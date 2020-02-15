Анекдоты недели - 239 Отбеливание зубов не приносит результата? Попробуй солярий.

- Глеб, когда лучше жениться - в октябре или в ноябре?

- В ноябре, конечно!

- А почему?

- Олег, таки ты целый месяц выигрываешь!

***

- Какой у вас уютный офис, а где сидит менеджер?

- В тюрьме.

***

Стоило расслабиться на восьмое марта, оставить мир на мужиков. И что? За одну ночь всё рухнуло: и нефть, и рубль и мировые рынки.

***

Тест на IQ показал,

что она красивая.

***

Пришёл с тренировки - жир болит во всём теле.

***

Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи! Я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее? Молвит зеркальце в ответ: ты придурок, спору нет, но живет на белом свете здесь таких как ты две трети.

***

Убеждённый холостяк познакомится с ревнивой, крикливой, алчной женщиной для укрепления своих убеждений.

***

- Чем Вы кормите мужа?

- Ну чем, чем? Что сами едим, то и ему даём.

***

Словарный запас физрука на 70% состоит из свиста.

***

— Ну, как у вас с детьми?

— Устали очень, не высыпаемся, времени на себя вообще нет.

— А Лена как?

— Лена — это я. Олег выглядит еще хуже.

***

Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

***

Продавцы цветов, хорошо заработавшие в праздничные дни, должны сброситься на памятники Кларе Цеткин и Розе Люксембург.

***

Едет женщина в трамвае. Настроение: осень, слякоть, печаль. К ней подходит мужчина и спрашивает: do de pa? Женщина думает: надо же, француз! Ах! Осень! Париж! Шервудские зонтики! Отвечает: kes ku se? Мужчина: говорю, трамвай до депа идет?

***

Он принимал её такой, какая она есть, и успокоительное.

***

Хорошего человека видно сразу: у него добрая улыбка, лукавый прищур глаз и бутылка коньяка в левой руке.