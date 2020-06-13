Анедоты недели - 257 Если я полностью готов к конструктивному диалогу, то меня даже отсутствие собеседника не остановит.

- Мам, а можно... до свадьбы?

- Только до свадьбы и можно..., потом муж не разрешит!

***

В посольстве на оформлении визы:

— Наркотики употребляете?

— Я законопослушный гражданин!

— Значит так и запишем — в зависимости от страны пребывания. . .

***

Сейчас, говорят через постель всё делается. Вот лежу, укрылась, жду когда борщ сварится, да бельё погладится. У меня один только вопрос: - А лежать долго надо?

***

Мам, расскажи, как вы с папой познакомились?

- Это случилось в студенчестве. Моей руки добивались двое: один - красавец-спортсмен, другой - романтичный интеллектуал...

- Ну и нафига ты вышла за папу?

***

Автобус с интуристами подъезжает к деревне. Гид объявляет:

- Всего за сто евро вы сможете побывать на единственном в Европе водоёме, где водятся летающие рыбы и поучаствовать в рыбалке.

Толпа идёт к пруду, над которым, о чудо! - действительно прыгают рыбы.

Рыбалка проходит на ура. Счастливые туристы погружаются в автобус.

Гид оборачивается со ступеньки автобуса и кричит в кусты:

- Михалыч, мы уезжаем! Выключай кипятильник!

***

А знаете ли Вы,что

в старину, когда захватчики брали штурмом города, они убивали мужчин и насиловали женщин. Именно поэтому гордые, но жизнелюбивые шотландцы стали носить юбки.

***

Мне тут замуж предложили выйти... Cказал: "Будешь жить, как в Раю".

Стесняюсь спросить, это как? Голая, босая и яблоки жрать?!

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Психологи советуют: если вам очень понравилась красивая девушка, вы предложили ей сходить в ресторан, но она категорически отказалась, и вы из-за этого сильно расстроились, придите домой, поиграйте с внуками, это успокаивает.

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Когда вам звонят телефонные мошенники и представляются сотрудниками банка, всегда говорите "здравствуйте коллега".

***

Повар спрашивает свою невесту:

- Ты плов умеешь готовить? Котлетки жаришь? Ну, хотя бы салатики?

- Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!

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Когда женщине шеф-повару ресторана предложили руку и сердце, то в ее голове волей-неволей промелькнуло около десяти рецептов.

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Приходит мама за ребёнком в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.

- Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся...

- Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.