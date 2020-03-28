Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 246

Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.

— Дорогой, а ты помнишь как Шарон Стоун ногу на ногу закидывала в «Основном инстинкте»?
— Конечно, помню!
— Помнит он! А что хлеб надо купить, ты, блин, забыл!

***

Вот я удивляюсь, какой китайцы умный народ. Включил на днях китайский канал, прослушал, ничего не понял. А они понимают.

***

Дорогая, не расстраивайся!
Куплю тебе новые весы, покрепче.

***

Декрет - та же работа, только начальника приходится на руках носить.

***

Купил себе салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как собираетесь отдыхать в этом году вы?

***

Вы заметили, что люди, которые имеют с вами одну и ту же точку зрения, как-то красивее остальных?

***

Сидят военные, разгадывают кроссворд:

- Ночной наряд, начинается на букву «П»?

- Патруль?

- Не подходит.

- Пост?

- Не подходит.

- Пикет?

- Не подходит.

- Посмотри на последеней странице.

- Хм… «Пижама»…

***

Славик с Леной были очень счастливы, пока не встретились.

***

- Папа, помоги сочинение написать.

- Какая тема?

- Враг народа.

- Пиши – Депутат.

- Но в сочинении должно быть не меньше 120 слов.

- Пиши пофамильно.

***

Семья на курорте. Сынок:
- Мама, а можно я поплыву за папой?
- Нет, там очень глубоко, ты можешь утонуть, или акула может съесть.
- Хм... А папу?
- А папу мы нового можем найти!

***

Впечатление, которое производит на мужчину обнаженная женщина в чулках, коренным образом отличается от впечатления, которое производит на женщину обнаженный мужчина в носках.

***

Совет холостякам: вы можете значительно сэкономить на наволочке, простыне и одеяле, если будете спать внутри пододеяльника.

***

Жена не выдержала и навела порядок в гараже.
Охваченный чувством благодарности, муж перемешал все семена для посадки на огороде.

***

- Пожелайте мне что-нибудь приятное на ночь.

- Приятного аппетита!

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