Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12325

Анекдоты недели - 238

Если к вам в темном переулке подходят гопники, просто покашляйте и спросите, как пройти к инфекционной больнице.

- Знаешь, когда ты без очков, ты симпатичная.
- Знаешь, когда я без очков, ты тоже симпатичный.

***

Волосы покидают голову потому, что после современных средств ухода они становятся не только сильными, но и независимыми.

***

Глаза могут многое сказать о человеке. Например, спит он или нет.

***

Почему напилась, да почему напилась, да потому, что после шести жрать нельзя.

***

В прощеное воскресенье позвонил в банк и попросил простить ипотеку. Не простили, безбожники.

***

- Мама, вас с папой вызывают в школу.

- Что случилось??

- Я целовалась на перемене.

- А это запрещено?

- С учителем биологии.

- Господи! Дочь, что происходит? Мы с отцом ночей не спали, на двух работах каждый, лишь бы у дочери все хорошо было, а ты нож в спину! Ты хотя бы отдаешь себе отчет, ну какие могут быть перспективы у учителя биологии?!

***

В доме, где есть дети, тишина - повод для паники.

***

Вовочка приходит к отцу и говорит:

- Пап... Я сегодня опять в школе стекло разбил...

- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!

***

Есть только одно место, где сила земного притяжения достигает максимальной величины - диван перед телевизором!

***

Приближается весна... Из-под кроватей робко появляются первые весы...

***

В кабинет врача вваливается человек с цветами, конфетами и коньяком:

- Доктор, я пришел сказать вам спасибо!

- Простите, вы пациент или наследник?

***

Зимой ждешь, когда придет весна, а весной, когда наконец-то уйдет зима.

***

Если выкурить сигарету, давление понизится. Если выпить рюмку коньяка - повысится... 

Вы прошли краткий курс по стабилизации давления в домашних условиях.

***

Стесняешься первой подойти к понравившемуся мужчине? Напейся и элегантно подползи!

***

- Утверждают, что при каждом поцелуе передается пять миллионов микробов.

- Но ведь, с другой стороны, от стольких же и избавляешься!

Нет в мире ничего страшней, чем расстояние... Расстояние между пуговкой и дырочкой на джинсах.

- Тетя Клава, можно я оставлю у тебя свои игрушки на время?

- А что случилось, Вовочка?

- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек...

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