Звонок в техподдержку:

- У меня интернет не работает.

- Девушка, а лампочка на модеме горит?

- Да, только это не лампочка, а тиристорный светодиод.

- Гм... Пожалуй, проблемы с нашей стороны.

***

Швейцарские ученые утверждают, что шоколад поднимает настроение.

Это они еще водку не пробовали!..

***

- Есть на борту гомеопат?

- А что случилось?

- Астрологу плохо!

***

- Поздравь, меня приняли в Институт психиатрии!

- Ух ты, молодец! А на какой факультет?

- На все сразу! В качестве объекта исследования…

***

- Как у тебя обстоят дела с компьютерной грамотностью?

- Отлично! Домофон я уже освоил.

***

В Одессе.

Мойша идет по улице, вдруг видит - авария: машины разбитые, люди раненые... Мойша подходит к одному из лежащих раненых и спрашивает:

- А шо, страховой агент уже приходил?

Тот отвечает:

- Нет еще...

- Ну шо, тогда я с вами тут немножко прилягу?

***

2050 год. Сборник традиционных рецептов украинской кухни "От пиццы до суши".

***

Кто знает, когда уже можно стирать пуховик?

Не накличу ли я этим жестокое похолодание?

***

Сидят два друга:

- Когда я у тещи, то пью очень мало.

- Что, теща не дает?

- Hет, просто я однажды так перебрал, что мне показалось, что у меня 2 тещи. Такого ужаса я еще никогда не испытывал!

***

Маленькие хитрости. Если туалет занят, а вам сильно надо, подергайте за ручку и громко скажите:

- Он здесь, стреляй через дверь!