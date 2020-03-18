Анекдоты к 1 апреля

1 апреля сходил за молоком и хлебом и решил пошутить, что у нас машину угнали. Узнал, что я:
- жмот, который не захотел оформить КАСКО;
- лентяй, который 10 минут до гаража пройти не может;
- идиот, которому она советовала покупать машину подешевле...
В общем, раскрыть рот и сказать, то что это шутка, я смог сказать только через полчаса...
***
Ватсон говорит Холмсу:
- Холмс, вы не видели нашу любимую миссис Хадсон?
- Поднимитесь на чердак, доктор, она повесилась...
Ватсон в панике прибегает на чердак и видит, что там никого нет. Успокоившись, спускается вниз.
- Холмс, но ее там нет.
- С 1 апреля, доктор! Oна висит в подвале.
***
Звоню подруге:
— Не хочешь зайти ко мне на чай?
Она:
— Ты как-то странно произносишь слово "Коньяк"?!
***
Танечка увлеклась йогой, медитацией, аутотренингом, но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.
***
Женщины могут научиться всему - зарабатывать деньги, водить машину, растить детей, сажать деревья. Для этого нужно лишь одно - неудачно выйти замуж.
***
1 апреля — единственный день в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете.
***
1 апреля:
- Девушка, а у вас вся спина белая!
- В Эмираты позагорать приглашаете? Когда летим?
***
Муж говорит жене: Милая, должен признаться, я тебе изменил!
Жена: я тебе тоже!
Муж: 1 апреля!
Жена: а я в июне.
***
Подруга звонит подруге:
- Алло, Свет, сегодня первое апреля, тебя еще никто не разыграл?
- Нет, ты же знаешь, меня невозможно разыграть. Давай потом поболтаем, я сейчас в соревнованиях участвую.
- В каких?
- Звонил муж, сказал, что я приглашена на соревнование среди лучших жен. И он уже ждет меня на финише с друзьями, с фотоаппаратом, с цветами, с пивом, и уверен, что я выиграю. А надо дома разогреть утюг и бежать с ним до пивбара, там финиш, у кого утюг на финише окажется самый горячий, тот и победил. Все, я побежала.
***
1 апреля в аптеках тесты на беременность продавались сразу с двумя полосками.