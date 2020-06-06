Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1180

Анекдоты недели - 256

Если вам станет скучно в маршрутке, похвалите мэра, на худой конец, губернатора.

Не правда, что все упирается в деньги. Очень многое упирается в их отсутствие

***

Люблю выйти за мелом и прогулять 10 минут урока. 
Марина, учитель химии, 
32 года.

***

Если вы стали думать о смене пола, то сначала почините крышу

***

До вчерашнего дня представить себе не мог, что у меня будет ламборгини. 
А вчера взял и представил.

***

Сделав умное лицо, молчи, 
не выдавай себя словами!

***

Не люблю гостей! Посуду помой, срач убери - и это они ещё даже не пришли.

***

Интересно, когда говорят, что женщина должна поддерживать мужа, всесторонне развивать детей, следить за домом, не забывать про карьеру и хорошо выглядеть, - о каком количестве женщин идет речь?

***

Папа, я хочу херню!!!
— На, дочь, только помой, и запомни, это называется ХУРМА!

*** Надела кардиган, посмотрела в зеркало - дура-дурой...
Сняла кардиган, снова посмотрела... М-да... Дело не в кардигане...

***

Похоже, ученые нам врали: в конечном итоге на Земле победят не те народы, которые создали высокоразвитую цивилизацию, а те, что так и не научились пользоваться контрацептивами.

***

Наум Абрамыч, а вы кудой?
– Таки Сёма шоб ты знал, скажу тебе за твой интерес: я иду покупать яйца!
– На Привоз или к тёте Циле у лавку?
– У тёплое море!

***

В случаях самоизоляции граждан на 14-дневный карантин в своих квартирах необходимо пропи-

сать обязательное изъятие перфоратора.

***

- Доктор, у меня что-то болит.

- Вот вам какая-то таблетка.

***

- Мам, мне кажется, я никогда не выйду замуж.

- Да ладно тебе. Кто-нибудь да лоханется.

***

- Алло, привет, любимая! Чем сейчас занимаешься?

- Рыбку заливную делаю...

- Ого! А ты разве умеешь?!

- А то! Кусок воблы, глоточек пивка...

***

Пьяный кричит:

– Где я?

– На улице Горького.

– К черту подробности ! В каком я городе!

***

Жена спрашивает мужа:

- Почему ты не носишь обручальное кольцо?

- В такую жару?..  

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