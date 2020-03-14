Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12141

Анекдоты недели - 244

Какой сегодня день карантина? Спился со счёта.

В ходе спецоперации полиция накрыла фитнес-притон.

***

Всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - ещё один месяц в подарок!

***

Муж привел жену в поликлинику сдать анализы.
Через два дня с больницы звонит врач и сообщает:
«К сожалению мы перепутали результаты анализов Вашей супруги с другим пациентом и теперь не уверены у нее либо коронавирус, либо болезнь Альцгеймера.
Муж - «Доктор, так что же мне в таком случае делать?»
«Выйдите с ней на прогулку подальше от дома и оставьте ее там одну. Если она найдет дорогу обратно домой, не открывайте ей дверь!»

***

Когда я иду в магазин за коньяком, я всегда покупаю ещё кило муки, чтобы все думали, что буду печь торт «Пьяная вишня». Никому не надо 50 кг муки?

***

- Чем занимаешься на карантине?
- Салообразованием.

***

В связи с затянувшимся карантином, ищу маску размера ХХL.

***

Вот закончится карантин, вообще домой приходить не буду.

***

- Выходи за меня!
- Сейчас нельзя никуда выходить.

***

Учимся говорить слово «Нет»
Вот спросит вас сосед:
- Пить будешь?
А вы ему:
- А почему бы и «Нет»?!

***

- Хроническое что-нибудь есть? - поинтересовался врач, заполняя бланк осмотра.
- Есть.
- Что?
- Нехватка денег и ожидание светлого будущего.

***

Как сейчас помню свой первый полет во сне. Ночь, плацкарт, верхняя полка.

***

Перед карантином взял кредит. Теперь из банка звонят каждый час, чтоб я мыл руки и часто менял маску.

***

Если вы готовите антисептик, держите при этом подальше огурцы в банке: они могут кардинально изменить использование водки.

***

- Леночка, вы матом ругаетесь?

- Не только! Я матом и похвалить могу и приласкать!

***

Выпускница сельхоз техникума стоит посреди поля с кабачками, чешет затылок, и бормочет:
- Как-же эти твари икру-то мечут?!

***

Блондинка у врача:
- Доктор, у меня живот надулся.
- Да вы, уважаемая, беременны.
- То-то, я смотрю, эспумизан не помогает.

Досуг Курьезы Юмор

По тематике

Анекдоты недели - 243
11.04.2020 12:12

Анекдоты недели - 243

Выдача патрулям ректальных градусников, быстро снизит количество людей на улицах и в парках....

Анекдоты недели - 242
05.04.2020 12:12

Анекдоты недели - 242

Весеннюю одежду уже можно не покупать, а размер летней вы ещё не знаете....

Анекдоты недели - 241
28.03.2020 12:12

Анекдоты недели - 241

Купила китайский чай для похудения! С тортиком - офигенно!...

Анекдоты недели - 240
21.03.2020 12:12

Анекдоты недели - 240

Открыл соцсети, удивился, откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были....

Анекдоты недели - 239
14.03.2020 12:12

Анекдоты недели - 239

Отбеливание зубов не приносит результата? Попробуй солярий....

Новости

На Сумщине плюс один случай коронавируса
Сегодня 09:27
В Сумах по второму кругу будут судить подрывателя «Луны»
Сегодня 11:14
Ночью на Сумщине горела пятиэтажка
Сегодня 10:31
В Краснополье за 40 млн грн реконструируют школу
Сегодня 10:02
Стало известно, где на Сумщине стало больше больных коронавирусом
Сегодня 09:46
На Сумщине уже 10 выздоровевших от коронавируса
Сегодня 09:39
Треть сумчан считает, что в Сумах хорошие парки и скверы
Сегодня 09:18
Заболеет каждый десятый: Зеленский предупредил о последствиях отказа от самоизоляции на Пасху
Сегодня 09:16
В Минздраве назвали главное условие для снятия карантина в Украине
Сегодня 08:13
Сумчане считают, что промышленность в городе не развивается
Вчера 17:38
На Сумщине автоугонщики сами вызвали полицию
Вчера 17:09
Половина сумчан считает, что дороги в городе плохие
Вчера 16:34
view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.