Анекдоты недели - 247 Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы топорщатся, бороды клочьями, пивные животы. Жуть! А про мужиков я вообще молчу.

В некоторых странах разрешено иметь три жены, а у нас одну выдают и ту под роспись.

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Архимед всё время ходил голым, благодаря чему изобрел маятник.

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В древнем Китае бани не делились на женские и мужские, но когда население перевалило за миллиард, все поняли, что это была ошибка.

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На свадьбе жених решил, что лучше за такие деньги выкупить брата из тюрьмы, чем невесту.

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Если кто-то флиртует с вами, не воспринимайте всерьез: сейчас скучно всем.

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Бесит чувство, когда ты устал и хочется лечь, но ты уже лежишь.

**- Какой стаж курения?

- 40 лет.

- Вы что с двух лет курите?

- С 20-ти.

- Хорошо сохранились!

- Это - спирт.

***

Чтобы вас не разнесло, не жрите после 18:00 и не курить возле бензоколонки.

***

Сказать по правде, я и до коронавируса так жил. Утром в ближайший магазин, литр антисептика и на самоизоляцию.

А вот про маску от перегара не знал...

***

В Одесской больничной палате:

- Яша, ты таки просто несносен!

Может, я в последний раз вижу тебя живым, а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!

***

Идут две медсестры утром на работу. У одной большой фингал под глазом.

— А что у тебя с лицом?

— Да понимаешь, муж утром просыпается, перелазит через меня а я ему: "Ты из какой палаты?"

***

Миниатюрная медсестра тащит с поля боя здорового мужика, надрывается. Он ей говорит:

— Брось, сама спасайся.

— Не брошу.

— Да брось, тяжело.

— Ничего, дотащу.

— Брось говорю.

— Нет.

— Ну тогда хоть с коня сними.

***

Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар.

***

Роза поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк....и не упала.