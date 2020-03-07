Анекдоты недели - 242 Весеннюю одежду уже можно не покупать, а размер летней вы ещё не знаете.

- Презервативы "Contex". Спрашивайте в аптеках города!

Спрашивайте-спрашивайте, а то молча стоите, глазки опустили, типа за цитрамоном пришли.

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Времена настали: зайдёшь в банк без маски - выгонят, зайдёшь в маске – застрелят.

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Граждане, гуляющие без сопровождения собак, подлежат отлову.

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- Знаете, почему мужчины пьют за дам стоя?

- Чтобы никто не шипел в ухо: "Хватит тебе уже!"

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- Скажите, а давно вы работаете курьером-разносчиком?

- Курьером - полгода, а разносчиком - пару недель.

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Самое эффективное средство против коронавируса - стакан спирта, три раза в день. На вторую неделю профилактики вирусы становятся видны невооруженным взглядом, и их можно уничтожать обычной мухобойкой.

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Всё! Снял дверь с холодильника: она только мешает!

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Находясь на карантине, время от времени не забывайте примерять джинсы: пижамы коварны.

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Вот, что значит год Крысы - люди сидят по норам, в которые натащили крупы, пугаются при виде человека.

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- Пап, нам скучно.

- Значит, играйте с грустными лицами!

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Как показывают последние события, предпоследние были лучше.

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Позвонила домработница. Теперь будет работать из дома по телефону, будет говорить, что я должен делать.

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Как я подготовился к карантину:

- Купил мыло и продукты

- Оплатил интернет и накачал фильмов

- Отключил будильник

- Приготовился хорошо провести время в изоляции

Как подготовился к карантину сосед:

- Достал перфоратор!

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Нашёл в интернете параметры идеальной фигуры. Измерил себя. Обнаружил у них несколько серьёзных ошибок.

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Даже если знания раздаются бесплатно, приходить нужно всё равно со своей тарой.

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Всё делается неспроста.

Вот если бы ещё не сдуру.