Анекдоты недели - 241 Купила китайский чай для похудения! С тортиком - офигенно!

Каждый раз после просмотра новостей, я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.

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Решила в домашних условиях сделать антисептик. Взяла 1 литр спирта,

А дальше не помню. Все как в тумане...

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Работая из дома, уже два раза опоздал на работу.

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- Мам, мы летом на море поедем?

- На море, сынок, поедут твои репетиторы!

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Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и конечно же 2 компьютера...

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- Дорогая, я был неправ. Давай помиримся.

- Ладно. Подожди, не ешь. Я приготовлю что-нибудь другое/

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К подпольным казино и борделям добавились подпольные спортзалы, салоны красоты и рестораны.

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Сначала было слово.

Потом слово за слово и понеслась.

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- Скажите, пожалуйста, где это вы туалетную бумагу достали?

- Из химчистки несу.

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Первая любовь - самая счастливая: она редко кончается женитьбой.

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Стоит блондинка в офисе возле шредера (уничтожитель бумаг) с пачкой документов и не знает, что делать. Мимо проходит сотрудник офиса и говорит:

- Может, вам помочь?

- Да, а то я не знаю, как эта штуковина работает.

Он берёт пачку, вставляет куда надо и нажимает кнопку.

Блондинка радостно спрашивает:

- А копии, откуда забирать?

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На 5-й день диеты, во время просмотра порно, начались видения сексуального характера: большая комната, я лежу в ванне, наполненной борщом...

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Идеальная жена и идеальный муж.

- Милый, иди водку пить!

- Милая, я еще полы не домыл!

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Утро в семье:

- Милый, я быстренько загляну в интернет…

- Конечно! Детей ужином я сам покормлю.

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Когда мы ссоримся с женой, я всегда смотрю на нее сверху вниз, потому что я главный в доме, а со шкафа это доказывать удобней.

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Март звонит декабрю

- Слушай, дружище, в отпуск собрался, подмени меня, а!

- Да не вопрос, ты же меня подменял.