Новый сборник поговорок:
Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь.
***
Друг познается на социальной дистанции.
***
Где родился — там и сиди на карантине.
***
Незваный гость — хуже инфицированного.
***
Вирус в бороду — пневмония в ребро.
***
Дорога туалетная бумага к эпидемии.
***
Самоизоляцию пережить — не поле перейти.
***
Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома.
***
На чужой вайфай рот не разевай.
***
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в веб-камеру не лезло.
***
На бога надейся, а руки-то помой.
***
Обещанной вакцины три года ждут.
***
Вируса бояться — на пробежку не ходить.
***
А ВОЗ и ныне там…
***
Не было заботы — купила баба летучую мышь (на уханьском рынке).
***
Один пашет, семеро на карантине пляшут.
***
Любишь кататься — люби и масочки носить.
***
С инфицированными жить — в карантине выть.
***
Кто про что, а инфицированные про вирус.
***
Переболела — гуляй смело!
***
В магазин поспешишь — людей заразишь.
***
Мал санитайзер, да дорог.
***
Бойся китайцев, дары приносящих!
***
Паршивая овца все противоэпидемиологические меры портит.
***
Свой на свояка чихает издалека.
***
На карантин надейся, а сам не плошай.
***
Век живи, век лечись!
***
Кто не курит и не пьёт, от короны не помрёт.
***
Семь раз отмерь, один раз чихни.
***
У семи докторов пациент без маски.
***
Все дороги ведут в Ухань.
***
Корона, что дышло — куда чихнёшь, туда и вышла.
***
Вакцина — дура, карантин — молодец.
***
С кем поведёшься, от того и заразишься.
***
***
Ковид гриппа не слаще.
***
Не так страшен ковид, как его малюют.
***
Виртуальный друг лучше новых двух.
***
Хорошо чихает тот, кто чихает последним.
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