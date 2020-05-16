Анекдоты недели - 257

Никогда не пользуйтесь туалетом во сне... Это ловушка!
***
Изя, а вы знаете, шо у царя Соломона было 900 жен. Интересно, а чем он их кормил?
— Меня, Сема, больше интересует другое — а сам-то он кушать таки успевал?
***
Бизнес-идея.
1. Заключаем договор с оператором сотовой связи на "ПЛАТНЫЙ НОМЕР".
2. Берём кредит в банке.
3. Не платим кредит.
4. Коллекторы звонят на ваш платный номер КРУГЛОСУТОЧНО.
5. Гребём бабло лопатой.
***
Пожилая пара приходит в гости к другой такой же. Пока бабульки возятся на кухне, деды болтают в комнате.
— Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан, не понравилось.
— А что за ресторан?
— Черт, вылетело из головы. Как называется этот красный цветок, который ты даришь тому, кого любишь?
— Тюльпан?
— Нет.
— Гвоздика?
— Тоже нет.
— Роза?
— Точно, роза. Роза, как называется тот ресторан, в который мы ходили на прошлой неделе?
***
Кто знает, как перед работой
убрать эффект красных глаз?
***
Кошки относятся к отряду ночнокопытных.
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Маска, конечно, не остановит коронавирус, но ясно даст понять, что ему здесь не рады.
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Для того, чтобы похудеть, не обязательно сидеть на диете. Просто надо есть овощи и фрукты, и неважно какие. Главное – немытые.
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Вы сможете существенно сэкономить и на простыни, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.
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Дети взрослеют всё раньше и в переходном возрасте уже готовы идти на пенсию.
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Официант:
- А это наш фирменный и очень популярный салат!
- На вкус что-то не очень...
- Его главное достоинство в другом - он лицо не пачкает.
***
Самое страшное в общественном транспорте - это не контролёры и не алкоголики, и даже не бритоголовые хулиганы, а два пятых класса, возвращающихся из цирка.
Погода налаживается: дождь становится значительно теплее....
Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки....
Хотела за лето сбросить пять килограммов! В общем, осталось еще семь.......
Вчера такое чувство было, как будто влюбился, а потом поел, и вроде отпустило....
Как вы думаете, в новый учебный год надо будет детей в школу одевать или пижамы хватит?... 1