Анекдоты недели - 245

- Я - идиот: искал сегодня два часа мобильный, подсвечивая себе фонариком на телефоне.
- И где он был?
***
- Галя, почему ты решила, что у нас будет секс?!
- Да потому что я сильнее, Коля!
***
- Как перестать жрать
на ночь?
- Могу рассказать...
- Рассказать и я могу, а перестать как?
***
Если астероид к нам всё же летит, не заставят ли нас ходить ещё и в касках?
***
Паникеры! Старайтесь сейчас не разводить панику. Ведь самое страшное ещё впереди.
***
Помыла окна перед Пасхой - светать стало на 2 часа раньше.
***
Пиво выходит из организма быстрее, чем кофе или молоко, потому, что ему цвет менять не надо. А некоторые сорта отечественного пива быстрее, чем, скажем, чешского, датского или немецкого, потому, что им и вкус менять не надо.
***
Прошу зачесть дни дистанционного обучения моих детей в мой трудовой стаж как педагогический.
***
Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.
***
Повела учительница детей на экскурсию на стройку. Там случился несчастный случай - строитель упал с лестницы и разбился насмерть.
Возвращаются дети в школу, и учительница решила разобрать случившееся.
- Скажи нам, Машенька, как ты думаешь, почему упал дядя?
- Дядя не соблюдал технику безопасности.
- А ты, Ванечка, как думаешь?
- Наверно, дядя выпил...
Вдруг встает Вовочка:
- Нет! Дядя ругал мою маму!
- Как это, Вовочка? Почему ты так думаешь? - удивляется учительница.
- Я сам слышал, как он кричал: "Мальчик, твою мать! Не тряси лестницу!"
***
Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести все это в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт от телевизора...
***
Это центр занятости?
- Да.
- Можно у вас сотку занять?
Какой сегодня день карантина?
Спился со счёта....
Выдача патрулям ректальных градусников, быстро снизит количество людей на улицах и в парках....
Весеннюю одежду уже можно не покупать, а размер летней вы ещё не знаете....
Купила китайский чай для похудения! С тортиком - офигенно!...
Открыл соцсети, удивился, откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были....