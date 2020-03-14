Анекдоты недели - 244 Какой сегодня день карантина? Спился со счёта.

В ходе спецоперации полиция накрыла фитнес-притон.

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Всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - ещё один месяц в подарок!

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Муж привел жену в поликлинику сдать анализы.

Через два дня с больницы звонит врач и сообщает:

«К сожалению мы перепутали результаты анализов Вашей супруги с другим пациентом и теперь не уверены у нее либо коронавирус, либо болезнь Альцгеймера.

Муж - «Доктор, так что же мне в таком случае делать?»

«Выйдите с ней на прогулку подальше от дома и оставьте ее там одну. Если она найдет дорогу обратно домой, не открывайте ей дверь!»

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Когда я иду в магазин за коньяком, я всегда покупаю ещё кило муки, чтобы все думали, что буду печь торт «Пьяная вишня». Никому не надо 50 кг муки?

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- Чем занимаешься на карантине?

- Салообразованием.

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В связи с затянувшимся карантином, ищу маску размера ХХL.

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Вот закончится карантин, вообще домой приходить не буду.

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- Выходи за меня!

- Сейчас нельзя никуда выходить.

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Учимся говорить слово «Нет»

Вот спросит вас сосед:

- Пить будешь?

А вы ему:

- А почему бы и «Нет»?!

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- Хроническое что-нибудь есть? - поинтересовался врач, заполняя бланк осмотра.

- Есть.

- Что?

- Нехватка денег и ожидание светлого будущего.

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Как сейчас помню свой первый полет во сне. Ночь, плацкарт, верхняя полка.

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Перед карантином взял кредит. Теперь из банка звонят каждый час, чтоб я мыл руки и часто менял маску.

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Если вы готовите антисептик, держите при этом подальше огурцы в банке: они могут кардинально изменить использование водки.

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- Леночка, вы матом ругаетесь?

- Не только! Я матом и похвалить могу и приласкать!

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Выпускница сельхоз техникума стоит посреди поля с кабачками, чешет затылок, и бормочет:

- Как-же эти твари икру-то мечут?!

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Блондинка у врача:

- Доктор, у меня живот надулся.

- Да вы, уважаемая, беременны.

- То-то, я смотрю, эспумизан не помогает.