Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12146

Анекдоты недели - 243

Выдача патрулям ректальных градусников, быстро снизит количество людей на улицах и в парках.

- А, чё это сын из комнаты в комнату бегает!?!
- А у него физ - ра по ВАТСАППУ.

***

До сегодняшнего дня я еще никогда не протирал бутылку водки спиртом.

***

Никогда не смеши человека, который жуёт печеньку.
Подожди, пока он начнёт её запивать чаем.

***

Ой, ну этих гостей: кучу посуды мыть, срач кругом.
И это они ещё не пришли.

***

Собака - это не роскошь, а средство передвижения.

***

Вот времена-то наступили: кроме как из себя, больше и выйти некуда.

***

Не поймёшь людей: раньше ныли, что надо на работу, теперь ноют, что не надо.

***

На карантине я стараюсь расширить свой кругожор и занимаюсь салообразованием.

***

Скоро из накоплений останутся только жировые.

***

Маску надо носить не только на улице, но и дома, чтобы меньше жрать.

***

- Дорогой, тебе борща сколько наливать?
- Дорогая, налей, как себе.
- Дорогой, что-то ты последнее время стал много кушать!

***

- Ты много пьёшь!
- У меня ситуативный алкоголизм.
- Но ты пьёшь месяц! 
- Такая ситуация.

***

Купите поводок и ходите с ним. Если встретит полиция, скажите, что собачка убежала - вы её ищете.

***

Фраза: "У него не все дома!"- сейчас звучит как донос.

***

Тревожно: нас для чего-то откармливают.

***

Раньше выгуливал Шарика, теперь Шарик выгуливает меня.

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