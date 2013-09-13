Май в народном календаре Май считается самым зеленым месяцем года, в котором уже все деревья покрылись зеленью и цветы распустили свои разноцветные шапки. Ранее май был неблагоприятным – нового урожая еще было мало, а с прошлого сезона уже нет. Не занимали ничего и в долг не давали, по той же причине – самим мало было.

В народе говорят:

Май холодный — год хлебородный.

Умеренные холода в мае— к щедрому урожаю.

В мае много хрущей (майских жуков) — к засухе.

Частые дожди и туманы в мае— к плодородному году.

Чаще всего холода приходятся на срок цветения черемухи (примерно с 4 мая). Говорят: «Когда цветет черемуха — всегда живет холод». Холода в мае называют «черемховыми».

1 мая – Кузьмин день. Кузьма Огородник. В этот день начинали куковать кукушки. Принято было сеять свеклу и морковь. Первыми каплями дождя омывали голову, чтоб хорошо росли волосы, как весенняя трава. Гуси купаются – жди теплой погоды. Если начало месяца холодное, то конец будет теплым и наоборот. На Кузьму в рубашке пахать – в шубе сеять.

2 мая – Иван ветхопещерник. В этот день осуществляли обряд «одеть весну в новинку» – брали холщевое полотно стелили на поле, клали на него пирог, тем самым пытались задобрить весну. Зацвела осина – к появлению грибов. Береза распускается раньше ольхи – к сухому лету, и наоборот.

3 мая – Федоров день. В этот день окликали покойных. По поверьям в эти сутки земля открывалась, и души умерших могли посмотреть на бытье живых. Появились цветы первоцвета – быть скоро теплу. Блеснула молния после дождя, а грома нет – будет ясная погода. Маргаритки наклонились к самой земле – к дождю.

4 мая – Федор-ляльник. Проклов день. Проклинали нечистую силу. Девушки водили хороводы вокруг яблонь. Чем раньше зацвела черемуха – тем жарче будет лето. Урожай щавеля – быть теплой и снежной зиме. Если соловей начал петь в голом лесу – урожая плодов не жди.

5 мая – день Луки. Православные вспоминали святого Луку в этот день. Высаживали лук. Как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у дорожки. Небо в кудрявых облаках – к скорому дождю.

6 мая – Георгия Победоносца. Угощали и чтили пастухов. Не плели, не вязали из шерсти, даже шерсть в руки не брали. Освящали поля и посеянные культуры. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лета жди холодного. При грозе нет грома – скоро погода наладится.

7 мая – день Елизаветы чудотворицы. Евсей. Заканчивали с посевом овса. Бытовало мнение, что в эти сутки люди склонны были к безделью, и он этой напасти спасала молитва Елизавете. Появлялось много комаров – к хорошему урожаю. На небе вокруг звезд белые или темные круги – быть дождю.

8 мая – День апостола Марка. Покровителя этого дня называли ключником, который открывал небо для дождей. Начинался посев гречки. Птица в огороде – урожай на грядках, птица в саду – яблоня в плоду. С Марка – ключника дожди теплые. Если идут частые и холодные дожди – меда не будет.

9 мая – Степанов день. Высаживали горох и ранний картофель. Готовили гороховый суп и кашу. Кукушка не характерно кукует (квакает) – к дождю. Если утренний ветер ко дню усиливается, а к вечеру ослабевает – будет держаться ясная погода.

10 мая – Семенов день. Начиналась вспашка полей. Не принято было есть зерна, все откладывали на посев. Кричит сова – быть холоду. Утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь.

11 мая – Максимов день. Встречали теплый ветер на перекрестках, который приносил здоровье. На Максима ветер-тепляк – здоровяк. Ночь теплая и много звезд – к высокому урожаю. Ясный восход солнца в этот день сулил солнечное лето.

12 мая – девять мучеников Кизических. Почитали девять целителей и читали заговор от девяти напастей. Много майских жуков – быть засухе. Если дождь начинался с молнии, то будет он продолжительно идти. Дуб раньше ясеня распускается – лето будет сухим.

13 мая – Иакова апостола. К этому дню прекращали свататься. Так как по старому стилю это был конец апреля. Восход солнца чистый и ясный – к солнечному лету. Цветки одуванчика открылись в пасмурную погоду – скоро наступит лучшая погода.

14 мая – Еремей запрягальник. Даже самые ленивые выходили в поле пахать в эти сутки. Считалось, что молитва святому Еремею помогала при посеве хлеба. Ночные работы бобров предвещают дождь. Лунная ночь – к заморозкам. На Еремея стоит погожий день, то и хлеб будет убираться в такой же.

15 мая – Борисов день или Борис и Глеб. Начинают петь соловьи, что предвещает приход лета и уход весны. Святого Бориса считали барышником, и каждый купец в этот день надеялся получить барыш. Борис и Глеб сеют хлеб. Если соловей не прекращает петь всю ночь – то стоит ждать солнечного дня.

16 мая – Марфа рассадница. Высаживали в открытый грунт рассаду капусты, и начинали сеять овощи. Варили зеленые щи. Молоко было вкуснее, когда в эти сутки корова поест молодой травы. Если цветет черемуха – то лето будет холодным. А если и много на ней цветов – еще и мокрым. Гуси и утки поднимают крылья и машут ими – ждать ненастья.

17 мая – Пелагея заступница. Отпугивали нечистую силу и вредителей с огородов особыми обрядами. Обильно цветет терен – вторая половина мая будет холодной. Светит солнце бледно, то плохая погода будет затяжной. Стаи перелетающих воробьев сулят сильный ветер.

18 мая – Ирина рассадница. Высаживали рассаду капусты и огурцов. Лучше этим заниматься было самой старшей женщине рано утром. Если рассада сильно много пьет воды – то покос будет сухим, а мало – мокрым. Изобилие хвоща на полях – к урожаю овса.

19 мая – Иов горошник. Огуречник. Продолжали сеять горох. Этим лучше было заниматься на закате, чтоб птицы не видели. Если росы обильные – то будет урожай огурцов. Осы строят гнезда на открытых местах – быть лету сырым.

20 мая – Купальница. Обязательно купали лошадей в водоеме. И сами крестьяне обливались заранее нагретой на солнце водой. Продолжался посев, и существовало такое поверье, что чужие семена дадут больше урожая. Посеешь в погоду – больше приплоду. Западные и восточные ветра наилучшие для посева. Сей под погоду – будешь есть хлеб год от году.

21 мая – Арсеньев день. Сеяли пшеницу. Чтили память Иоанна Богослова. Богатые хозяева пекли пироги и выходили на улицу угощать бедняков. Самим их есть было нельзя, если не удавалось некого угостить, то крошили птицам. Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу. День с дождями – гриб пойдет полками.

22 мая – теплый Николай. Святой Николай самый почитаемый среди народа. Никола осенний лошадь на двор загонит, а Никола весенний лошадь откормит. Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой.

23 мая – апостола Симона Зилота. Этот апостол является покровителем всех растущих трав. Лучший день для поиска клада. Время для сбора лекарственных трав. Пение птиц до рассвета – к дождливой погоде. Если во время дождя сильный ветер – то будет хорошая погода.

24 мая – Мокеев день. По этим суткам определяли всю погоду на лето. Нельзя было выходить работать в поле. Багряный восход и днем идет дождь – к грозовому и мокрому лету. Мокро на Мокея – жди лета еще мокрее.

25 мая – Епифанов день. Рябиновка. Появлялись первые цветы на водоемах. Приходили к рябине в красном и просили уберечь от пожара и ненастья. Поздно цветет рябина – к затяжной осени. Чайки далеко от берега не отлетают и на воду не садятся – к продолжительному ненастью.

26 мая – Гречишница. Лукерья Комарница. Дюжинами начинали появляться комары. Первые дни посева гречихи. Много комаров – готовь под ягоды коробов. Если много мошек – готовь по грибы лукошек.

27 мая – Сидор огуречник. Массовый прилет птиц, что предвещало счастливый год. Ясный день – к хорошему урожаю огурцов. На Сидора холодно – все лето такое.

28 мая – день Пахома. По поверьям с этого дня устанавливалось настоящее тепло. Досевали пшеницу. Пришел Пахом – запахло теплом. Пришел Пахом Бокогрей – досевай пшеницу скорей.

29 мая – Федор житник. Последний день для посева яровых культур. Варили каши к обеденному столу. Рябина уже должна была зацвести до этого дня. У Житника забота – ячменное поле заборонить. На Федора житника гром – будешь с зерном.

30 мая – Евдокия. Время окучивания картофеля. По этим суткам судили, каково будет оставшееся лето. Если был северный ветер, то лето будет холодным. Молодая Луна на Евдокию – к мокрому лету.

31 мая – Федор овсяник. Семь дев. Производили посев льна. Чтили в этот день помощника весны – Федота. Придет Федот — последний дуб лист развернет. Сеют лен у семи Олен.

Источник: agro-mir.com.ua