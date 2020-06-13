Анедоты недели - 257

- Мам, а можно... до свадьбы?
- Только до свадьбы и можно..., потом муж не разрешит!
***
В посольстве на оформлении визы:
— Наркотики употребляете?
— Я законопослушный гражданин!
— Значит так и запишем — в зависимости от страны пребывания. . .
***
Сейчас, говорят через постель всё делается. Вот лежу, укрылась, жду когда борщ сварится, да бельё погладится. У меня один только вопрос: - А лежать долго надо?
***
Мам, расскажи, как вы с папой познакомились?
- Это случилось в студенчестве. Моей руки добивались двое: один - красавец-спортсмен, другой - романтичный интеллектуал...
- Ну и нафига ты вышла за папу?
***
Автобус с интуристами подъезжает к деревне. Гид объявляет:
- Всего за сто евро вы сможете побывать на единственном в Европе водоёме, где водятся летающие рыбы и поучаствовать в рыбалке.
Толпа идёт к пруду, над которым, о чудо! - действительно прыгают рыбы.
Рыбалка проходит на ура. Счастливые туристы погружаются в автобус.
Гид оборачивается со ступеньки автобуса и кричит в кусты:
- Михалыч, мы уезжаем! Выключай кипятильник!
***
А знаете ли Вы,что
в старину, когда захватчики брали штурмом города, они убивали мужчин и насиловали женщин. Именно поэтому гордые, но жизнелюбивые шотландцы стали носить юбки.
***
Мне тут замуж предложили выйти... Cказал: "Будешь жить, как в Раю".
Стесняюсь спросить, это как? Голая, босая и яблоки жрать?!
***
Психологи советуют: если вам очень понравилась красивая девушка, вы предложили ей сходить в ресторан, но она категорически отказалась, и вы из-за этого сильно расстроились, придите домой, поиграйте с внуками, это успокаивает.
***
Когда вам звонят телефонные мошенники и представляются сотрудниками банка, всегда говорите "здравствуйте коллега".
***
Повар спрашивает свою невесту:
- Ты плов умеешь готовить? Котлетки жаришь? Ну, хотя бы салатики?
- Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!
***
Когда женщине шеф-повару ресторана предложили руку и сердце, то в ее голове волей-неволей промелькнуло около десяти рецептов.
***
Приходит мама за ребёнком в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.
- Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся...
- Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.
Если вам станет скучно в маршрутке, похвалите мэра, на худой конец, губернатора....
На сто пятой минуте размышлений, с чего бы мне начать уборку, принял наконец решение: а не попить ли мне чаю?...
Добровольная и бескорыстная работа считается не трудом, а одной из форм активного отдыха. Или ярко выраженным симптомом небольшого умственного расстройства....
Интересно, если поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?...
Это первый год, когда не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за денег....