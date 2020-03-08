Анекдоты недели - 243 Выдача патрулям ректальных градусников, быстро снизит количество людей на улицах и в парках.

- А, чё это сын из комнаты в комнату бегает!?!

- А у него физ - ра по ВАТСАППУ.

***

До сегодняшнего дня я еще никогда не протирал бутылку водки спиртом.

***

Никогда не смеши человека, который жуёт печеньку.

Подожди, пока он начнёт её запивать чаем.

***

Ой, ну этих гостей: кучу посуды мыть, срач кругом.

И это они ещё не пришли.

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Собака - это не роскошь, а средство передвижения.

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Вот времена-то наступили: кроме как из себя, больше и выйти некуда.

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Не поймёшь людей: раньше ныли, что надо на работу, теперь ноют, что не надо.

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На карантине я стараюсь расширить свой кругожор и занимаюсь салообразованием.

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Скоро из накоплений останутся только жировые.

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Маску надо носить не только на улице, но и дома, чтобы меньше жрать.

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- Дорогой, тебе борща сколько наливать?

- Дорогая, налей, как себе.

- Дорогой, что-то ты последнее время стал много кушать!

***

- Ты много пьёшь!

- У меня ситуативный алкоголизм.

- Но ты пьёшь месяц!

- Такая ситуация.

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Купите поводок и ходите с ним. Если встретит полиция, скажите, что собачка убежала - вы её ищете.

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Фраза: "У него не все дома!"- сейчас звучит как донос.

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Тревожно: нас для чего-то откармливают.

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Раньше выгуливал Шарика, теперь Шарик выгуливает меня.