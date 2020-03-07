Анекдоты недели - 242

- Презервативы "Contex". Спрашивайте в аптеках города!
Спрашивайте-спрашивайте, а то молча стоите, глазки опустили, типа за цитрамоном пришли.
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Времена настали: зайдёшь в банк без маски - выгонят, зайдёшь в маске – застрелят.
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Граждане, гуляющие без сопровождения собак, подлежат отлову.
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- Знаете, почему мужчины пьют за дам стоя?
- Чтобы никто не шипел в ухо: "Хватит тебе уже!"
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- Скажите, а давно вы работаете курьером-разносчиком?
- Курьером - полгода, а разносчиком - пару недель.
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Самое эффективное средство против коронавируса - стакан спирта, три раза в день. На вторую неделю профилактики вирусы становятся видны невооруженным взглядом, и их можно уничтожать обычной мухобойкой.
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Всё! Снял дверь с холодильника: она только мешает!
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Находясь на карантине, время от времени не забывайте примерять джинсы: пижамы коварны.
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Вот, что значит год Крысы - люди сидят по норам, в которые натащили крупы, пугаются при виде человека.
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- Пап, нам скучно.
- Значит, играйте с грустными лицами!
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Как показывают последние события, предпоследние были лучше.
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Позвонила домработница. Теперь будет работать из дома по телефону, будет говорить, что я должен делать.
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Как я подготовился к карантину:
- Купил мыло и продукты
- Оплатил интернет и накачал фильмов
- Отключил будильник
- Приготовился хорошо провести время в изоляции
Как подготовился к карантину сосед:
- Достал перфоратор!
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Нашёл в интернете параметры идеальной фигуры. Измерил себя. Обнаружил у них несколько серьёзных ошибок.
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Даже если знания раздаются бесплатно, приходить нужно всё равно со своей тарой.
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Всё делается неспроста.
Вот если бы ещё не сдуру.
Купила китайский чай для похудения! С тортиком - офигенно!...
Открыл соцсети, удивился, откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были....
Отбеливание зубов не приносит результата? Попробуй солярий....
Цветы не самый практичный подарок на 8 Марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это...
Если к вам в темном переулке подходят гопники, просто покашляйте и спросите, как пройти к инфекционной больнице....