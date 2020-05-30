Анекдоты недели - 254

Если у вас диарея - не пугайтесь: это только усугубит ситуацию.
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На работу можно ездить и на велотренажёре, если вы фрилансер.
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Ну почему у комаров нет принципа: "Не есть после шести"?
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Шесть лет не курил, не пил, не гулял, а потом в школу отдали - и понеслось.
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Умная женщина никогда не кричит на мужчину. Приказы отдаются спокойно, чётко и ясно.
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Удалось решить проблему лишнего веса: теперь весь свой вес считаю нужным.
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С возрастом люди делают меньше глупостей: не те возможности.
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В такую жару понимаешь, почему в Африке женщины носят только бусы.
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- Я качаюсь по 2,5 часа каждый день, а мышцы не растут.
- Не знаю, может с качелями, что-то не так?
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Соскучились по лету и морю? Поставьте вентилятор за кипящим чайником, направьте струю воздуха на себя и закройте глаза. А вопли жены сойдут за крики чаек.
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Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из Интернета, а дочь туда выкладывает.
***
Папа, а почему мы едим картошку в мундире, а наши соседи постоянно жарят шашлыки?
- А это, сынок, потому что они лентяи. Они не хотят её сажать, окучивать и обирать колорадского жука.
***
Борщ и у соседки можно поесть, а вот наорать, что пересолила, тут жена нужна.
***
Муж листает "Атлас растений":
- Дорогая, ты у меня настоящий цветочек!
- Ой! Роза?
- Не, кровохлёбка…
***
Купил себе влажные салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как вы собираетесь отдыхать в этом году?
***
Встретились две подружки. Обе в отпуске. Одна другую спрашивает:
- Светка, о чем задумалась?
- Да не понимаю, что-то так грустно... Наверное, уровень красного полусладкого в крови упал.
***
Экстремальный отдых - это когда твоя жена намного сильнее тебя, а ты все равно ходишь налево.
***
Муж расстается с женой на вокзале, она уезжает на отдых, на Кавказ.
- Ты там давай, осторожно. Поняла?
- Поняла! Давать осторожно.
Интересно, если поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?...
Это первый год, когда не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за денег....
Погода налаживается: дождь становится значительно теплее....
Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки....
Хотела за лето сбросить пять килограммов! В общем, осталось еще семь.......