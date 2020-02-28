Президент Казахстана высказал свое мнение о ситуации между Россией и Украиной Президент Токаев давал интервью Ж. Немцовой перед своим государственным визитом в Германию, в котором он донес до общественности свое отношение к событиям, которые происходят в Украине, особенно касается присоединения Крыма к России и военных действий на востоке Украины.

Во-первых, как сообщает сайт Nur.KZ, президент Казахстана не называет то, что происходило на территории Крымского полуострова, аннексией. Как он говорит, «что произошло, то и произошло». По его мнению, аннексия – это достаточно сложное понятие и по своей тяжести не подходит к событиям в Крыму и Украине. Во-вторых, на вопрос: возникал ли страх по этому поводу, он ответил, что с Россией у Казахстана полностью доверительные и дружественные отношения. Страна является хорошим соседом и для России, и поддерживает дружеские отношения с Украиной. Президент Казахстана указал, что верит в то, что главы государств сумеют договориться и ситуация в скором времени будет урегулирована.

Нынешний президент Казахстана Токаев напомнил, что в целом минские переговоры были инициированы предыдущим президентом – Назарбаевым. Именно он и предложил столицу Казахстана для ведения переговоров. Но в дальнейшем оказалось, что Минск оказался более удобным вариантом из-за географического расположения и близости к европейским странам.

Президент Казахстана считает, что минские соглашения представляют собой единственный документ, который поможет устранить конфликт между Украиной и Россией и урегулировать по его мнению спорную ситуацию, которая затянулась уже с 2014 года.

Как напоминает сайт Nur.KZ, все действия начались с того, что люди с оружием и в военной форме, но без опознавательных эмблем захватили самые важные объекты на территории Крымского полуострова. В дальнейшем президент России Путин указал, что это были военные от российской армии.

Крым был присоединен весной 2014 года после того, как среди местного населения был проведен референдум и якобы более 90% людей проголосовали за то, чтобы Крым стал частью России. Украина не признает его легитимным и считает, что Россия временно оккупировала часть ее территории. США и многие европейские страны поддержали Украину, что привело к началу экономических санкций. Сейчас только 7 стран признали, что Крымский полуостров входит в состав РФ. Сама же Россия отрицает подобные военные действия и считает, что просто произошло воссоединение.

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