«Обнуление Путина»: В России вступила в силу «новая» Конституция В Российской Федерации вступили в силу поправки в Конституцию, за которые россияне голосовали с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Согласно обновленному тексту Конституции РФ, опубликованному изданием «Российская газета», всего внесено 206 поправок, среди которых пункты, предусматривающие «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.

Теперь Путин получил право вновь участвовать в президентских выборах и в случае победы в президентской гонке после 2024 года сможет «править» Россией еще два срока по 6 лет.

После голосования в конце июня 2020 года в конституции РФ появилось упоминание о Боге, а также прописано понятие брака, как союза только «мужчины и женщины».

В отдельный блок правок вынесены пункты о сохранении культурного и исторического наследия России и защите территориальной целостности и суверенитета.

Согласно обновленной ст. 67 Основного Закона, считаются недопустимыми действия или призывы к отчуждению части российской территории, в частности это касается аннексированного Крыма.