Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12169

Анекдоты недели - 241

Купила китайский чай для похудения! С тортиком - офигенно!

Каждый раз после просмотра новостей, я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.

***

Решила в домашних условиях сделать антисептик. Взяла 1 литр спирта, 
А дальше не помню. Все как в тумане...

***

Работая из дома, уже два раза опоздал на работу.

***

- Мам, мы летом на море поедем?
- На море, сынок, поедут твои репетиторы!

***

Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и конечно же 2 компьютера...

***

- Дорогая, я был неправ. Давай помиримся.
- Ладно. Подожди, не ешь. Я приготовлю что-нибудь другое/

***

К подпольным казино и борделям добавились подпольные спортзалы, салоны красоты и рестораны.

***

Сначала было слово. 
Потом слово за слово и понеслась.

***

- Скажите, пожалуйста, где это вы туалетную бумагу достали?
- Из химчистки несу.

***

Первая любовь - самая счастливая: она редко кончается женитьбой.

***

Стоит блондинка в офисе возле шредера (уничтожитель бумаг) с пачкой документов и не знает, что делать. Мимо проходит сотрудник офиса и говорит:
- Может, вам помочь?
- Да, а то я не знаю, как эта штуковина работает.
Он берёт пачку, вставляет куда надо и нажимает кнопку.
Блондинка радостно спрашивает:
- А копии, откуда забирать?

***

На 5-й день диеты, во время просмотра порно, начались видения сексуального характера: большая комната, я лежу в ванне, наполненной борщом...

***

Идеальная жена и идеальный муж.

- Милый, иди водку пить!

- Милая, я еще полы не домыл!

***

Утро в семье:

 - Милый, я быстренько загляну в интернет…

 - Конечно! Детей ужином я сам покормлю.

***

Когда мы ссоримся с женой, я всегда смотрю на нее сверху вниз, потому что я главный в доме, а со шкафа это доказывать удобней.

***

Март звонит декабрю

- Слушай, дружище, в отпуск собрался, подмени меня, а!

- Да не вопрос, ты же меня подменял.

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