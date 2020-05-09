Анекдоты недели - 251 Погода налаживается: дождь становится значительно теплее.

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, её родители перестали отвечать на звонки.

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В первую брачную ночь молодые в постели долго переписывались по телефону и заснули усталые и счастливые.

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Из всего медоборудования районной больницы работал только автомат по продаже бахил.

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Жизнь как на корабле: горизонты далеки, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, а плыть надо.

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- Зачем ты это сделала?

- Что из того, что я сделала, зачем?

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Маленькое чёрное платье.

Маленькое красное платье.

И белое, жаль, тоже маленькое.

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Был бы Малевич настоящим евреем, он бы написал "Белый квадрат", сэкономив при этом банку черной краски.

***

Сыночка, где ты мечтаешь работать?

- Я мечтаю работать?!

***

Обожаю дожди.

— Ты меланхолик?

— Нет, я продавец зонтов.

***

- Аллё! Это кто?

- Где?

***

Трудовик говорит ученику:

- Сидоров, ты чего в розетку полез? Хочешь, чтобы тебя, как Тутанхамона, перебинтовали?

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Идёт лекция о самозащите от насильников.

Инспектор полиции объясняет:

— Когда на вас нападают, вы должны ударить насильника ногой в пах Поднимается одна девушка и спрашивает:

— Скажите, господин инспектор, а когда нужно ударить: после изнасилования или перед?

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Общество анонимных алкоголиков выпустило книгу «Хроники XX и XXI веков»…

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Только что какой-то придурок летел на «Бентли» по городу 190 км/час, вообще обкуренный. Бывают же такие козлы! Еле обогнал его.

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- Женщина! Немедленно выйдите из магазина!

- Но я же в маске.

- Из огурцов?!