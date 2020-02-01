Анекдоты недели - 238 Если к вам в темном переулке подходят гопники, просто покашляйте и спросите, как пройти к инфекционной больнице.

- Знаешь, когда ты без очков, ты симпатичная.

- Знаешь, когда я без очков, ты тоже симпатичный.

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Волосы покидают голову потому, что после современных средств ухода они становятся не только сильными, но и независимыми.

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Глаза могут многое сказать о человеке. Например, спит он или нет.

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Почему напилась, да почему напилась, да потому, что после шести жрать нельзя.

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В прощеное воскресенье позвонил в банк и попросил простить ипотеку. Не простили, безбожники.

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- Мама, вас с папой вызывают в школу.

- Что случилось??

- Я целовалась на перемене.

- А это запрещено?

- С учителем биологии.

- Господи! Дочь, что происходит? Мы с отцом ночей не спали, на двух работах каждый, лишь бы у дочери все хорошо было, а ты нож в спину! Ты хотя бы отдаешь себе отчет, ну какие могут быть перспективы у учителя биологии?!

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В доме, где есть дети, тишина - повод для паники.

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Вовочка приходит к отцу и говорит:

- Пап... Я сегодня опять в школе стекло разбил...

- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то!

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Есть только одно место, где сила земного притяжения достигает максимальной величины - диван перед телевизором!

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Приближается весна... Из-под кроватей робко появляются первые весы...

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В кабинет врача вваливается человек с цветами, конфетами и коньяком:

- Доктор, я пришел сказать вам спасибо!

- Простите, вы пациент или наследник?

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Зимой ждешь, когда придет весна, а весной, когда наконец-то уйдет зима.

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Если выкурить сигарету, давление понизится. Если выпить рюмку коньяка - повысится...

Вы прошли краткий курс по стабилизации давления в домашних условиях.

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Стесняешься первой подойти к понравившемуся мужчине? Напейся и элегантно подползи!

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- Утверждают, что при каждом поцелуе передается пять миллионов микробов.

- Но ведь, с другой стороны, от стольких же и избавляешься!

Нет в мире ничего страшней, чем расстояние... Расстояние между пуговкой и дырочкой на джинсах.

- Тетя Клава, можно я оставлю у тебя свои игрушки на время?

- А что случилось, Вовочка?

- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек...