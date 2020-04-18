Анекдоты недели - 249

Клянусь быть с тобой в богатстве и в роскоши, в радости и в счастье, в Париже и в Лондоне, в твоих замках и на яхтах…
- Невеста! По тексту, по тексту!
***
Моня, перед свадьбой я хочу тебе признаться во всех своих грехах!
— Сарочка, я тебя умоляю, ты неделю назад признавалась!
— Таки есть свежие данные.
***
Острый момент в индийском кино:
— Я тебя убью, но сначала я и мои сорок слонов станцуем.
***
Еврей угощает своего гостя жареной картошкой, приговаривая:
— Ешьте, не стесняйтесь! Она собственного производства.
— Но у вас же нет огорода!?
— Мы с женой купили себе место на кладбище, но никому из нас оно пока еще не понадобилось. Вот я и сажаю там картошку.
***
Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
- Пенсия у них после 10-го.
***
- Любимая, я впервые пью такой вкусный кофе!
- Поставь чашку на место – это моя!
***
Благодаря режиму самоизоляции у меня наконец появилось время сделать ремонт в ванной, разобрать хлам в кладовке и почитать Достоевского. Ничего это я еще не сделал, но время появилось.
***
- Поручик, почему Вы весь мокрый? На улице дождь?
- Нет. Ветер!
***
Учебный год заканчивается. Скоро родители узнают свои оценки.
***
- Доктор, ваша яблочная диета для похудения мне не помогает!
- А вы яблоки моете?
- Да.
- Попробуйте не мыть.
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Тот, кто в молодости предусмотрительно рожал и воспитывал детей, пожизненно обеспечил себя в старости бесплатными подержанными телефонами.
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Я думал, что совсем не умею лазить по деревьям, пока в лесу не встретил кабана-секача.
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Сантехник уронил на ногу раковину в консерватории и взял самое чистое "ля" за всю историю заведения.
Как вы думаете, в новый учебный год надо будет детей в школу одевать или пижамы хватит?... 1
Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы топорщатся, бороды клочьями, пивные животы. Жуть! А про мужиков я...
Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей....
В аптеку, без маски нельзя, даже за маской. Свою первую маску ты должен добыть в бою на улице....
Какой сегодня день карантина?
Спился со счёта....