Анекдоты к 8 марта Цветы не самый практичный подарок на 8 Марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто красиво.

Услуга "Valentines Special". $100.

Мы приезжаем и арестовываем вас на глазах девушки/жены накануне. И отпускаем через сутки. В стоимость входит место для рыбалки, пиво, закуска, палатка и настольные игры на выбор.

Приезжаем в форме с мигалками.

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— Дорогой, давай в выходные пойдем по магазинам?

Посмотри, ты уже весь пообносился: рубашки выцвели, брюки лоснятся, носки вон все дырявые…

Да и мне, в принципе, шубу уже пора поменять.

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- Мужики, ответственно заявляю вам, что если женщина зовет вас на чашечку чая, то это грубая уловка и бессовестный обман! Чай, возможно, будет только утром. Ждать придется всю ночь!

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По просьбам мужчин, в продажу поступили: шампунь «Простой», лосьон «Обычный», помада «Не знаю какая» и духи «Да любые уже».

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Один день в неделю просто будь собой. В остальные шесть дней восстанавливай репутацию.

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Жена увидев в постели мужа с любовницей, быстро собрала вещи и ушла. Надо сказать, что вещи у любовницы были неплохие.

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- Милый, какой дорогой подарок, спасибо! Откуда у тебя столько денег?

- Я продал все носки, которые мне подарили на 23 февраля...

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Устраиваясь 10 месяцев назад в магазин, где работали 11 женщин, я, честно говоря, про 8 марта тогда и не думал...

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Одна половина человечества с нетерпением ждёт 8 Марта, вторая же утешает себя мыслью, что всё проходит - и это пройдёт.

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Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмёрки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!

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Сегодня, с 12:00, будет работать реабилитационный центр для мужчин, пострадавших от празднования 8-го марта. Центр находится по адресу: гаражный кооператив "Горняк", блок №3. Мы предоставляем комфортные условия временного пребывания в центре и полный пакет услуг: консультация психолога с 40-летним стажем Петровича, комфортные поддоны, мангал, недельный запас мяса, пива, копченой рыбы и сосисок, развивающие настольные игры и конструктор ГАЗ-21.

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Вовочка поздравляет бабушку:

- Бабушка, поздравляю тебя с восьмым марта!

Задумался.

Она ему помогает:

- И желаешь...

- И желаю суп с фрикадельками! Приготовишь?