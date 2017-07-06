Календарь июля: праздники и выходные

Дополнительных выходных в июле не предвидится.
Выходные дни: 4-5; 11-12; 18-19; 25-26 июля.
Праздники в июле:
1 июля – День архитектуры Украины
2 июля – Международный день спортивной журналистики
4 июля – День национальной полиции Украины
День судового эксперта Украины
Международный день кооперативов
5 июля – День Военно-Морских сил Украины
6 июля – Всемирный день поцелуя
7 июля – День работников природно-заповедного дела
народный праздник Ивана Купала
Рождество Иоанна Предтечи
8 июля – День семьи
11 июля – Всемирный день народонаселения
Всемирный день шоколада
12 июля – День рыбака
День фотографа
Всемирный день бортпроводника
Святых апостолов Петра и Павла
15 июля – Всемирный день навыков молодежи,
День украинских миротворцев
16 июля – День бухгалтера Украины
18 июля – Международный день Нельсона Манделы
19 июля – День работников металлургической отрасли Украины
20 июля – Международный день шахмат
22 июля – Международный день бокса
25 июля – День зубного техника
26 июля – День работников торговли
День парашютиста
28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами
День PR-специалиста
День крещения Киевской Руси – Украины
30 июля – Международный день дружбы
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
31 июля – День системного администратора.
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