Анекдоты недели - 255 На сто пятой минуте размышлений, с чего бы мне начать уборку, принял наконец решение: а не попить ли мне чаю?

Из всех способностей,

самая классная – платёжеспособность.

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Хорошо, когда на банковском счёте сумма с восемью нулями. Плохо, что других цифр там нет.

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Если в "Кока-колу" налить немного молока, то через шесть часов отстаивания, "Кока-кола" очистится от всевозможных примесей, и вы сможете насладиться вкусом чистого бензина.

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Не хочу хвастаться, но Билл Гейтс и я суммарно имеем 102 миллиарда долларов и тысячу гривен.

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- Купил карту мира - буду путешествовать!

- Откуда у тебя столько денег?

- A она недорогая.

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Дожив до глубокой старости, вы без проблем ответите на вопрос, где вы были и что делали весной 2020-го года.

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Хитрый врач убедил-таки Люсю, что флюорография делается именно на телефон...

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- Слушай, Лёва, одолжи денег…

- Да ты шо! У меня и так нервы ни к чёрту.

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- Как Вы себя чувствуете?

- Лучше...

- Лучше, чем было?

- Лучше, чем будет...

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Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой коллега спрашивает:

- Соломон Моисеевич, а какой самый удачный день в вашей карьере?

Тот отвечает:

- Самый удачный день был, когда я выиграл девять судов подряд.

- Но позвольте, Розенблюм из конторы Шаевича выигрывал за день и побольше!

- Молодой человек, я выиграл девять судов в карты у директора Одесского морского пароходства!

***

Побережье океана. Мужчина несколько часов неподвижно сидит, глядя на волны. К нему подходит турист:

- Извините, я смотрю, вы почти три часа непрерывно сидите и любуетесь океаном. Вы, наверное, художник или писатель?

- Я - чиновник. Мне просто нравится: всё прямо как на работе: волна - откат, волна - откат...

***

- Эй, любезный, что вы здесь делаете?

— Жду самолет.

— Какой еще самолет в моем шкафу?!

— Самолет, на котором вы улетаете сегодня в Таиланд.

***

— Доктор, у меня сильный кашель.

— А сколько Вам лет?

— 70.

— А в 40 Вы кашляли?

— Боже сохрани!

— А в 50?

— Тоже нет.

— А в 60?

— Нееет.

— Так когда же Вам кашлять если не сейчас???

***

Из дневника:

День 1. Решила сесть на диету.

День 2. Решила больше не принимать скоропалительных решений.