Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12143

Анекдоты недели - 242

Весеннюю одежду уже можно не покупать, а размер летней вы ещё не знаете.

- Презервативы "Contex". Спрашивайте в аптеках города!
Спрашивайте-спрашивайте, а то молча стоите, глазки опустили, типа за цитрамоном пришли.

***

Времена настали: зайдёшь в банк без маски - выгонят, зайдёшь в маске – застрелят.

***

Граждане, гуляющие без сопровождения собак, подлежат отлову.

***

- Знаете, почему мужчины пьют за дам стоя?
- Чтобы никто не шипел в ухо: "Хватит тебе уже!"

***

- Скажите, а давно вы работаете курьером-разносчиком?
- Курьером - полгода, а разносчиком - пару недель.

***

Самое эффективное средство против коронавируса - стакан спирта, три раза в день. На вторую неделю профилактики вирусы становятся видны невооруженным взглядом, и их можно уничтожать обычной мухобойкой.

***

Всё! Снял дверь с холодильника: она только мешает!

***

Находясь на карантине, время от времени не забывайте примерять джинсы: пижамы коварны.

***

Вот, что значит год Крысы - люди сидят по норам, в которые натащили крупы, пугаются при виде человека.

***

- Пап, нам скучно.
- Значит, играйте с грустными лицами!

***

Как показывают последние события, предпоследние были лучше.

***

Позвонила домработница. Теперь будет работать из дома по телефону, будет говорить, что я должен делать.

***

Как я подготовился к карантину:
- Купил мыло и продукты
- Оплатил интернет и накачал фильмов
- Отключил будильник
- Приготовился хорошо провести время в изоляции

Как подготовился к карантину сосед:
- Достал перфоратор!

***

Нашёл в интернете параметры идеальной фигуры. Измерил себя. Обнаружил у них несколько серьёзных ошибок.

***

Даже если знания раздаются бесплатно, приходить нужно всё равно со своей тарой.

***

Всё делается неспроста.
Вот если бы ещё не сдуру.

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