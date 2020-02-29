Анекдоты недели - 241

Каждый раз после просмотра новостей, я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.
***
Решила в домашних условиях сделать антисептик. Взяла 1 литр спирта,
А дальше не помню. Все как в тумане...
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Работая из дома, уже два раза опоздал на работу.
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- Мам, мы летом на море поедем?
- На море, сынок, поедут твои репетиторы!
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Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и конечно же 2 компьютера...
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- Дорогая, я был неправ. Давай помиримся.
- Ладно. Подожди, не ешь. Я приготовлю что-нибудь другое/
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К подпольным казино и борделям добавились подпольные спортзалы, салоны красоты и рестораны.
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Сначала было слово.
Потом слово за слово и понеслась.
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- Скажите, пожалуйста, где это вы туалетную бумагу достали?
- Из химчистки несу.
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Первая любовь - самая счастливая: она редко кончается женитьбой.
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Стоит блондинка в офисе возле шредера (уничтожитель бумаг) с пачкой документов и не знает, что делать. Мимо проходит сотрудник офиса и говорит:
- Может, вам помочь?
- Да, а то я не знаю, как эта штуковина работает.
Он берёт пачку, вставляет куда надо и нажимает кнопку.
Блондинка радостно спрашивает:
- А копии, откуда забирать?
***
На 5-й день диеты, во время просмотра порно, начались видения сексуального характера: большая комната, я лежу в ванне, наполненной борщом...
***
Идеальная жена и идеальный муж.
- Милый, иди водку пить!
- Милая, я еще полы не домыл!
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Утро в семье:
- Милый, я быстренько загляну в интернет…
- Конечно! Детей ужином я сам покормлю.
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Когда мы ссоримся с женой, я всегда смотрю на нее сверху вниз, потому что я главный в доме, а со шкафа это доказывать удобней.
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Март звонит декабрю
- Слушай, дружище, в отпуск собрался, подмени меня, а!
- Да не вопрос, ты же меня подменял.
Открыл соцсети, удивился, откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были....
Отбеливание зубов не приносит результата? Попробуй солярий....
Цветы не самый практичный подарок на 8 Марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это...
Если к вам в темном переулке подходят гопники, просто покашляйте и спросите, как пройти к инфекционной больнице....
Села батарея в мобильнике... И все! Был человек - и нет человека!...