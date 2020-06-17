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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:14122

В сети показали, видео как китайцы строят дороги (видео)

Полвека назад в Поднебесной была крайне печальная ситуация с протяженностью дорог с твердым покрытием.

Но мудрые китайцы пусть и не сразу, но переломили ситуацию.
В стране даже появился лозунг: "Если мы хотим разбогатеть, нужно сначала строить дороги".
Первая скоростная магистраль протяженностью 18,5 км, связывающая Шанхай и Цзядин, была открыта в 1988 году. Поздно?
Но уже за первое десятилетие интенсивного дорожного строительства Китай достиг в этой области результатов, на достижение которых у Европы и США ушло более полувека.
В настоящее время новые участки с твердым покрытием прокладываются со скоростью 750 метров в час. Смотрите видео о том, как китайцы строят дороги.


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