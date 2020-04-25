Анекдоты недели - 250

Моя голова, как дамская сумочка. Порой удивляешься, как в такую маленькую голову влазит столько нужного и ненужного хлама.
***
В чёрной маске ходить круче, чем в белой. В белой ты просто ответственный человек, а в чёрной – ниндзя.
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Вот и самоизоляции конец,
кто не спился - молодец!
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У нас с друзьями есть традиция: каждое следующее лето мы собираемся на море.
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На выходные обещали +22. По 11 на субботу и воскресенье.
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Что бы с тобой не случилась, всегда найдётся тот, кто так и знал.
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Приму участие в рекламе виски. Меньше 10 дублей не беспокоить.
***
Комплименты принято выслушивать с подозрением. Наверняка после них последует какая-нибудь просьба. А вот оскорбления - совсем другое дело. Оскорбления исходят от чистого сердца и не имеют никаких корыстных мотивов.
***
- Кум, сколько тебе нужно выпить, чтобы было 2промиле в крови?
- Та мне нужно два дня не пить!
***
Дорогой! Tы скоро будешь папой!
- Папой?! С ума сошла? Я даже не католик!
***
Яша, вы думаете с Сарочкой ребёночка заводить?
— Ой, мама, я об этом каждую ночь думаю.
— А Сарочка?
— А у Сарочки от этого даже каждый раз голова болит. Она говорит, что ей на работе об этом лучше думается.
***
Представляешь? Каждый день ссоры! То постель не убрал, то собаку не выгулял, то посуду не помыл, то зарабатываю мало!
- Так, а по морде?!
- Да не, руки, слава Богу, ещё не распускает...
***
Моисей Семёнович Кац навсегда потерял веру в логику, когда на пасеке его укусила коза.
***
- Бабушка, я вас обследовал, у вас все в порядке. Объясните еще раз, на что жалуетесь?
- Так, милок, задыхаюсь я.
- Когда?
- Когда за автобусом бегу и догнать его не могу.
***
Знаете ли вы, что самые большие гонорары за хорошую статью получают не журналисты, а адвокаты.
***
Удаленная работа, блин, опасная!
Можно проспать конец рабочего дня!
Вчера такое чувство было, как будто влюбился, а потом поел, и вроде отпустило....
Как вы думаете, в новый учебный год надо будет детей в школу одевать или пижамы хватит?... 1
Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы топорщатся, бороды клочьями, пивные животы. Жуть! А про мужиков я...
Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей....
В аптеку, без маски нельзя, даже за маской. Свою первую маску ты должен добыть в бою на улице....