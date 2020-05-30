Анекдоты недели - 254 Добровольная и бескорыстная работа считается не трудом, а одной из форм активного отдыха. Или ярко выраженным симптомом небольшого умственного расстройства.

Если у вас диарея - не пугайтесь: это только усугубит ситуацию.

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На работу можно ездить и на велотренажёре, если вы фрилансер.

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Ну почему у комаров нет принципа: "Не есть после шести"?

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Шесть лет не курил, не пил, не гулял, а потом в школу отдали - и понеслось.

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Умная женщина никогда не кричит на мужчину. Приказы отдаются спокойно, чётко и ясно.

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Удалось решить проблему лишнего веса: теперь весь свой вес считаю нужным.

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С возрастом люди делают меньше глупостей: не те возможности.

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В такую жару понимаешь, почему в Африке женщины носят только бусы.

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- Я качаюсь по 2,5 часа каждый день, а мышцы не растут.

- Не знаю, может с качелями, что-то не так?

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Соскучились по лету и морю? Поставьте вентилятор за кипящим чайником, направьте струю воздуха на себя и закройте глаза. А вопли жены сойдут за крики чаек.

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Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из Интернета, а дочь туда выкладывает.

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Папа, а почему мы едим картошку в мундире, а наши соседи постоянно жарят шашлыки?

- А это, сынок, потому что они лентяи. Они не хотят её сажать, окучивать и обирать колорадского жука.

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Борщ и у соседки можно поесть, а вот наорать, что пересолила, тут жена нужна.

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Муж листает "Атлас растений":

- Дорогая, ты у меня настоящий цветочек!

- Ой! Роза?

- Не, кровохлёбка…

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Купил себе влажные салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как вы собираетесь отдыхать в этом году?

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Встретились две подружки. Обе в отпуске. Одна другую спрашивает:

- Светка, о чем задумалась?

- Да не понимаю, что-то так грустно... Наверное, уровень красного полусладкого в крови упал.

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Экстремальный отдых - это когда твоя жена намного сильнее тебя, а ты все равно ходишь налево.

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Муж расстается с женой на вокзале, она уезжает на отдых, на Кавказ.

- Ты там давай, осторожно. Поняла?

- Поняла! Давать осторожно.