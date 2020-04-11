Анекдоты недели - 248 Как вы думаете, в новый учебный год надо будет детей в школу одевать или пижамы хватит?

Спасибо производителям сухариков за возможность не забыть вкус шашлыка, икры, стейка и прочих вкусностей. А производителям освежителей воздуха - за море, лес и тропики

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Британские ученые доказали, что "жаворонки" едят меньше "сов". Естественно, когда "жаворонок" рано утром открывает холодильник, то сразу становится понятно, что "совы" всё ночью сожрали.

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Если долго и внимательно смотреть в одну точку, то можно оказаться уволенным с работы.

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В новостях сказали, что нужно держать друг от друга дистанцию в 2 метра. В связи с этим у меня вопрос: а обязательно так близко подходить?

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- Мам, нас нужно подстричь.

- Я папа.

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Выносил мусор.

Соседи подумали, что переезжаю.

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Чужой выбор удивляет сразу, свой - позднее, но больше.

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ВОЗ предупреждает, что к нормальной жизни после карантина смогут вернуться только те, кто и до карантина были нормальными. Придурки останутся придурками.

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Настоящее варварство — это когда в средние века женщину, уличенную в колдовстве, бросали в реку, чтобы проверить, ведьма она или нет, без контрольной обычной женщины.

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Билл Гейтс заявил, что вживляться в башку будет не только чип, но и Дейл, а некоторым особенным ещё и Гайка.

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В любом большом торговом центре помимо комнат для детей должно быть место, где оставить мужчин, у чтобы не ныл.

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Наум Аронович, и почему Вы такой грустный?

- Сын женится.

- Зачем грустить, у всех сыновья женятся! Как невесту зовут-то?

- Степан.

- А-а, да... нееврейское имя.

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Ты плакала хоть раз после того как мы расстались?

- Да. Когда бревно на ногу упало...

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На утро после праздника: холодная вода слегка притупила боль. А зубная паста привела дыхание из состояния "кошка сдохла" в состояние "кошка сдохла в сосновом лесу".

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- Фима, у вашей жены такой странный акцент! Откуда она?

- Из винного погреба.

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Изя, был в Израиле прошел курс лечения. Таки дорого, три тыщи долларов заплатил!

— Мойша, за такие деньги вы могли бы у нас в Бердичеве лечиться целый год!

Даже еще на похороны бы хватило! Один мужчина надел маску

и отравился перегаром.