Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12116

Анекдоты недели - 255

На сто пятой минуте размышлений, с чего бы мне начать уборку, принял наконец решение: а не попить ли мне чаю?

Из всех способностей, 
самая классная – платёжеспособность.

***

Хорошо, когда на банковском счёте сумма с восемью нулями. Плохо, что других цифр там нет.

***

Если в "Кока-колу" налить немного молока, то через шесть часов отстаивания, "Кока-кола" очистится от всевозможных примесей, и вы сможете насладиться вкусом чистого бензина.

***

Не хочу хвастаться, но Билл Гейтс и я суммарно имеем 102 миллиарда долларов и тысячу гривен.

***

- Купил карту мира - буду путешествовать!
- Откуда у тебя столько денег?
- A она недорогая.

***

Дожив до глубокой старости, вы без проблем ответите на вопрос, где вы были и что делали весной 2020-го года.

***

Хитрый врач убедил-таки Люсю, что флюорография делается именно на телефон...

***

- Слушай, Лёва, одолжи денег…
- Да ты шо! У меня и так нервы ни к чёрту.

***

- Как Вы себя чувствуете?
- Лучше...
- Лучше, чем было?
- Лучше, чем будет...

***

Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой коллега спрашивает: 
- Соломон Моисеевич, а какой самый удачный день в вашей карьере? 
Тот отвечает: 
- Самый удачный день был, когда я выиграл девять судов подряд. 
- Но позвольте, Розенблюм из конторы Шаевича выигрывал за день и побольше! 
- Молодой человек, я выиграл девять судов в карты у директора Одесского морского пароходства!

***

Побережье океана. Мужчина несколько часов неподвижно сидит, глядя на волны. К нему подходит турист:
- Извините, я смотрю, вы почти три часа непрерывно сидите и любуетесь океаном. Вы, наверное, художник или писатель?
- Я - чиновник. Мне просто нравится: всё прямо как на работе: волна - откат, волна - откат...

***

- Эй, любезный, что вы здесь делаете? 
— Жду самолет.
— Какой еще самолет в моем шкафу?!
— Самолет, на котором вы улетаете сегодня в Таиланд.

***

— Доктор, у меня сильный кашель.
— А сколько Вам лет?
— 70. 
— А в 40 Вы кашляли?
— Боже сохрани! 
— А в 50? 
— Тоже нет.
— А в 60? 
— Нееет. 
— Так когда же Вам кашлять если не сейчас???

***

Из дневника:

День 1. Решила сесть на диету.
День 2. Решила больше не принимать скоропалительных решений.

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