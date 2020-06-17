В сети показали, видео как китайцы строят дороги (видео) Полвека назад в Поднебесной была крайне печальная ситуация с протяженностью дорог с твердым покрытием.

Но мудрые китайцы пусть и не сразу, но переломили ситуацию.

В стране даже появился лозунг: "Если мы хотим разбогатеть, нужно сначала строить дороги".

Первая скоростная магистраль протяженностью 18,5 км, связывающая Шанхай и Цзядин, была открыта в 1988 году. Поздно?

Но уже за первое десятилетие интенсивного дорожного строительства Китай достиг в этой области результатов, на достижение которых у Европы и США ушло более полувека.

В настоящее время новые участки с твердым покрытием прокладываются со скоростью 750 метров в час. Смотрите видео о том, как китайцы строят дороги.



