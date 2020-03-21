Анекдоты недели - 245 В аптеку, без маски нельзя, даже за маской. Свою первую маску ты должен добыть в бою на улице.

- Я - идиот: искал сегодня два часа мобильный, подсвечивая себе фонариком на телефоне.

- И где он был?

***

- Галя, почему ты решила, что у нас будет секс?!

- Да потому что я сильнее, Коля!

***

- Как перестать жрать

на ночь?

- Могу рассказать...

- Рассказать и я могу, а перестать как?

***

Если астероид к нам всё же летит, не заставят ли нас ходить ещё и в касках?

***

Паникеры! Старайтесь сейчас не разводить панику. Ведь самое страшное ещё впереди.

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Помыла окна перед Пасхой - светать стало на 2 часа раньше.

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Пиво выходит из организма быстрее, чем кофе или молоко, потому, что ему цвет менять не надо. А некоторые сорта отечественного пива быстрее, чем, скажем, чешского, датского или немецкого, потому, что им и вкус менять не надо.

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Прошу зачесть дни дистанционного обучения моих детей в мой трудовой стаж как педагогический.

***

Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.

***

Повела учительница детей на экскурсию на стройку. Там случился несчастный случай - строитель упал с лестницы и разбился насмерть.

Возвращаются дети в школу, и учительница решила разобрать случившееся.

- Скажи нам, Машенька, как ты думаешь, почему упал дядя?

- Дядя не соблюдал технику безопасности.

- А ты, Ванечка, как думаешь?

- Наверно, дядя выпил...

Вдруг встает Вовочка:

- Нет! Дядя ругал мою маму!

- Как это, Вовочка? Почему ты так думаешь? - удивляется учительница.

- Я сам слышал, как он кричал: "Мальчик, твою мать! Не тряси лестницу!"

***

Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести все это в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт от телевизора...

***

Это центр занятости?

- Да.

- Можно у вас сотку занять?