Анекдоты недели - 239

- Глеб, когда лучше жениться - в октябре или в ноябре?
- В ноябре, конечно!
- А почему?
- Олег, таки ты целый месяц выигрываешь!
***
- Какой у вас уютный офис, а где сидит менеджер?
- В тюрьме.
***
Стоило расслабиться на восьмое марта, оставить мир на мужиков. И что? За одну ночь всё рухнуло: и нефть, и рубль и мировые рынки.
***
Тест на IQ показал,
что она красивая.
***
Пришёл с тренировки - жир болит во всём теле.
***
Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи! Я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее? Молвит зеркальце в ответ: ты придурок, спору нет, но живет на белом свете здесь таких как ты две трети.
***
Убеждённый холостяк познакомится с ревнивой, крикливой, алчной женщиной для укрепления своих убеждений.
***
- Чем Вы кормите мужа?
- Ну чем, чем? Что сами едим, то и ему даём.
***
Словарный запас физрука на 70% состоит из свиста.
***
— Ну, как у вас с детьми?
— Устали очень, не высыпаемся, времени на себя вообще нет.
— А Лена как?
— Лена — это я. Олег выглядит еще хуже.
***
Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.
***
Продавцы цветов, хорошо заработавшие в праздничные дни, должны сброситься на памятники Кларе Цеткин и Розе Люксембург.
***
Едет женщина в трамвае. Настроение: осень, слякоть, печаль. К ней подходит мужчина и спрашивает: do de pa? Женщина думает: надо же, француз! Ах! Осень! Париж! Шервудские зонтики! Отвечает: kes ku se? Мужчина: говорю, трамвай до депа идет?
***
Он принимал её такой, какая она есть, и успокоительное.
***
Хорошего человека видно сразу: у него добрая улыбка, лукавый прищур глаз и бутылка коньяка в левой руке.
Цветы не самый практичный подарок на 8 Марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это...
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