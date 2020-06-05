Анекдоты недели - 255

Из всех способностей,
самая классная – платёжеспособность.
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Хорошо, когда на банковском счёте сумма с восемью нулями. Плохо, что других цифр там нет.
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Если в "Кока-колу" налить немного молока, то через шесть часов отстаивания, "Кока-кола" очистится от всевозможных примесей, и вы сможете насладиться вкусом чистого бензина.
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Не хочу хвастаться, но Билл Гейтс и я суммарно имеем 102 миллиарда долларов и тысячу гривен.
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- Купил карту мира - буду путешествовать!
- Откуда у тебя столько денег?
- A она недорогая.
***
Дожив до глубокой старости, вы без проблем ответите на вопрос, где вы были и что делали весной 2020-го года.
***
Хитрый врач убедил-таки Люсю, что флюорография делается именно на телефон...
***
- Слушай, Лёва, одолжи денег…
- Да ты шо! У меня и так нервы ни к чёрту.
***
- Как Вы себя чувствуете?
- Лучше...
- Лучше, чем было?
- Лучше, чем будет...
***
Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой коллега спрашивает:
- Соломон Моисеевич, а какой самый удачный день в вашей карьере?
Тот отвечает:
- Самый удачный день был, когда я выиграл девять судов подряд.
- Но позвольте, Розенблюм из конторы Шаевича выигрывал за день и побольше!
- Молодой человек, я выиграл девять судов в карты у директора Одесского морского пароходства!
***
Побережье океана. Мужчина несколько часов неподвижно сидит, глядя на волны. К нему подходит турист:
- Извините, я смотрю, вы почти три часа непрерывно сидите и любуетесь океаном. Вы, наверное, художник или писатель?
- Я - чиновник. Мне просто нравится: всё прямо как на работе: волна - откат, волна - откат...
***
- Эй, любезный, что вы здесь делаете?
— Жду самолет.
— Какой еще самолет в моем шкафу?!
— Самолет, на котором вы улетаете сегодня в Таиланд.
***
— Доктор, у меня сильный кашель.
— А сколько Вам лет?
— 70.
— А в 40 Вы кашляли?
— Боже сохрани!
— А в 50?
— Тоже нет.
— А в 60?
— Нееет.
— Так когда же Вам кашлять если не сейчас???
***
Из дневника:
День 1. Решила сесть на диету.
День 2. Решила больше не принимать скоропалительных решений.
Добровольная и бескорыстная работа считается не трудом, а одной из форм активного отдыха. Или ярко выраженным симптомом небольшого умственного расстройства....
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