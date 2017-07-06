Календарь июля: праздники и выходные В июле 2020 года 31 день. Из них 23 рабочих и 8 выходных.

Дополнительных выходных в июле не предвидится. Выходные дни: 4-5; 11-12; 18-19; 25-26 июля. Праздники в июле: 1 июля – День архитектуры Украины 2 июля – Международный день спортивной журналистики 4 июля – День национальной полиции Украины День судового эксперта Украины Международный день кооперативов 5 июля – День Военно-Морских сил Украины 6 июля – Всемирный день поцелуя 7 июля – День работников природно-заповедного дела народный праздник Ивана Купала Рождество Иоанна Предтечи 8 июля – День семьи 11 июля – Всемирный день народонаселения Всемирный день шоколада 12 июля – День рыбака День фотографа Всемирный день бортпроводника Святых апостолов Петра и Павла 15 июля – Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев 16 июля – День бухгалтера Украины 18 июля – Международный день Нельсона Манделы 19 июля – День работников металлургической отрасли Украины 20 июля – Международный день шахмат 22 июля – Международный день бокса 25 июля – День зубного техника 26 июля – День работников торговли День парашютиста 28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами День PR-специалиста День крещения Киевской Руси – Украины 30 июля – Международный день дружбы Всемирный день борьбы с торговлей людьми 31 июля – День системного администратора.