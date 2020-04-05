Анекдоты недели - 247

В некоторых странах разрешено иметь три жены, а у нас одну выдают и ту под роспись.
***
Архимед всё время ходил голым, благодаря чему изобрел маятник.
***
В древнем Китае бани не делились на женские и мужские, но когда население перевалило за миллиард, все поняли, что это была ошибка.
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На свадьбе жених решил, что лучше за такие деньги выкупить брата из тюрьмы, чем невесту.
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Если кто-то флиртует с вами, не воспринимайте всерьез: сейчас скучно всем.
***
Бесит чувство, когда ты устал и хочется лечь, но ты уже лежишь.
**- Какой стаж курения?
- 40 лет.
- Вы что с двух лет курите?
- С 20-ти.
- Хорошо сохранились!
- Это - спирт.
***
Чтобы вас не разнесло, не жрите после 18:00 и не курить возле бензоколонки.
***
Сказать по правде, я и до коронавируса так жил. Утром в ближайший магазин, литр антисептика и на самоизоляцию.
А вот про маску от перегара не знал...
***
В Одесской больничной палате:
- Яша, ты таки просто несносен!
Может, я в последний раз вижу тебя живым, а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!
***
Идут две медсестры утром на работу. У одной большой фингал под глазом.
— А что у тебя с лицом?
— Да понимаешь, муж утром просыпается, перелазит через меня а я ему: "Ты из какой палаты?"
***
Миниатюрная медсестра тащит с поля боя здорового мужика, надрывается. Он ей говорит:
— Брось, сама спасайся.
— Не брошу.
— Да брось, тяжело.
— Ничего, дотащу.
— Брось говорю.
— Нет.
— Ну тогда хоть с коня сними.
***
Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар.
***
Роза поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк....и не упала.
Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей....
В аптеку, без маски нельзя, даже за маской. Свою первую маску ты должен добыть в бою на улице....
Какой сегодня день карантина?
Спился со счёта....
Выдача патрулям ректальных градусников, быстро снизит количество людей на улицах и в парках....
Весеннюю одежду уже можно не покупать, а размер летней вы ещё не знаете....