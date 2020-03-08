Анекдоты недели - 243

- А, чё это сын из комнаты в комнату бегает!?!
- А у него физ - ра по ВАТСАППУ.
***
До сегодняшнего дня я еще никогда не протирал бутылку водки спиртом.
***
Никогда не смеши человека, который жуёт печеньку.
Подожди, пока он начнёт её запивать чаем.
***
Ой, ну этих гостей: кучу посуды мыть, срач кругом.
И это они ещё не пришли.
***
Собака - это не роскошь, а средство передвижения.
***
Вот времена-то наступили: кроме как из себя, больше и выйти некуда.
***
Не поймёшь людей: раньше ныли, что надо на работу, теперь ноют, что не надо.
***
На карантине я стараюсь расширить свой кругожор и занимаюсь салообразованием.
***
Скоро из накоплений останутся только жировые.
***
Маску надо носить не только на улице, но и дома, чтобы меньше жрать.
***
- Дорогой, тебе борща сколько наливать?
- Дорогая, налей, как себе.
- Дорогой, что-то ты последнее время стал много кушать!
***
- Ты много пьёшь!
- У меня ситуативный алкоголизм.
- Но ты пьёшь месяц!
- Такая ситуация.
***
Купите поводок и ходите с ним. Если встретит полиция, скажите, что собачка убежала - вы её ищете.
***
Фраза: "У него не все дома!"- сейчас звучит как донос.
***
Тревожно: нас для чего-то откармливают.
***
Раньше выгуливал Шарика, теперь Шарик выгуливает меня.
Весеннюю одежду уже можно не покупать, а размер летней вы ещё не знаете....
Купила китайский чай для похудения! С тортиком - офигенно!...
Открыл соцсети, удивился, откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были....
Отбеливание зубов не приносит результата? Попробуй солярий....
Цветы не самый практичный подарок на 8 Марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это...