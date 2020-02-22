Анекдоты недели - 240 Открыл соцсети, удивился, откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были.

- Как зовут твоего кота?

- Днём или ночью?

***

Удаленная работа - это не только приятно, но и круглосуточно

***

На третий день карантина, мать четверых детей изобрела вакцину от коронавируса.

***

- Вы ушиблись?

- Нет, я всегда такой.

***

- Говорят, что счастье любит тишину.

- Похмелье тоже.

***

- Что ты сейчас делаешь?

- Молю кофе.

- О чём?

****

- Почему сметают с полок туалетную бумагу?

- Потому что на каждого чихнувшего, тут же сто обделавшихся.

***

Друзья, в эти непростые для страны дни, мы должны быть, как можно дальше друг от друга.

***

Недостаточно быть скромным, надо ещё, чтобы все об этом знали.

***

Спать на спине вредно для легких, спать на животе вредно для кишечника, спать на левом боку вредно для сердца, спать на правом боку вредно для печени. Журнал «Здоровье» желает вам приятных снов.

***

В самолете дико орал ребенок, и я не мог заснуть. Заказал виски, думал поможет, но родители малыша запретили его поить.

***

Мало уговорить женщину на секс. Надо ещё как-то дать ей понять, что этот секс должен быть с тобой.

***

Из объявления:

"Машина имела одного хозяина".

***

Стюардесса заходит в кабину самолёта:

- Капитан, наш самолёт только что захватили еврейские террористы с бомбой!

- А почему вы решили, что они еврейские? Они сами сказали?

- Нет, но они продают пассажирам парашюты!

***

Муж радостно сообщает жене:

- А Мне тёща на День Рождения обещала «Порш Кайен»!

- Любимый! Ты просто не расслышал... Борщ и Xpен!

***

- Пил?!

- Дорогая, смотрю в интернете новости, а там окно - "Отпразднуйте 70-летие Porsche вместе с нами". Закрываю, опять выскакивает, закрываю, опять выскакивает. Ну, я пошёл, взял бутылку, чтобы отстали.