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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12160

Анекдоты недели - 248

Как вы думаете, в новый учебный год надо будет детей в школу одевать или пижамы хватит?

Спасибо производителям сухариков за возможность не забыть вкус шашлыка, икры, стейка и прочих вкусностей. А производителям освежителей воздуха - за море, лес и тропики

***

Британские ученые доказали, что "жаворонки" едят меньше "сов". Естественно, когда "жаворонок" рано утром открывает холодильник, то сразу становится понятно, что "совы" всё ночью сожрали.

***

Если долго и внимательно смотреть в одну точку, то можно оказаться уволенным с работы.

***

В новостях сказали, что нужно держать друг от друга дистанцию в 2 метра. В связи с этим у меня вопрос: а обязательно так близко подходить?

***

- Мам, нас нужно подстричь.
- Я папа.

***

Выносил мусор. 
Соседи подумали, что переезжаю.

***

Чужой выбор удивляет сразу, свой - позднее, но больше.

***

ВОЗ предупреждает, что к нормальной жизни после карантина смогут вернуться только те, кто и до карантина были нормальными. Придурки останутся придурками.

***

Настоящее варварство — это когда в средние века женщину, уличенную в колдовстве, бросали в реку, чтобы проверить, ведьма она или нет, без контрольной обычной женщины.

***

Билл Гейтс заявил, что вживляться в башку будет не только чип, но и Дейл, а некоторым особенным ещё и Гайка.

***

В любом большом торговом центре помимо комнат для детей должно быть место, где оставить мужчин, у чтобы не ныл.

***

Наум Аронович, и почему Вы такой грустный? 
- Сын женится. 
- Зачем грустить, у всех сыновья женятся! Как невесту зовут-то? 
- Степан. 
- А-а, да... нееврейское имя.

***

Ты плакала хоть раз после того как мы расстались? 
- Да. Когда бревно на ногу упало...

***

На утро после праздника: холодная вода слегка притупила боль. А зубная паста привела дыхание из состояния "кошка сдохла" в состояние "кошка сдохла в сосновом лесу".

***

- Фима, у вашей жены такой странный акцент! Откуда она?
- Из винного погреба.

***

Изя, был в Израиле прошел курс лечения. Таки дорого, три тыщи долларов заплатил!
— Мойша, за такие деньги вы могли бы у нас в Бердичеве лечиться целый год!
Даже еще на похороны бы хватило! Один мужчина надел маску 
и отравился перегаром.

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