У сборной Украины обновленная экипировка от официального партнера Joma Комплект новой экипировки для футболистов сборной Украины подготовила испанская компания Joma.

Она презентовала 2 комплекта формы для домашних и гостевых матчей. В обновленном виде игроки появятся уже в ближайших матчах Лиги наций. Первая встреча запланирована на 3 сентября и пройдет против сборной Швейцарии во Львове.

Домашний комплект традиционно выполнен в желтом цвете. Отдельные элементы выделены синим. В ходе производства использовались последние технологии — с помощью сублимационной печати выделены темные оттенки в виде орнамента, которые отсылают к традиционной украинской вышивке. Гостевая форма выполнена в синем цвете, а отдельные элементы выделены желтым.

При изготовлении экипировки производитель также использовал технологию DRY MX. С ее помощью сетчатая ткань по бокам футболки улучшают контроль влажности тела. Компания Joma подчеркивает заботливое отношение к украинским футболистам.

Болельщики сборной Украины уже могут приобрести экипировку в официальном интернет-магазине Joma. Стоимость игровой футболки с коротким рукавом составляет 1450 гривен.

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