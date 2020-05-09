Анекдоты недели - 251

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, её родители перестали отвечать на звонки.
***
В первую брачную ночь молодые в постели долго переписывались по телефону и заснули усталые и счастливые.
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Из всего медоборудования районной больницы работал только автомат по продаже бахил.
***
Жизнь как на корабле: горизонты далеки, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, а плыть надо.
***
- Зачем ты это сделала?
- Что из того, что я сделала, зачем?
***
Маленькое чёрное платье.
Маленькое красное платье.
И белое, жаль, тоже маленькое.
***
Был бы Малевич настоящим евреем, он бы написал "Белый квадрат", сэкономив при этом банку черной краски.
***
Сыночка, где ты мечтаешь работать?
- Я мечтаю работать?!
***
Обожаю дожди.
— Ты меланхолик?
— Нет, я продавец зонтов.
***
- Аллё! Это кто?
- Где?
***
Трудовик говорит ученику:
- Сидоров, ты чего в розетку полез? Хочешь, чтобы тебя, как Тутанхамона, перебинтовали?
***
Идёт лекция о самозащите от насильников.
Инспектор полиции объясняет:
— Когда на вас нападают, вы должны ударить насильника ногой в пах Поднимается одна девушка и спрашивает:
— Скажите, господин инспектор, а когда нужно ударить: после изнасилования или перед?
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Общество анонимных алкоголиков выпустило книгу «Хроники XX и XXI веков»…
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Только что какой-то придурок летел на «Бентли» по городу 190 км/час, вообще обкуренный. Бывают же такие козлы! Еле обогнал его.
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- Женщина! Немедленно выйдите из магазина!
- Но я же в маске.
- Из огурцов?!
Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки....
Хотела за лето сбросить пять килограммов! В общем, осталось еще семь.......
Вчера такое чувство было, как будто влюбился, а потом поел, и вроде отпустило....
Как вы думаете, в новый учебный год надо будет детей в школу одевать или пижамы хватит?... 1
Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы топорщатся, бороды клочьями, пивные животы. Жуть! А про мужиков я...