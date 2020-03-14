Анекдоты недели - 244

В ходе спецоперации полиция накрыла фитнес-притон.
***
Всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - ещё один месяц в подарок!
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Муж привел жену в поликлинику сдать анализы.
Через два дня с больницы звонит врач и сообщает:
«К сожалению мы перепутали результаты анализов Вашей супруги с другим пациентом и теперь не уверены у нее либо коронавирус, либо болезнь Альцгеймера.
Муж - «Доктор, так что же мне в таком случае делать?»
«Выйдите с ней на прогулку подальше от дома и оставьте ее там одну. Если она найдет дорогу обратно домой, не открывайте ей дверь!»
***
Когда я иду в магазин за коньяком, я всегда покупаю ещё кило муки, чтобы все думали, что буду печь торт «Пьяная вишня». Никому не надо 50 кг муки?
***
- Чем занимаешься на карантине?
- Салообразованием.
***
В связи с затянувшимся карантином, ищу маску размера ХХL.
***
Вот закончится карантин, вообще домой приходить не буду.
***
- Выходи за меня!
- Сейчас нельзя никуда выходить.
***
Учимся говорить слово «Нет»
Вот спросит вас сосед:
- Пить будешь?
А вы ему:
- А почему бы и «Нет»?!
***
- Хроническое что-нибудь есть? - поинтересовался врач, заполняя бланк осмотра.
- Есть.
- Что?
- Нехватка денег и ожидание светлого будущего.
***
Как сейчас помню свой первый полет во сне. Ночь, плацкарт, верхняя полка.
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Перед карантином взял кредит. Теперь из банка звонят каждый час, чтоб я мыл руки и часто менял маску.
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Если вы готовите антисептик, держите при этом подальше огурцы в банке: они могут кардинально изменить использование водки.
***
- Леночка, вы матом ругаетесь?
- Не только! Я матом и похвалить могу и приласкать!
***
Выпускница сельхоз техникума стоит посреди поля с кабачками, чешет затылок, и бормочет:
- Как-же эти твари икру-то мечут?!
***
Блондинка у врача:
- Доктор, у меня живот надулся.
- Да вы, уважаемая, беременны.
- То-то, я смотрю, эспумизан не помогает.
Выдача патрулям ректальных градусников, быстро снизит количество людей на улицах и в парках....
Весеннюю одежду уже можно не покупать, а размер летней вы ещё не знаете....
Купила китайский чай для похудения! С тортиком - офигенно!...
Открыл соцсети, удивился, откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были....
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