Анекдоты недели - 257 Это первый год, когда не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за денег.

Никогда не пользуйтесь туалетом во сне... Это ловушка!

***

Изя, а вы знаете, шо у царя Соломона было 900 жен. Интересно, а чем он их кормил?

— Меня, Сема, больше интересует другое — а сам-то он кушать таки успевал?

***

Бизнес-идея.

1. Заключаем договор с оператором сотовой связи на "ПЛАТНЫЙ НОМЕР".

2. Берём кредит в банке.

3. Не платим кредит.

4. Коллекторы звонят на ваш платный номер КРУГЛОСУТОЧНО.

5. Гребём бабло лопатой.

***

Пожилая пара приходит в гости к другой такой же. Пока бабульки возятся на кухне, деды болтают в комнате.

— Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан, не понравилось.

— А что за ресторан?

— Черт, вылетело из головы. Как называется этот красный цветок, который ты даришь тому, кого любишь?

— Тюльпан?

— Нет.

— Гвоздика?

— Тоже нет.

— Роза?

— Точно, роза. Роза, как называется тот ресторан, в который мы ходили на прошлой неделе?

***

Кто знает, как перед работой

убрать эффект красных глаз?

***

Кошки относятся к отряду ночнокопытных.

***

Маска, конечно, не остановит коронавирус, но ясно даст понять, что ему здесь не рады.

***

Для того, чтобы похудеть, не обязательно сидеть на диете. Просто надо есть овощи и фрукты, и неважно какие. Главное – немытые.

***

Вы сможете существенно сэкономить и на простыни, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.

***

Дети взрослеют всё раньше и в переходном возрасте уже готовы идти на пенсию.

***

Официант:

- А это наш фирменный и очень популярный салат!

- На вкус что-то не очень...

- Его главное достоинство в другом - он лицо не пачкает.

***

Самое страшное в общественном транспорте - это не контролёры и не алкоголики, и даже не бритоголовые хулиганы, а два пятых класса, возвращающихся из цирка.