Анекдоты недели - 246

— Дорогой, а ты помнишь как Шарон Стоун ногу на ногу закидывала в «Основном инстинкте»?
— Конечно, помню!
— Помнит он! А что хлеб надо купить, ты, блин, забыл!
***
Вот я удивляюсь, какой китайцы умный народ. Включил на днях китайский канал, прослушал, ничего не понял. А они понимают.
***
Дорогая, не расстраивайся!
Куплю тебе новые весы, покрепче.
***
Декрет - та же работа, только начальника приходится на руках носить.
***
Купил себе салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как собираетесь отдыхать в этом году вы?
***
Вы заметили, что люди, которые имеют с вами одну и ту же точку зрения, как-то красивее остальных?
***
Сидят военные, разгадывают кроссворд:
- Ночной наряд, начинается на букву «П»?
- Патруль?
- Не подходит.
- Пост?
- Не подходит.
- Пикет?
- Не подходит.
- Посмотри на последеней странице.
- Хм… «Пижама»…
***
Славик с Леной были очень счастливы, пока не встретились.
***
- Папа, помоги сочинение написать.
- Какая тема?
- Враг народа.
- Пиши – Депутат.
- Но в сочинении должно быть не меньше 120 слов.
- Пиши пофамильно.
***
Семья на курорте. Сынок:
- Мама, а можно я поплыву за папой?
- Нет, там очень глубоко, ты можешь утонуть, или акула может съесть.
- Хм... А папу?
- А папу мы нового можем найти!
***
Впечатление, которое производит на мужчину обнаженная женщина в чулках, коренным образом отличается от впечатления, которое производит на женщину обнаженный мужчина в носках.
***
Совет холостякам: вы можете значительно сэкономить на наволочке, простыне и одеяле, если будете спать внутри пододеяльника.
***
Жена не выдержала и навела порядок в гараже.
Охваченный чувством благодарности, муж перемешал все семена для посадки на огороде.
***
- Пожелайте мне что-нибудь приятное на ночь.
- Приятного аппетита!
В аптеку, без маски нельзя, даже за маской. Свою первую маску ты должен добыть в бою на улице....
Какой сегодня день карантина?
Спился со счёта....
Выдача патрулям ректальных градусников, быстро снизит количество людей на улицах и в парках....
Весеннюю одежду уже можно не покупать, а размер летней вы ещё не знаете....
Купила китайский чай для похудения! С тортиком - офигенно!...