Коронавирус. Старые поговорки на новый лад Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки.

Новый сборник поговорок:

Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь.

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Друг познается на социальной дистанции.

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Где родился — там и сиди на карантине.

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Незваный гость — хуже инфицированного.

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Вирус в бороду — пневмония в ребро.

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Дорога туалетная бумага к эпидемии.

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Самоизоляцию пережить — не поле перейти.

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Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома.

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На чужой вайфай рот не разевай.

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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в веб-камеру не лезло.

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На бога надейся, а руки-то помой.

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Обещанной вакцины три года ждут.

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Вируса бояться — на пробежку не ходить.

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А ВОЗ и ныне там…

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Не было заботы — купила баба летучую мышь (на уханьском рынке).

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Один пашет, семеро на карантине пляшут.

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Любишь кататься — люби и масочки носить.

***

С инфицированными жить — в карантине выть.

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Кто про что, а инфицированные про вирус.

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Переболела — гуляй смело!

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В магазин поспешишь — людей заразишь.

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Мал санитайзер, да дорог.

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Бойся китайцев, дары приносящих!

***

Паршивая овца все противоэпидемиологические меры портит.

***

Свой на свояка чихает издалека.

***

На карантин надейся, а сам не плошай.

***

Век живи, век лечись!

***

Кто не курит и не пьёт, от короны не помрёт.

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Семь раз отмерь, один раз чихни.

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У семи докторов пациент без маски.

***

Все дороги ведут в Ухань.

***

Корона, что дышло — куда чихнёшь, туда и вышла.

***

Вакцина — дура, карантин — молодец.

***

С кем поведёшься, от того и заразишься.

***

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Ковид гриппа не слаще.

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Не так страшен ковид, как его малюют.

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Виртуальный друг лучше новых двух.

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Хорошо чихает тот, кто чихает последним.