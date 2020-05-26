Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:25176

Коронавирус. Старые поговорки на новый лад

Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки.

Новый сборник поговорок:
Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь.

***
Друг познается на социальной дистанции.

***
Где родился — там и сиди на карантине.

***
Незваный гость — хуже инфицированного.
***
Вирус в бороду — пневмония в ребро.

***
Дорога туалетная бумага к эпидемии.

***
Самоизоляцию пережить — не поле перейти.

***
Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома.

***
На чужой вайфай рот не разевай.

***
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в веб-камеру не лезло.

***
На бога надейся, а руки-то помой.

***
Обещанной вакцины три года ждут.

***
Вируса бояться — на пробежку не ходить.

***
А ВОЗ и ныне там…

***
Не было заботы — купила баба летучую мышь (на уханьском рынке).

***
Один пашет, семеро на карантине пляшут.

***
Любишь кататься — люби и масочки носить.

***
С инфицированными жить — в карантине выть.

***
Кто про что, а инфицированные про вирус.

***
Переболела — гуляй смело!

***
В магазин поспешишь — людей заразишь.

***
Мал санитайзер, да дорог.

***
Бойся китайцев, дары приносящих!

***
Паршивая овца все противоэпидемиологические меры портит.

***
Свой на свояка чихает издалека.

***
На карантин надейся, а сам не плошай.

***
Век живи, век лечись!

***
Кто не курит и не пьёт, от короны не помрёт.

***
Семь раз отмерь, один раз чихни.

***
У семи докторов пациент без маски.

***
Все дороги ведут в Ухань.

***
Корона, что дышло — куда чихнёшь, туда и вышла.

***

Вакцина — дура, карантин — молодец.

***
С кем поведёшься, от того и заразишься.

***
***

Ковид гриппа не слаще.
***

Не так страшен ковид, как его малюют.

***
Виртуальный друг лучше новых двух.

***
Хорошо чихает тот, кто чихает последним.

Досуг Ковид Коронавирус Поговорки Юмор

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