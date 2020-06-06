Анекдоты недели - 256

Не правда, что все упирается в деньги. Очень многое упирается в их отсутствие
***
Люблю выйти за мелом и прогулять 10 минут урока.
Марина, учитель химии,
32 года.
***
Если вы стали думать о смене пола, то сначала почините крышу
***
До вчерашнего дня представить себе не мог, что у меня будет ламборгини.
А вчера взял и представил.
***
Сделав умное лицо, молчи,
не выдавай себя словами!
***
Не люблю гостей! Посуду помой, срач убери - и это они ещё даже не пришли.
***
Интересно, когда говорят, что женщина должна поддерживать мужа, всесторонне развивать детей, следить за домом, не забывать про карьеру и хорошо выглядеть, - о каком количестве женщин идет речь?
***
Папа, я хочу херню!!!
— На, дочь, только помой, и запомни, это называется ХУРМА!
*** Надела кардиган, посмотрела в зеркало - дура-дурой...
Сняла кардиган, снова посмотрела... М-да... Дело не в кардигане...
***
Похоже, ученые нам врали: в конечном итоге на Земле победят не те народы, которые создали высокоразвитую цивилизацию, а те, что так и не научились пользоваться контрацептивами.
***
Наум Абрамыч, а вы кудой?
– Таки Сёма шоб ты знал, скажу тебе за твой интерес: я иду покупать яйца!
– На Привоз или к тёте Циле у лавку?
– У тёплое море!
***
В случаях самоизоляции граждан на 14-дневный карантин в своих квартирах необходимо пропи-
сать обязательное изъятие перфоратора.
***
- Доктор, у меня что-то болит.
- Вот вам какая-то таблетка.
***
- Мам, мне кажется, я никогда не выйду замуж.
- Да ладно тебе. Кто-нибудь да лоханется.
***
- Алло, привет, любимая! Чем сейчас занимаешься?
- Рыбку заливную делаю...
- Ого! А ты разве умеешь?!
- А то! Кусок воблы, глоточек пивка...
***
Пьяный кричит:
– Где я?
– На улице Горького.
– К черту подробности ! В каком я городе!
***
Жена спрашивает мужа:
- Почему ты не носишь обручальное кольцо?
- В такую жару?..
На сто пятой минуте размышлений, с чего бы мне начать уборку, принял наконец решение: а не попить ли мне чаю?...
Добровольная и бескорыстная работа считается не трудом, а одной из форм активного отдыха. Или ярко выраженным симптомом небольшого умственного расстройства....
Интересно, если поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?...
Это первый год, когда не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за денег....
Погода налаживается: дождь становится значительно теплее....