Анекдоты недели - 250 Хотела за лето сбросить пять килограммов! В общем, осталось еще семь....

Моя голова, как дамская сумочка. Порой удивляешься, как в такую маленькую голову влазит столько нужного и ненужного хлама.

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В чёрной маске ходить круче, чем в белой. В белой ты просто ответственный человек, а в чёрной – ниндзя.

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Вот и самоизоляции конец,

кто не спился - молодец!

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У нас с друзьями есть традиция: каждое следующее лето мы собираемся на море.

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На выходные обещали +22. По 11 на субботу и воскресенье.

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Что бы с тобой не случилась, всегда найдётся тот, кто так и знал.

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Приму участие в рекламе виски. Меньше 10 дублей не беспокоить.

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Комплименты принято выслушивать с подозрением. Наверняка после них последует какая-нибудь просьба. А вот оскорбления - совсем другое дело. Оскорбления исходят от чистого сердца и не имеют никаких корыстных мотивов.

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- Кум, сколько тебе нужно выпить, чтобы было 2промиле в крови?

- Та мне нужно два дня не пить!

***

Дорогой! Tы скоро будешь папой!

- Папой?! С ума сошла? Я даже не католик!

***

Яша, вы думаете с Сарочкой ребёночка заводить?

— Ой, мама, я об этом каждую ночь думаю.

— А Сарочка?

— А у Сарочки от этого даже каждый раз голова болит. Она говорит, что ей на работе об этом лучше думается.

***

Представляешь? Каждый день ссоры! То постель не убрал, то собаку не выгулял, то посуду не помыл, то зарабатываю мало!

- Так, а по морде?!

- Да не, руки, слава Богу, ещё не распускает...

***

Моисей Семёнович Кац навсегда потерял веру в логику, когда на пасеке его укусила коза.

***

- Бабушка, я вас обследовал, у вас все в порядке. Объясните еще раз, на что жалуетесь?

- Так, милок, задыхаюсь я.

- Когда?

- Когда за автобусом бегу и догнать его не могу.

***

Знаете ли вы, что самые большие гонорары за хорошую статью получают не журналисты, а адвокаты.

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Удаленная работа, блин, опасная!

Можно проспать конец рабочего дня!