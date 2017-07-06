Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:00121

Календарь июля: праздники и выходные

В июле 2020 года 31 день. Из них 23 рабочих и 8 выходных.

Дополнительных выходных в июле не предвидится.

Выходные дни: 4-5; 11-12; 18-19; 25-26 июля. 

Праздники в июле:

1 июля – День архитектуры Украины

2 июля – Международный день спортивной журналистики

4 июля – День национальной полиции Украины

                 День судового эксперта Украины

                 Международный день кооперативов

5 июля – День Военно-Морских сил Украины

6 июля – Всемирный день поцелуя

7 июля – День работников природно-заповедного дела

                 народный праздник Ивана Купала

                 Рождество Иоанна Предтечи

8 июля – День семьи

11 июля – Всемирный день народонаселения

                    Всемирный день шоколада

12 июля – День рыбака

                    День фотографа

                    Всемирный день бортпроводника

                    Святых апостолов Петра и Павла

15 июля – Всемирный день навыков молодежи,

                    День украинских миротворцев

16 июля – День бухгалтера Украины

18 июля – Международный день Нельсона Манделы

19 июля – День работников металлургической отрасли Украины

20 июля – Международный день шахмат

22 июля – Международный день бокса

25 июля – День зубного техника

26 июля – День работников торговли

                    День парашютиста

28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами

                    День PR-специалиста

                    День крещения Киевской Руси – Украины

30 июля – Международный день дружбы

                    Всемирный день борьбы с торговлей людьми

31 июля – День системного администратора.

Досуг Июль Праздник Профессиональный праздник
view counter

По тематике

29.08.2019 16:19

Президент Зеленский подарил украинцам новый праздник

Стало известно, что в Украине появится новый профессиональный праздник, инициатором которого стал президент Украины Владимир Зеленский....

День святого Валентина: история и традиции праздника
14.02.2018 12:09

День святого Валентина: история и традиции праздника

Сегодня, 14 февраля мир отмечает День Святого Валентина, или День всех влюбленных....

16.11.2017 13:59

Сумчанам добавили один выходной в декабре

Сегодня, 16 ноября, Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины....

Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции и приметы праздника
14.10.2017 10:21

Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции и приметы праздника

Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября. Его считают главным осенним христианским праздником, история которого...

Ивана Купала: история праздника, традиции и запреты
06.07.2017 20:45

Ивана Купала: история праздника, традиции и запреты

Ивана Купала отмечается в ночь на 7 июля. Этот яркий мистический праздник богат интересными традициями и колоритными обрядами....

Новости

Мэр Сум предупредил об ужесточении карантина
Вчера 08:44
Сумська обласна служба зайнятості активно підтримує фінансами бізнес, який зазнав втрат під час карантину
Сегодня 11:30
У Сумах презентують дебютну художню виставку сумської мисткині
Сегодня 10:52
В Сумах 24-летняя художница с тяжелой формой ДЦП закончила школу (видео)
Сегодня 10:09
На Сумщине от коронавируса вылечились еще 8 человек
Сегодня 09:30
На Сумщине 0 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:26
В Сумской областной больнице прокомментировали обыски СБУ
Сегодня 08:59
«Сумчанка» узнала соперников по Клубному кубку Европы по индорхоккею
Сегодня 08:40
У Сумах відкриється виставка ілюстративного живопису «Спанчоси»
Сегодня 08:04
На Сумщине во время ВНО вызывали «скорую»
Вчера 21:54
В Шостке полицейские остановили пьяного мопедиста-рекордсмена
Вчера 18:06
Мэр Сум похвастался неработающим фонтаном
Вчера 17:46
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.