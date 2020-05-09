Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12101

Анекдоты недели - 251

Погода налаживается: дождь становится значительно теплее.

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, её родители перестали отвечать на звонки.

***

В первую брачную ночь молодые в постели долго переписывались по телефону и заснули усталые и счастливые.

***

Из всего медоборудования районной больницы работал только автомат по продаже бахил.

***

Жизнь как на корабле: горизонты далеки, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, а плыть надо.

***

- Зачем ты это сделала?
- Что из того, что я сделала, зачем?

***

Маленькое чёрное платье.
Маленькое красное платье.
И белое, жаль, тоже маленькое.

***

Был бы Малевич настоящим евреем, он бы написал "Белый квадрат", сэкономив при этом банку черной краски.

***

Сыночка, где ты мечтаешь работать?
- Я мечтаю работать?!

***

Обожаю дожди.
— Ты меланхолик? 
— Нет, я продавец зонтов.

***

- Аллё! Это кто?
- Где?

***

Трудовик говорит ученику:
- Сидоров, ты чего в розетку полез? Хочешь, чтобы тебя, как Тутанхамона, перебинтовали?

***

Идёт лекция о самозащите от насильников.
Инспектор полиции объясняет:
— Когда на вас нападают, вы должны ударить насильника ногой в пах Поднимается одна девушка и спрашивает:
— Скажите, господин инспектор, а когда нужно ударить: после изнасилования или перед?

***

Общество анонимных алкоголиков выпустило книгу «Хроники XX и XXI веков»…

***

Только что какой-то придурок летел на «Бентли» по городу 190 км/час, вообще обкуренный. Бывают же такие козлы! Еле обогнал его.

***

- Женщина! Немедленно выйдите из магазина!

- Но я же в маске.

- Из огурцов?!

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