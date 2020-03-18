Анекдоты к 1 апреля 1 апреля из кабинета товарища Сталина выходило много седых, но радостных людей.

1 апреля сходил за молоком и хлебом и решил пошутить, что у нас машину угнали. Узнал, что я:

- жмот, который не захотел оформить КАСКО;

- лентяй, который 10 минут до гаража пройти не может;

- идиот, которому она советовала покупать машину подешевле...

В общем, раскрыть рот и сказать, то что это шутка, я смог сказать только через полчаса...

***

Ватсон говорит Холмсу:

- Холмс, вы не видели нашу любимую миссис Хадсон?

- Поднимитесь на чердак, доктор, она повесилась...

Ватсон в панике прибегает на чердак и видит, что там никого нет. Успокоившись, спускается вниз.

- Холмс, но ее там нет.

- С 1 апреля, доктор! Oна висит в подвале.

***

Звоню подруге:

— Не хочешь зайти ко мне на чай?

Она:

— Ты как-то странно произносишь слово "Коньяк"?!

***

Танечка увлеклась йогой, медитацией, аутотренингом, но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.

***

Женщины могут научиться всему - зарабатывать деньги, водить машину, растить детей, сажать деревья. Для этого нужно лишь одно - неудачно выйти замуж.

***

1 апреля — единственный день в году, когда люди критически оценивают информацию в интернете.

***

1 апреля:

- Девушка, а у вас вся спина белая!

- В Эмираты позагорать приглашаете? Когда летим?

***

Муж говорит жене: Милая, должен признаться, я тебе изменил!

Жена: я тебе тоже!

Муж: 1 апреля!

Жена: а я в июне.

***

Подруга звонит подруге:

- Алло, Свет, сегодня первое апреля, тебя еще никто не разыграл?

- Нет, ты же знаешь, меня невозможно разыграть. Давай потом поболтаем, я сейчас в соревнованиях участвую.

- В каких?

- Звонил муж, сказал, что я приглашена на соревнование среди лучших жен. И он уже ждет меня на финише с друзьями, с фотоаппаратом, с цветами, с пивом, и уверен, что я выиграю. А надо дома разогреть утюг и бежать с ним до пивбара, там финиш, у кого утюг на финише окажется самый горячий, тот и победил. Все, я побежала.

***

1 апреля в аптеках тесты на беременность продавались сразу с двумя полосками.