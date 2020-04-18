Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 249

Вчера такое чувство было, как будто влюбился, а потом поел, и вроде отпустило.

Клянусь быть с тобой в богатстве и в роскоши, в радости и в счастье, в Париже и в Лондоне, в твоих замках и на яхтах…
- Невеста! По тексту, по тексту!

***

Моня, перед свадьбой я хочу тебе признаться во всех своих грехах! 
— Сарочка, я тебя умоляю, ты неделю назад признавалась! 
— Таки есть свежие данные.

***

Острый момент в индийском кино:

— Я тебя убью, но сначала я и мои сорок слонов станцуем.

***

Еврей угощает своего гостя жареной картошкой, приговаривая:
— Ешьте, не стесняйтесь! Она собственного производства.
— Но у вас же нет огорода!?
— Мы с женой купили себе место на кладбище, но никому из нас оно пока еще не понадобилось. Вот я и сажаю там картошку.

***

Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
- Пенсия у них после 10-го.

***

- Любимая, я впервые пью такой вкусный кофе!

- Поставь чашку на место – это моя!

***

Благодаря режиму самоизоляции у меня наконец появилось время сделать ремонт в ванной, разобрать хлам в кладовке и почитать Достоевского. Ничего это я еще не сделал, но время появилось.

***

- Поручик, почему Вы весь мокрый? На улице дождь?
- Нет. Ветер!

***

Учебный год заканчивается. Скоро родители узнают свои оценки.

***

- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!

- А вы яблоки моете?

- Да.

- Попробуйте не мыть.

***

Тот, кто в молодости предусмотрительно рожал и воспитывал детей, пожизненно обеспечил себя в старости бесплатными подержанными телефонами.

***

Я думал, что совсем не умею лазить по деревьям, пока в лесу не встретил кабана-секача.

***

Сантехник уронил на ногу раковину в консерватории и взял самое чистое "ля" за всю историю заведения.

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