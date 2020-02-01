Анекдоты недели - 238

- Знаешь, когда ты без очков, ты симпатичная.
- Знаешь, когда я без очков, ты тоже симпатичный.
***
Волосы покидают голову потому, что после современных средств ухода они становятся не только сильными, но и независимыми.
***
Глаза могут многое сказать о человеке. Например, спит он или нет.
***
Почему напилась, да почему напилась, да потому, что после шести жрать нельзя.
***
В прощеное воскресенье позвонил в банк и попросил простить ипотеку. Не простили, безбожники.
***
- Мама, вас с папой вызывают в школу.
- Что случилось??
- Я целовалась на перемене.
- А это запрещено?
- С учителем биологии.
- Господи! Дочь, что происходит? Мы с отцом ночей не спали, на двух работах каждый, лишь бы у дочери все хорошо было, а ты нож в спину! Ты хотя бы отдаешь себе отчет, ну какие могут быть перспективы у учителя биологии?!
***
В доме, где есть дети, тишина - повод для паники.
***
Вовочка приходит к отцу и говорит:
- Пап... Я сегодня опять в школе стекло разбил...
- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!
***
Есть только одно место, где сила земного притяжения достигает максимальной величины - диван перед телевизором!
***
Приближается весна... Из-под кроватей робко появляются первые весы...
***
В кабинет врача вваливается человек с цветами, конфетами и коньяком:
- Доктор, я пришел сказать вам спасибо!
- Простите, вы пациент или наследник?
***
Зимой ждешь, когда придет весна, а весной, когда наконец-то уйдет зима.
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Если выкурить сигарету, давление понизится. Если выпить рюмку коньяка - повысится...
Вы прошли краткий курс по стабилизации давления в домашних условиях.
***
Стесняешься первой подойти к понравившемуся мужчине? Напейся и элегантно подползи!
***
- Утверждают, что при каждом поцелуе передается пять миллионов микробов.
- Но ведь, с другой стороны, от стольких же и избавляешься!
Нет в мире ничего страшней, чем расстояние... Расстояние между пуговкой и дырочкой на джинсах.
- Тетя Клава, можно я оставлю у тебя свои игрушки на время?
- А что случилось, Вовочка?
- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек...
Села батарея в мобильнике... И все! Был человек - и нет человека!...
Коты, живущие в кузнечном цехе механического завода, не понимают домашних котов – что в пылесосе страшного?...
Жена будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него добавить любое женское имя....
Эротично есть банан может любая. А вот ты попробуй томно и призывно скушать холодец....
Чай - это напиток, который дает тебе повод с чистой совестью съесть перед сном полкило конфет и несколько бутербродов....